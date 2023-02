Ekspert prezentuje 4 najważniejsze aspekty na które trzeba zwrócić uwagę przy wyborze materiałów budowlanych do budowy domu. Pozwoli to na obniżenie przyszłych kosztów związanych z rosnącymi cenami energii i ciepła.

Jedną z najważniejszych zasad w budownictwie energooszczędnym, poza przemyślaną konstrukcją: zwartą bryłą, jedno- lub dwuspadowym dachem, oknami i drzwiami o odpowiednich parametrach termoizolacyjnych i właściwie zaizolowanych podczas osadzania, jest wybór odpowiednich rozwiązań oraz materiałów budowlanych. Trwałych, naturalnych i takich, które w dłuższej perspektywie przyczynią się do znacznego obniżenia rachunków.

Po pierwsze baza, czyli ściany z nowoczesnej ceramiki

Jeżeli szukamy ekologicznych rozwiązań o długoletniej trwałości, charakteryzujących się doskonałą izolacyjnością termiczną, akumulacją oraz statecznością cieplną, to poryzowany pustak ceramiczny jest idealnym wyborem.

- Do tych najbardziej innowacyjnych należą pustaki ścienne Porotherm D 42,5 T Dryfix, wypełnione ociepleniem z naturalnej wełny mineralnej. Wyróżniają się niskim współczynnikiem przenikania ciepła (U=0,17 Wm2K), dzięki czemu z nawiązką spełniają wymogi budowlane obowiązujące od początku 2021 roku - podkreśla Patryk Rytel, konsultant techniczny w firmie Wienerberger.

Po drugie cienkowarstwowa technologia łączenia materiałów konstrukcyjnych

Kompletnie suchą i ciepłą ścianę zapewnia dodatkowo łączenie tych pustaków na zaprawę Porotherm Dryfix. To gotowa, sucha mieszanka, umożliwiająca murowanie bez zużywania prądu i wody, potrzebnej w dużej ilości do rozrabiania tradycyjnych zapraw.

Cienkowarstwowa technologia w postaci gotowej do użycia zaprawy w pianie ogranicza do minimum ryzyko występowania mostków termicznych, czyli miejsc, przez które może uciekać ciepło.

- W połączeniu ze znakomitymi właściwościami paroprzepuszczalnymi rozwiązania pozwala to osiągnąć lepszy niż określony przepisami parametr U ściany już 24 h po wymurowaniu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z konsumpcją energii na osuszanie ścian w pierwszych latach po budowie - podkreśla Patryk Rytel, konsultant techniczny w firmie Wienerberger.

Po trzecie, jak budować dom to w systemie

Dodatkowo zastosowanie systemowych rozwiązań, na które składają się pustaki uzupełniające, gotowe belki nadprożowe, system stropów, specjalistyczne zaprawy i narzędzia.

- To gwarancja nie tylko dopasowania wszystkich elementów do siebie, ale także uzyskania i utrzymania deklarowanych parametrów termicznych budynku oraz komfortowego i zdrowego domu - zauważa Patryk Rytel, konsultant techniczny w firmie Wienerberger

Po czwarte, zrównoważone podejście do budowy

Stosowanie naturalnych i energooszczędnych rozwiązań to jedno z kilku założeń zrównoważonej koncepcji projektowania i budowy domu e4, która powstała w firmie Wienerberger.

- Zakłada ona kompleksowe podejście do budynku, jako do złożonego i zmieniającego się wraz z upływem czasu organizmu, uwzględniające przy tym takie aspekty jak: energia, ekonomia, zdrowie przyszłych mieszkańców i wpływ na środowisko. Co ważne to kompleksowe podejście zakłada korzystanie z odnawialnych i czystych źródeł energii, dzięki którym inwestor uniezależnia się od paliw kopalnianych oraz w dłuższej perspektywie − rosnących rachunków - podkreśla Patryk Rytel, konsultant techniczny w firmie Wienerberger. - Rozwiązania takie jak panele fotowoltaiczne, pozwolą w pełni wykorzystywać energię słoneczną do zasilania domu w prąd i ciepło. Do ich montażu sprawdzą się specjalnie zaprojektowane dachówki przejściowe marki Koramic, dopasowane kolorem i wzorem do najpopularniejszych modeli dachówek podstawowych – Alegra 9 oraz Orea.

Takie rozwiązanie ułatwia prace dekarskie, pozwala na estetyczne wykończenie połaci oraz stanowi solidny i trwały uchwyt dla paneli fotowoltaicznych, czy kolektorów słonecznych.