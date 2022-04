Dieta wspomagająca leczenie endometriozy

Odpowiednią dietą można wspomóc leczenie wielu schorzeń i zapobiec nawrotom choroby. Dietetyczka podpowiada, jakie produkty powinny znaleźć się na talerzu kobiet cierpiących na endometriozę, a jakich produktów powinny one szczególnie unikać.

Silne bóle w podbrzuszu, bolesne i obfite miesiączki, dodatkowe krwawienia, problemy z zajściem w ciążę… Wiele kobiet boryka się z tego typu problemami. Rozpoczynają się badania, poszukiwania przyczyny, w końcu pada diagnoza – endometrioza. Ta mało znana choroba dotyka ok. 6-10% kobiet w wieku rozrodczym i polega na obecności błony śluzowej trzonu macicy, czyli endometrium, poza jamą macicy. Przyczyny choroby nie są w pełni poznane, podejrzewa się czynniki genetyczne, dysfunkcje układu odpornościowego, zanieczyszczenia środowiskowe i zaburzenia hormonalne, a szczegółowiej dominację estrogenów nad progesteronem. Zbyt wysoka ekspozycja na te pierwsze może powodować rozrost tkanki endometrium na inne narządy (jak np. jajniki, jajowody, jelita, wątroba), a także wiązać się z ryzykiem wystąpienia nowotworów piersi czy endometrium. Estrogeny są metabolizowane do nieaktywnych form w wątrobie, po czym wydalane wraz z moczem i kałem, co zapewnia prawidłowy ich stosunek do progesteronu.

- Ta choroba często związana jest z ogromnym bólem, często niezrozumianym. Często kobiety, kiedy próbują się zdiagnozować, to otrzymują informację, że tak musi być, że taka uroda, że kobiecość po prostu boli, a ten czas przed miesiączką jest naturalnie bolesny. Prawdopodobnie wiele kobiet jest niezdiagnozowanych, a ta statystyka, że na endometriozę 6-10% kobiet, jest zaniżona – mówiła podczas spotkania zorganizowanego przez Polskie Superowoce dietetyczka kliniczna Monika Stromkie-Złomaniec. – Oczywiście, jest to choroba, w której żywienie nie ma takiego jedynego znaczenia, to jest przede wszystkim kwestia diagnostyki i leczenia kobiet w różnych klinikach specjalistycznych, natomiast tutaj także musimy zwrócić uwagę na sposób odżywiania.

Produkty wspomagające dietę przy walce z endometriozą (fot. materiały prasowe)

Endometrioza - tego należy unikać

Codzienny sposób odżywiania wpływa na pracę wątroby. Niekorzystnie na nią działają: alkohol, tłuste pokarmy czy żywność bogata w cukier i sól. Tych produktów należy unikać.

Powinno się wykluczyć również pokarmy dostarczające kwasów tłuszczowych trans, których źródłem są herbatniki, biszkopty, ciasteczka, krakersy oraz żywność typu fast food. Kluczowe jest także ograniczenie nasyconych kwasów tłuszczowych. Można to osiągnąć poprzez stosowanie diety wegetariańskiej lub fleksitariańskiej, w której ogranicza się produkty odzwierzęce.

Leczenie ginekologiczne tego schorzenia możemy wspomagać dietą, sięgając po składniki wspierające redukcję zaburzeń hormonalnych i stanu zapalnego.

Popraw pracę wątroby, aby obniżyć stężenie estrogenów

Natomiast za prawidłowe funkcjonowanie wątroby odpowiedzialne są witaminy z grupy B. Co będzie ich źródłem? Przykładowo, tiamina (B1) występuje w znacznych ilościach w produktach zbożowych i nasionach roślin strączkowych, zasobne w nią jest też mięso, mniejsze ilości znajdziemy w czosnku, kapuście włoskiej, jarmużu czy kalafiorze. Ryboflawinę (B2) można dostarczyć wraz z produktami mlecznymi, jajami, pieczarkami, pietruszką czy zarodkami pszenicy. Pirydoksyna (B6) znajduje się w rybach, mięsie, nasionach roślin strączkowych, ale także w brokułach czy ziemniakach. Warto włączyć także do diety ostropest plamisty w formie nasion do posypania twarożku czy sałatki oraz mniszek lekarski jako napar.

Warte uwagi są także warzywa zielone, np. kapustne takie, jak kalafior, brokuł, kalarepa, kapusta czy jarmuż, które zawierają również witaminy z grupy B ,a także podczas ich trawienia uwalnia się diindolometan (DIN), który pomaga wątrobie w metabolizowaniu estrogenów.

Zadbaj o błonnik

Metabolizm estrogenów w wątrobie to jeden ze sposobów, by pozbyć się nadmiaru tych hormonów, kolejny to zadbanie o odpowiednią podaż błonnika, który pozwoli wydalić metabolity wraz z kałem. Błonnik pokarmowy jest też pożywką dla bakterii jelitowych, zapewnia ich wzrost i tym samym prawidłową pracę przewodu pokarmowego. Zubożały mikrobiom, fachowo nazywany dysbiozą, jest powodowany nieprawidłowymi nawykami żywieniowymi, ale często również przyjmowaniem leków w tym przeciwbólowych.

