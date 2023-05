O tym jak istotne jest zdrowe odzywanie nie trzeba nikogo przekonywać. Tym bardziej, jeśli prowadzimy intensywny tryb życia. O tym, czego nie wolno pomijać w codziennej diecie rozmawiamy z Pauliną Holtz, aktorką.

Paulina Holtz jest aktorką. Największą popularność zdobyła grając w serialu Klan, gdzie wcieliła się w córkę głównych bohaterów. Na co dzień związana jest głównie ze scenami teatralnymi, jednak możemy również zobaczyć ja w serialach telewizyjnych. Mieszka w Warszawie, gdzie wychowuje dwie córki.

Weganizm sposobem na życie

W związku z częstym wyjazdami służbowymi aktorka staje przed olbrzymim wyzwaniem związanym z prowadzeniem zdrowego stylu życia. Zadanie to jest o tyle utrudnione, że jest weganką. Mając na uwadze brak regularności w codziennym życiu przykłada duża wagę do tego co je, kiedy jest w domu.

Posłuchajcie rozmowy o ulubionych potrawach, smakach i niedocenionym oleju rzepakowym, który aktorka odkrywa na nowo.

Publikacja finansowana z Funduszu Promocji Roślin Oleistych