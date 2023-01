Tłuszcze, które stosujemy w kuchni, nie są sobie równe. Do smażenia najlepiej zastosować olej rzepakowy. Wyjaśniamy dlaczego.

Tłuszcze zawierają kwasy tłuszczowe nasycone, jednonienasycone i wielonienasycone, które dzielą się dodatkowo na kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6. O jakości zdrowotnej tłuszczu decyduje m.in. jego skład, warto więc wybierać mądrze i zdrowo.

Pierwszy wybór – tłuszcze roślinne

Kwasy tłuszczowe nasycone, obecne głównie w produktach pochodzenia zwierzęcego, spożywane w nadmiernych ilościach powodują wzrost „złego” cholesterolu – LDL, co może przyspieszać rozwój miażdżycy, zatorów, choroby niedokrwiennej serca czy udaru mózgu. Dlatego zaleca się spożywanie przede wszystkim kwasów nienasyconych, które sprzyjają zdrowiu.

Dobrym źródłem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych są tłuste ryby morskie (DHA i EPA), a także oleje roślinne, dlatego przygotowując potrawy duszone czy smażone, warto sięgać właśnie po ten rodzaj oleju. Oleje jednak również różnią się między sobą.

Drugi wybór – olej rzepakowy

Najkorzystniejsze dla organizmu są kwasy tłuszczowe omega-6 i omega-3, a kluczem do sukcesu jest nie tylko ich ilość, lecz także proporcja w danym produkcie. Olej rzepakowy ma niezwykle korzystny stosunek kwasów tłuszczowych omega-6 do omega-3, który wynosi 2:1. Dodatkowo jest również źródłem steroli roślinnych (które obniżają poziom cholesterolu całkowitego), a także witaminy K i E, polifenoli i przeciwutleniaczy, dzięki którym komórki organizmu chronione są przed szkodliwym działaniem wolnych rodników.

Do smażenia najlepszym wyborem będzie olej rzepakowy rafinowany. Z czego to wynika? – Dzięki wysokiej zawartości JNKT (prawie 63%), które spośród tłuszczów nienasyconych, w najmniejszym stopniu ulegają niekorzystnym zmianom podczas ogrzewania, olej rzepakowy rafinowany może być wykorzystywany zarówno do przygotowywania potraw na gorąco, jak i na zimno, czyli jest tłuszczem uniwersalnym. Ogrzewanie olejów roślinnych w wysokiej temperaturze przez dłuższy czas skutkuje głównie obniżeniem zawartości NNKT i podwyższeniem zawartości kwasów nasyconych. Olej rzepakowy ze względu na dużą zawartość JNKT, przede wszystkim kwasu oleinowego (18:1 n9/n7), jest stosukowo oporny na te zmiany. Między innymi z tego powodu rafinowany olej rzepakowy jest wskazywany jako znacznie lepszy do smażenia w porównaniu z innymi olejami – mówi Katarzyna Wolnicka, kierownikiem Zakładu Edukacji Żywieniowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – PIB.

Temperatura dymienia

Olej rzepakowy ma wysoką temperaturę dymienia, która wynosi ok. 240 st. C. Dla porównania: oliwa z oliwek extra vergin osiąga punkt dymienia przy 190 st. C, a masło przy ok. 140 st. C – nie nadaje się zatem do smażenia. Punkt dymienia podawany dla każdego tłuszczu to najniższa temperatura, przy której ogrzewany olej lub tłuszcz zaczyna rozpadać się na glicerol i wolne kwasy tłuszczowe oraz traci wszelkie własności odżywcze. Oczywiście, aby zachować prozdrowotne właściwości oleju, należy nie przekraczać temperatury dymienia.

Do smażenia w tzw. głębokim tłuszczu, czyli przygotowywania takich potraw, jak m.in.: frytki, pączki, faworki, warzywa i owoce morza w tempurze, nadaje się tylko olej rafinowany, o wysokim punkcie dymienia, czyli powyżej 220 st. C. Należy też pamiętać, żeby do smażenia nie używać oleju rzepakowego tłoczonego na zimno, gdyż będzie dymił i straci dużo swoich właściwości, a także smak. Olej rzepakowy nierafinowany będzie natomiast znakomity do sałatek i zastosowań na zimno. Każdy olej ma swoje przeznaczenie.

Olej rzepakowy sprawdzi się zatem w kuchni najlepiej – zarówno ze względu na walory zdrowotne, smakowe, jak i technologiczne.

Publikacja finansowana z Funduszu Promocji Roślin Oleistych