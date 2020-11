Dlaczego warto wymienić stary piec grzewczy na nowy?

Polska to jeden z najdroższych krajów pod względem kosztów utrzymania domu – przeciętna rodzina przeznacza na to ok. 800 zł miesięcznie, czyli 15,8% domowego budżetu. Aż 70% wydatków gospodarstw domowych pochłania ogrzewanie i wentylacja. Jak zmniejszyć rachunki i zapewnić komfort cieplny w sezonie grzewczym?

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w naszym kraju jest ok. 3,6 mln, powstałych głównie przed 1989 r., budynków o niskiej efektywności energetycznej. Szacuje się, że samo ich docieplenie przyniosłoby roczną oszczędność ponad 995 mln m³ gazu i ponad 1,6 mln ton węgla.

Aby przyspieszyć te zmiany, od 2021 roku będą obowiązywały nowe przepisy budowlane w zakresie wymiany kotłów, tzw. „kopciuchów”, oraz wymiany nieszczelnych okien i docieplenia budynków. Może to pozytywnie wpłynąć na środowisko oraz… wysokość codziennych rachunków.

Gdzie uzyskasz doatcję na wymianę pieca?

„Czyste powietrze” to program skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych. W ramach wsparcia można otrzymać dopłaty do wymiany zanieczyszczających powietrze starych pieców na „czystsze” źródła energii, takie jak pompa ciepła czy wentylacja mechaniczna.

Dotacja obejmuje również wymianę stolarki okiennej i drzwiowej czy instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej). Jak można przeczytać na stronie programu, ocieplenie budynku połączone z wymianą okien pozwala zmniejszyć roczne wydatki na ogrzewanie nawet o 40%. Co ważne, umowy na dofinansowanie będą podpisywane aż do 2027 r.

W przypadku nieruchomości, których jedynym źródłem ogrzewania jest piec na węgiel lub drewno, warto zainteresować się Programem Ograniczania Niskiej Emisji , który jest realizowany przez poszczególne samorządy.

Taniej, bezpieczniej i równie ekologicznie

Wymiana pieca na nowy i ekologiczny to nie tylko znaczna oszczędność finansowa, ale również inwestycja we własne bezpieczeństwo. Sezon grzewczy oznacza niestety także rosnące zagrożenie pożarowe.

Jak wynika z danych Państwowej Straży Pożarnej , w ubiegłym roku aż 12 tys. razy strażacy musieli radzić sobie ze skutkami niebezpiecznych sytuacji wywołanych nieprawidłową eksploatacją urządzeń grzewczych na paliwo stałe. Z kolei wady urządzeń i instalacji elektrycznych odpowiadały za prawie 6 tysięcy interwencji.

- Aby nie dopuścić do powstania niebezpiecznej dla zdrowia i życia sytuacji, trzeba pamiętać o regularnych przeglądach instalacji i właściwym użytkowaniu sprzętów, ale także o stosowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa – przypomina Agnieszka Włodarska-Poloczek, ekspert firmy Wiener.

Bezpieczne ogrzewanie w zimie

O czym należy pamiętać, aby zapewnić sobie oraz użytkownikom domu komfrtowe. ale też i bezpieczne ogrzewanie w sezonie grzewczym:

stosuj tylko sprawne i dopuszczone do użytku urządzenia grzewcze;

nie przechowuj opału i materiałów łatwopalnych obok pieca czy innych urządzeń grzewczych;

przed użyciem nowego urządzenia zapoznaj się z jego instrukcją obsługi i stosuj się do jej zaleceń – dotyczy do szczególnie zastosowania właściwego paliwa czy czasu grzania;

nie zostawiaj bez nadzoru jakichkolwiek urządzeń grzewczych, takich jak grzejniki elektryczne, termowentylatory, nagrzewnice, czy otwarte kominki.

Regularne przeglądy instalacji grzewczej to podstawa

Jednym ze skutecznych sposobów ochrony przed skutkami pożaru jest wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia nieruchomości. Większość dostępnych na rynku polis obejmuje ochronę przed skutkami zdarzeń losowych, takich jak pożar, uderzenie pioruna, czy uszkodzenie mienia w wyniku przepięć. Trzeba jednak pamiętać, że na wypłatę odszkodowania może mieć wpływ właściwe wykonywanie obowiązkowych przeglądów budynku i jego poszczególnych elementów. Właściwa konserwacja instalacji zapewnia więc podwójne bezpieczeństwo – z jednej strony zapobiega niebezpiecznym sytuacjom, ale również ułatwia uzyskanie odszkodowania na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń.

Kiedy przegląd budynku jest obowiązkowy?

Każdy właściciel albo zarządca budynku ma obowiązek przynajmniej raz w roku przeprowadzić okresową kontrolę obejmującą elementy budynku narażone na niszczycielskie działanie czynników atmosferycznych, a także instalacji gazowych, przewodów kominowych i wentylacyjnych.

Jak często przeprowadzać przegląd instalacji grzewczej i elektrycznej:

co najmniej raz na 3 lata należy sprawdzać stan techniczny kotłów;

przynajmniej raz na 5 lat należy przeprowadzać badanie instalacji elektrycznej i odgromowej;

kontrole mogą przeprowadzać jedynie osoby posiadające odpowiednie uprawienia.