W diecie nie może zatem zabraknąć warzyw i owoców oraz pełnoziarnistych produktów zbożowych, jak kasza gryczana, jaglana czy pęczak. Z owoców szczególnie zasobne w błonnik są maliny i inne owoce jagodowe, które spożywamy wraz ze skórką.

Kolorowe antyoksydanty

Endometrioza powoduje miejscowe i uogólnione stany zapalne, dlatego dobrze jest sięgać po naturalne antyoksydanty, które mają działanie przeciwzapalne.

Przede wszystkim podstawą żywienia powinny być produkty roślinne. Ważna jest ich barwa – każdy kolor to inny przeważający składnik, który jest tarczą przed wolnymi rodnikami. Ciemnozielone warzywa – jak np. szpinak, brokuły czy brukselka – zawierają chlorofil, który m.in. ułatwia usuwanie toksyn, a także są źródłem kwasu foliowego niezbędnego do tworzenia czerwonych krwinek. Pomarańczowe i żółte warzywa i owoce (ale też i zielone) dostarczają karotenoidy, związki o silnych właściwościach przeciwutleniających. Owoce o intensywnej barwie czerwonej i fioletowej to prawdziwe bomby antyoksydacyjne.

- Okazuje się, że obok popularnych diet przeciwzapalnych, jak dieta śródziemnomorska czy dieta DASH, również na naszym polskim podwórku możemy skonstruować dietę przeciwzapalną, włączając poszczególne warzywa i owoce. I tutaj na szczególną uwagę zasługują owoce jagodowe, czyli borówki, truskawki, maliny i aronia. Te wszystkie owoce o ciemnym wybarwieniu skórki mają mnóstwo polifenoli i antocyjany, czyli te związki, które działają przeciwzapalnie. Bez ich obecności nie jest możliwe gaszenie stanów zapalnych w organizmie kobiety z endometriozą. Dodatkowo owoce jagodowe są źródłem witaminy C, która pomaga we wchłanianiu żelaza. Często z endometriozą mają anemię. Zresztą kobiety są w ogóle bardzie narażone na tę przypadłość ze względu na to, że podczas miesiączki tracą duże ilości żelaza – mówiła Monika Stromkie-Złomaniec.

Przeciwbólowe ryby

Podstawą powinny być kwasy tłuszczowe z rodziny Omega 3. Stymulują one działanie prostaglandyn, czyli związków łagodzących ból i dolegliwości towarzyszące chorobie. Dobrze zatem wybierać tłuste ryby morskie (np. makrela, śledź, łosoś), surówki i sałatki najlepiej skropić olejem lnianym, rzepakowym lub oliwą z oliwek, a do owoców dołączyć garstką orzechów włoskich lub pestek dyni czy słonecznika.

Praktyczne przepisy

Korzystając z książki dr Hanny Stolińskiej „Endometrioza. Leczenie dietą”, podajemy kilka przepisów na potrawy, które można wykorzystać w diecie wspomagającej leczenie endometriozy. Zainteresowanych odsyłamy do książki, która zawiera część teoretyczną oraz ok. 170 przepisów na proste i smaczne potrawy, które mogą pomóc zatrzymać rozwój choroby.

Zupa z boczniaków z fasolą

4 porcje

400 g posiekane włoszczyzny (mrożonej albo świeżej)

1 cebula

½ zielonej papryki

150 g boczniaków

1 łyżka oleju rzepakowego

1 szklanka ugotowanej fasoli (może być z puszki)

1 batat

1 szkl. bulionu warzywnego

sól, pieprz, majeranek, wędzona papryka

Podsmażyć na oleju posiekaną cebulę, paprykę pokrojoną w kostkę i boczniaki pokrojone w paseczki. Przełożyć do garnka, dodać fasolę, włoszczyzną i pokrojony w kostkę batat, zalać bulionem warzywnym (ilość zależy od tego, jak gęsta ma być zupa), dodać przyprawy i gotować do miękkości składników (ok. 15 min).

Orzechowy makaron z brokułem

1 porcja

50 g makaronu razowego

½ brokuła

1 ząbek czosnku

1 łyżeczka masła orzechowego

1 łyżeczka oleju rzepakowego

½ łyżeczki soku z cytryny

½ łyżeczka sosu sojowego

Ugotować makaron i brokuł. Przygotować sos: wymieszać ½ łyżeczki oleju, masło orzechowe, sos sojowy i sok z cytryny. Na reszcie oleju podsmażyć czosnek wyciśnięty przez praskę i dodać makaron, a następnie sos. Dusić ok. 5 min. Dodać różyczki brokuła.

Owsiane kuleczki czekoladowo-kokosowe

3 porcje

2 kostki gorzkiej czekolady

4 daktyle

8 łyżek płatków owsianych

5 łyżek wiórków kokosowych

1 łyżeczka masła orzechowego

30 g białka konopnego

20 g wody

½ łyżeczki kakao

Połowę wiórków odłożyć do obtoczenia kulek. Wszystkie składniki zmiksować w blenderze. Formować z masy kulki, obtaczać w wiórkach kokosowych, pozostawić do stężenia.