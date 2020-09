Dobrze ocieplony dom, to zdrowy dom

Prawidłowo docieplony dom od ścian po dach to nie tylko mniejsze rachunki za ogrzewanie i wyższy komfort cieplny, lecz także właściwa wilgotność panująca w pomieszczeniach. Dowiedz się, jak prawidłowa termoizolacja domu wpływa na zdrowie mieszkańców.

Odpowiednia termoizolacja sprawia, że zmarznięci zimą możemy wrócić do ciepłego mieszkania, a latem upały nie są dla nas tak bardzo męczące i trudne do zniesienia. To jednak dużo więcej niż tylko gwarancja komfortu termicznego. Izolacja ścian zewnętrznych sprawia, że temperatura ścian wewnątrz budynku nie odbiega znacznie od temperatury powietrza.

Jeśli różnica ta nie przekracza 3 stopni Celsjusza, nie będziemy mieli do czynienia z niekorzystnym zjawiskiem, jakim jest wzmożona konwekcja. Prowadzi ona do powstawania w powietrzu prądów, których efektem jest na przykład unoszenie się dużej ilości kurzu.

– Szacuje się, że przez fasadę ucieka najwięcej, bo ok. 40% ciepła. Dlatego właśnie do izolacji tej części domu powinniśmy przyłożyć szczególną wagę, między innymi wybierając odpowiedni materiał ociepleniowy – mówi Dariusz Pruszkowski, doradca techniczny w firmie Styropmin.

Wilgotność powietrza na właściwym poziomie

Zbyt intensywne ogrzewanie prowadzi do wyraźnego spadku wilgotności powietrza w domu. To niekorzystne zjawisko, które może wywoływać u nas dolegliwości takie jak ból głowy, kaszel, suchość oczu, a nawet problemy z koncentracją.

Z drugiej strony – powietrze zbyt wilgotne prowadzi do szybkiego rozwoju pleśni i grzybów, które także bardzo negatywnie wpływają na nasze drogi oddechowe. Dlatego właśnie tak ważne jest, aby wilgotność powietrza wewnątrz domu była na odpowiednim poziomie. Ale jak to osiągnąć? Zadbajmy o termoizolację!

Gdy jest zbyt zimno, wilgotność względna powietrza wzrasta, tworząc idealne warunki do rozwoju pleśni i grzybów. Aby podnieść temperaturę wewnątrz budynku, wybierzmy więc właściwe ocieplenie ścian zewnętrznych, na przykład płyty styropianowe Fasada λ Pro 70. Dzięki temu rozwiązaniu, intensywne ogrzewanie nie będzie konieczne do utrzymania komfortowej temperatury, ponieważ mniej ciepła będzie uciekało na zewnątrz budynku.

Jak oddychać, to zdrowo

Zanieczyszczenie powietrza to jeden z najistotniejszych problemów we współczesnym świecie. Jest ono nie tylko niezwykle niekorzystne dla środowiska naturalnego, lecz także prowadzi do występowania wielu groźnych chorób wśród ludzi.

Według szacunków Europejskiej Agencji Środowiska, w Europie co roku umiera przedwcześnie kilkaset tysięcy osób z powodów związanych z zanieczyszczeniem powietrza.

Z tego względu tak ważne jest, aby za pomocą termoizolacji zadbać o jakość powietrza w naszych domach i nie tylko. Wybierając właściwe ocieplenie budynku, możemy także pośrednio przyczynić się do zmniejszenia powstawania szkodliwego smogu.

Według raportu przygotowanego przez Polski Alert Smogowy źródłem smogu w aż 52% jest tzw. niska emisja, czyli ta pochodząca głównie z lokalnych kotłowni i gospodarstw domowych.

– Ukazuje to skalę problemu, jakim jest korzystanie ze starych pieców, nieodpowiednich paliw grzewczych oraz brak skutecznej termoizolacji. Bez wahania możemy powiedzieć, że ocieplając dom we właściwy sposób, wyświadczymy przysługę sobie samym i środowisku – podsumowuje Dariusz Pruszkowski.