Dlaczego blachodachówka jest tak popularnym pokryciem dachowym?

Blachodachówki od dawna przestały być rozwiązaniem niskobudżetowym. Nowoczesne pokrycia dachowe z blachy i dachówki ceramiczne to teraz rozwiązania z podobnej półki cenowej.

Rynek blachodachówek w Polsce wciąż dynamicznie się rozwija. Duża konkurencyjność wśród pokryć dachowych z blachy sprzyja powstawaniu coraz to nowocześniejszych technologii.

- Polska jest numerem jeden na rynku blachodachówek w Europie. Żaden inny kraj nie może aktualnie pochwalić się tak dużą, nowoczesną, zróżnicowaną i równie szybko rozwijającą się ofertą pokryć dachowych z tego materiału – mówi Barłomiej Ukowski, dyrektor handlowy firmy Regamet.

Różnica cenowa między blachodachówką a pokryciem w formie dachówek ceramicznych czy betonowych niweluje się tak szybko i jest już na tyle niewielka, że dobrze obrazuje to, jak bardzo – w relatywnie krótkim czasie – rozwinął się produkt dawniej uchodzący za prostszy i mniej trwały. Dachy z blachy kojarzono kiedyś głównie z architekturą przemysłową. Od tego czasu zmieniło się niemal wszystko.

Ogromna produkcja tego typu pokryć sprawia, że technologia powłok i materiałów rozwija się niezwykle dynamicznie. Dzięki temu gwarancje na najnowocześniejsze modele blach sięgają już nawet 50 lat.

Zapotrzebowanie na blachodachówki na polskim rynku

W Polsce popyt na blachodachówki jest ogromny i bardzo zróżnicowany. Nie mniejsza jest też ich produkcja. Polska blachodachówka jest na rynku europejskim niekwestionowanym liderem. Produkuje się jej u nas o wiele więcej niż jakichkolwiek innych zadaszeń. Pozostałe popularne w Polsce pokrycia, jak choćby dachówki ceramiczne, pod względem produkcji nie są w naszym kraju aż tak liczne.

- Nie martwimy się za bardzo konkurencją. Zainteresowanie blachodachówkami jest ogromne, a potrzeby które zaspokajamy - bardzo różne. Są sektory, w których żadne inne pokrycie niż blachodachówka po prostu nie wchodzi w grę. Pokryciom dachowym z blachy sprzyja też moda na minimalizm, który w nasze produkty jest wpisany. Co więcej, spodziewany jest też wzrost cen dachówek ceramicznych. Do tego należy doliczyć ukryte koszty takich rozwiązań choćby w postaci ich montażu. W przypadku dachówek ceramicznych jest on nie tylko czasochłonny, ale także trudny i kosztowny. Blachodachówki są w Polsce, jeśli chodzi o pokrycia dachowe, produkowane najliczniej. Obecnie przekłada się to również na ich jakość, bo podczas gdy my, producenci, prześcigamy się w ulepszeniach, klienci zyskują coraz lepszą jakość i szerszy wybór. Siłą rzeczy za jakiś czas to blacha będzie liderem najwyższej jakości w optymalnych warunkach montażowych i cenowych – mówi specjalista Regamet.

Uniwersalny surowiec, uniwersalny produkt

Popularność blachodachówek wynika z ogromnego zróżnicowania i uniwersalności zastosowań. To uniwersalne rozwiązanie odpowiadające na potrzeby bardzo różnych inwestorów. Obecnie równie chętnie wybierają je ci z sektora prywatnego, jak i przemysłowego.

- Nowoczesna blachodachówka z wysokojakościowego surowca cieszy się zainteresowaniem wśród klientów stawiających na geometryczne bryły i jakościowe, minimalistyczne wykończenia. Z drugiej strony są inwestorzy z sektora dużego przemysłu i rolnictwa, gdzie z kolei jest zapotrzebowanie na solidne i niezawodne wykończenia dachów – tutaj zastosowanie mają blachy trapezowe. Dla tych inwestorów znaczenie ma duża dostępność produktów z blachy – optymalnych i adekwatnych do swojego przeznaczenia, a jednocześnie dających gwarancję trwałości i bezpieczeństwa. Blacha trapezowa w naturalny sposób jest i pozostanie tu numerem jeden – mówi Bartłomiej Ukowski z firmy Regamet.

