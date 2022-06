Dom energooszczędny, to dom bardziej ekonomiczny w utrzymaniu

Podziel się

We współczesnym budownictwie coraz większego znaczenia nabiera oszczędność nie na etapie budowy, ale późniejszego użytkowania. Foto. Materiały Prasowe Firmy

Dom energooszczędny, to dom bardziej ekonomiczny w utrzymaniu. W co warto zainwestować, aby ten standard osiągnąć? Na pewno w izolację termiczną. Korzystny będzie też wybór kompletnego systemu budowlanego, w którym wszystkie elementy doskonale do siebie pasują i pozwalają osiągnąć zakładany standard energetyczny.

We współczesnym budownictwie coraz większego znaczenia nabiera oszczędność nie na etapie budowy, ale późniejszego użytkowania. Dom energooszczędny, to dom bardziej ekonomiczny w utrzymaniu. W co warto zainwestować, aby ten standard osiągnąć? Jak oszczędzić na budowie domu w przyszłości? Wysokie nakłady ponoszone na ogrzanie budynku mieszkalnego to skutek braku efektywności energetycznej. Dlatego do budowy bardziej energooszczędnych domów zobowiązują regulacje prawne, które w Polsce zaczęły obowiązywać od 2021 r. Dom o obniżonym zapotrzebowaniu na energię to następstwo proekologicznej polityki Unii Europejskiej, która do 2050 roku planuje osiągnąć cel zeroemisyjnego budownictwa, ale przede wszystkim to realne korzyści dla inwestora. Dlatego budując dom, który będziemy eksploatowali przez następne 50 a może nawet 100 lat, warto uwzględnić regulacje, których wprowadzenie zaplanowano na kolejne lata. W perspektywie długoterminowej oszczędzi to nam pracy i kosztów związanych z termomodernizacją budynku. To również zabezpieczenie na przyszłość. Certyfikat charakterystyki energetycznej budynku może być ważnym argumentem przy jego sprzedaży lub wynajęciu. Kluczowy będzie wybór konstrukcji i materiałów, z jakich dom zostanie wybudowany. Dlaczego warto rozważyć drewno? – Oprócz wielu innych niepodważalnych walorów, potrzebuje mniej energii, aby utrzymać temperaturę na optymalnym poziomie – wyjaśnia Michał Komorowski z firmy Steico. – W nowoczesnym budynku z drewna w technologii szkieletu drewnianego dużo łatwiej uzyskać komfort cieplny i jednocześnie znacznie zredukować rachunki za ogrzewanie zimą i chłodzenie go latem. Niskie koszty ogrzewania domu szkieletowego wynikają z jego bardzo dobrej izolacyjności termicznej. To zasługa przemyślanej konstrukcji, w której pomiędzy belki i słupy konstrukcyjne instaluje się izolację cieplną. Uzyskujemy w ten sposób warstwowy układ przegród, w którym największy udział stanowi termoizolacja. To ona odpowiada za zatrzymanie ciepła wewnątrz budynku, a tym samym będzie miała znaczenie przy zmniejszeniu ilości energii zużywanej na cele grzewcze. Dobre docieplenie domu to mniejsze wydatki na ogrzewanie Jeżeli chcemy mieszkać energooszczędnie, zadbajmy więc o właściwe ocieplenie domu. Materiału termoizolacyjnego wcale nie musi być więcej, wystarczy jeżeli będzie miał lepsze parametry. Dostępne na rynku materiały mają różną przewodność cieplną. Wybierzmy taki o jak najmniejszym, deklarowanym przez producenta, współczynniku przewodzenia ciepła. Jednym z najlepszych izolatorów są włókna drzewne. Ich naturalne właściwości wykorzystano w matach Steicoflex 036, które mają współczynnik przewodzenia ciepła λD=0,036 [W/(m*K)]. To bardzo dobry wybór w przypadku budynków w standardzie wysoce efektywnym energetycznie. Włókno drzewne ma dużą gęstość a jednocześnie wysoką zdolność do akumulacji ciepła, dlatego doskonale izoluje, dzięki czemu grubość warstwy ocieplenia może być mniejsza niż w przypadku materiałów o gorszych parametrach. Liczy się kompletny system budowy domu Znacznym ułatwieniem w realizacji domu, który cechuje niskie zapotrzebowanie na ciepło, będzie wybór kompletnego systemu budowlanego. Produkty jednej marki łatwo ze sobą połączyć, co przyspieszy proces budowy, a dodatkowo zyskujemy pewność, że doskonale ze sobą współpracują. Decydując się na kompleksowy system możemy wybudować ściany, strop i dachy przy gwarancji wysokiej jakości wykonania, trwałości i bezpieczeństwa. Łatwiej również zapobiec mostkom termicznym, przez które następuje niekontrolowana ucieczka ciepła z wnętrza budynku, a które często powstają na styku różnych technologii budowlanych. Konstrukcja ramowa Steico została zoptymalizowana pod tym kątem. Smukłe belki dwuteowe redukują mostki termiczne, a jednocześnie wykazują lepszą efektywność energetyczną niż drewno lite. – Zamieniając drewno lite lub klejone na belki dwuteowe, przy porównywalnych przekrojach, można uzyskać przynajmniej 40-procentową redukcję mostków cieplnych – mówi Michał Komorowski. –Kolejną korzyścią tego rozwiązania jest większa efektywność cieplna. Ściana o szerokości 30 cm ze słupami z belek dwuteowych ma o 12% mniejszy współczynnik przenikania ciepła niż ściana o takiej samej szerokości ze słupami z drewna litego. Dach, ściany zewnętrzne, stropy i podłogi bez odpowiedniej termoizolacji mogą być przyczyną bezpowrotnej ucieczki nawet 30% energii grzewczej domu. Możemy się przed tym zabezpieczyć, redukując straty ciepła w przegrodach zewnętrznych i dbając o wybudowanie domu z materiałów, które zapobiegają uciecze ciepła. W dłuższej perspektywie czasu to zwrot nakładów poniesionych na budowę domu dzięki obniżeniu kosztów grzewczych.

Lista tagów

© Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin