Kolejne udane międzynarodowe zderzenie smaków – sięga do tradycji różnych kultur i łączy aromaty, dzięki czemu wnosi do kuchni świeżość.

Po raz kolejny przekonujemy się, że w kuchni wolno prawie wszystko – można gotować zgodnie z tradycją własnego regionu albo odkrywać kuchnie świata. Można też stosować – co staje się coraz bardziej popularne – kulinarny eklektyzm, łącząc w jednym daniu smaki i składniki zaczerpnięte z różnych kultur. Tylko tak mamy szansę stworzyć niepowtarzalne dania.

To oryginalne danie, które poznaliśmy podczas warsztatów kulinarnych Moc Polskich Warzyw, mimo trudnych nazw jest proste do przygotowania, sycące i smaczne.

Dip muhammara z grillowaną papryką, pieczonym kalafiorem i orzechami włoskimi to przystawka typowa dla państw Lewantu i Turcji. Dobrze smakuje z pieczywem lub pszennymi plackami, dlatego w propozycji Joanny Banad muhammara znalazła się w towarzystwie pszennych placków naan – typowych z kolei dla kuchni indyjskiej.

W paprykowo-orzechowym sezonie warto spróbować.

Muhammara – składniki

250 g orzechów włoskich

6 pieczonych papryk

1 czerstwa ciabata lub kilka bułek albo kawałków chleba

oliwa z oliwek

płatki chili

sok z cytryny

sól

papryka słodka

3 łyżki melasy z granatu

2 łyżki pasty tahini

Muhammara – wykonanie

Wszystkie składniki blendujemy na jednolitą pastę. Doprawiamy solą, papryką, sokiem z cytryny i płatkami chili. Gęstość regulujemy, dodając więcej lub mniej pieczywa, dlatego dobrze dodawać je do pasty stopniowo.

Podajmy z pieczonym kalafiorem i chlebkami naan.

Chlebki naan – składniki

60 g ciepłej wody

180 g ciepłego mleka

1 łyżeczka drożdży instant

1 łyżka miodu

230 g jogurtu greckiego

0,5 łyżeczki soli

0,5 łyżeczki sody oczyszczonej

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia

500 g mąki

oliwa

Chlebki naan – wykonanie

Drożdże rozpuścić w mleku i wodzie z dodatkiem miodu. Odstawić na 5 min, a następnie dodać sól, jogurt, mąkę, proszek do pieczenia i sodę. Wyrabiać ręcznie lub mikserem z końcówką haka ok. 6-7 min. Cisto będzie lepkie – wyrabiać jeszcze chwilę na stolnicy, podsypując mąką. Przełożyć do dużej miski wysmarowanej oliwą, zakryć ściereczką i odstawić na 45 min do wyrośnięcia, aż podwoi objętość. Podzielić ciasto na równe części i każdą cienko rozwałkować. Na patelni grillowej rozgrzewać po łyżce oliwę. Placki smażyć na średnim ogniu – 3-4 min z jednej strony i 2 min z drugiej.