Minimalizm stylistyczny i prostota rozwiązań

Coraz częściej blachodachówką i blachą na rąbek wykańcza się też nowoczesne bryły architektoniczne. Proste, wysokojakościowe blachy stanowią idealne wykończenie dla minimalistycznych budynków.

Tego typu pokrycia zyskują na popularności. Ma to związek z panującą obecnie modą na minimalizm. Decydują się na nią inwestorzy, którym zależy na takim efekcie stylistycznym. Zwłaszcza, że wśród blachodachówek wybór jest w tej chwili prawie nieograniczony. Można dopasować niemal wszystko.

- Zróżnicowanie oferty i pełen wachlarz możliwości coraz częściej decydują o tym, że wybór pada właśnie na blachodachówkę czy panele dachowe – mówi dyrektor handlowy firmy Regamet.

Ważny jest również fakt, że jeśli chodzi o montaż, blachodachówka wciąż jest rozwiązaniem najbardziej optymalnym pod względem nakładów czasowych i finansowych. Coraz więcej inwestorów stawia też na minimalizm rozwiązań.

- Znaczenie ma dla nich łatwość montażu, lekkie i uniwersalne konstrukcje nadające się na przykład do pokrycia już istniejącej więźby. Warto dodać, że konstrukcja starego zadaszenia może nie utrzymać dachówki ceramicznej, bo jest ona za ciężka. Przy blachodachówce mamy większą swobodę, co sprawia, że jest ona najczęściej wybieranym materiałem również podczas remontów – dodaje Bartłomiej Ukowski z firmy Regamet.

Inwestorzy są też świadomi innych możliwości, jakie daje blachodachówka. W zależności od skomplikowania projektu pozwala ona na dopasowanie odpowiedniego formatu dwumodułowego lub na wymiar.

Poza szybkim i łatwym transportem oraz montażem, liczy się też mała odpadowość przy bardzo skomplikowanych konstrukcjach dachowych (w przypadku blachodachówek dwumodułowych). Co istotne, nie są tu też potrzebne dodatkowe, kosztowne wciągarki, niezbędne z kolei przy transporcie dachówki ceramicznej.

Gdzie blachodachówka jest najchętniej kupowana?

Istnieje wciąż pewien umowny, regionalny podział na „blachodachówkową” Polskę środkowo-wschodnią i „ceramiczny” zachód. Z czego to wynika?

Jak wyjaśnia specjalista firmy Regamet, głównym powodem jest tradycja – w zachodniej Polsce dominują niemieckie przyzwyczajenia architektoniczne, stąd stawia się tutaj na dachówki ceramiczne, ale im dalej na wschód, tym częściej widzi się blachę, która – można powiedzieć – jest już tradycją rodzimą.

- Na rynku europejskim blachodachówka jest kojarzona właśnie z Polską. To tutaj produkuje się jej najwięcej – mówi Bartłomiej Ukowski.

Największy wybór na rynku?

- Obecnie pracujemy nad nowymi modelami blaszanych pokryć dachowych, aby wzbogacić ofertę Regamet. Z naszych analiz wynika, że najnowocześniejsze wzornictwo dachowe idzie w kierunku maksymalnej prostoty, płaskich zadaszeń, dużych przeszkleń i coraz bardziej estetycznych form. Tego też będzie się można spodziewać w najbliższych latach – mówi przedstawiciel firmy.

Choć moda na minimalizm sprzyja blachodachówce, bo prostota i elastyczność są w nią wpisane, to dzięki ogromnemu wyborowi produktów z tego surowca, niezwykle łatwo jest zharmonizować wzór z bryłą nawet najbardziej wymagającego budynku i otoczenia. Inwestorzy stawiający na pokrycia dachowe z blachy bez problemu dopasowują je zarówno do remontowanego dworku, jak i klasycznych budynków jednorodzinnych.

Z kolei domy nowoczesne najchętniej pokrywane są panelami dachowymi cechującymi się interesującą geometrią kątów. To bardzo popularne produkty, niemające swojego odpowiednika w innego typu wykończeniach dachowych.

