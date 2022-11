Jesienią i zimą w okresie nasilonego występowania infekcji górnych dróg oddechowych, wśród pacjentów wzrasta zapotrzebowanie na preparaty na kaszel. Czy to tzw. suchy czy mokry – kaszel potrafi uprzykrzyć nam życie. Alternatywą dla tabletek i syropów zawierających składniki chemiczne o działaniu wykrztuśnym i powlekającym mogą być preparaty na bazie surowców naturalnych.

Rynek farmaceutyczny dostarcza nam niezliczonąliczbę leków i suplementów diety. Na każde schorzenie mamy przynajmniej kilka preparatów do wyboru. Możemy wybierać wśród syropów i tabletek syntetycznych, zawierających składniki chemiczne, jak i tych na bazie surowców naturalnych. Jedna czwarta wszystkich roślinnych produktów leczniczych w aptekach to preparaty na schorzenia dróg oddechowych. Oznacza to, że ziołowe leki są niezwykle popularne w leczeniu tego typu schorzeń. I słusznie, bo są skuteczne! Naturalne produkty lecznicze przygotowywane są głownie z ziół śluzowych o działaniu powlekającym i nawilżającymbłony śluzowe, a także ziół zawierających saponiny o działaniu wykrztuśnym. Bazą do produkcji preparatów mogą być także zioła olejkowe, zwłaszcza ziele tymianku i sosna.

Zioła śluzowe o działaniu powlekającym stosowane w kaszlu to:

liść prawoślazu (Althaeae folium),

liść babki lancetowatej (Plantaginis folium),

porost islandzki (Cetraria islandica),

kwiat malwy (Malvae flos)

kwiat dziewanny (Verbasci flos).

Zioła zawierające saponiny o działaniu wykrztuśnym:

ziele pierwiosnka (Primulae herba),

kwiat dziewanny (Verbasci flos),

liść bluszczu (Hederae folium).

Które zioła na kaszel wybrać?

Najpopularniejsze syropy ziołowe to syrop prawoślazowy, z babki lancetowatej, sosnowy oraz tymiankowy. Wybór odpowiedniego preparatu ziołowego zależy przede wszystkim od naszych objawów. Jeśli zależy nam na pozbyciu się uporczywego suchego kaszlu, powinniśmy sięgnąć po zioła śluzowe, o działaniach powlekających błony śluzowe i uśmierzających napady kaszlu. Doskonałym rozwiązaniem będzie popularny syrop prawoślazowy lub zioła do zaparzania np. Bronchisan fix, które w składzie zawierają korzeń prawoślazu, liść babki lancetowatej i kwiatostan lipy. Dzięki takiemu składowi surowców, mieszanka ma właściwości powlekające i osłaniające na zmienione zapalnie błony śluzowe jamy ustnej i gardła, a kwiatostan lipy działa napotnie, przez co obniża gorączkę.

Zioła na mokry kaszel

Zwykle suchy kaszel, którym rozpoczyna się przeziębienie lub grypa, wmiarę rozwoju infekcji zmienia się w mokry. Gdy zaczyna nas męczyć ten drugi, a w drogach oddechowych zalega gęsta wydzielina, wówczas sięgajmy po zioła saponinowe, ponieważ związki te poprzez działanie drażniące, pobudzają zakończenia nerwowe błony śluzowej żołądka, co powoduje rozwodnienie wydzieliny w drogach oddechowych i ułatwia odkrztuszania. Przykładem mogą być preparaty na bazie liści bluszczu, które wpływają na rozkurczenie mięśni gładkich, zmniejszenie lepkości wydzieliny z dróg oddechowych i pomagają wykrztuszać zalegająca wydzielanie, same ataki kaszlu zaś są rzadsze i mniej bolesne.

Olejki eteryczne pomogą w mokrym kaszlu

Pomocne w mokrym kaszlu będą także olejki eteryczne np. olejek sosnowy, cedrowy, tymiankowy czy eukaliptusowy, niektóre z nich wykazują działanie spazmolityczne, a więc pobudzają skurcze mięśni i podobnie jak wspomniane saponiny pośrednio przyczyniają się do pozbywania się wydzieliny zalegającej w drogach oddechowych, a także pomagają udrożnić drogi oddechowe i przynoszą ulgę przy katarze. Oprócz tego większość olejków stosowanych w leczeniu dróg oddechowych ma dodatkowo silne działanie antyseptyczne i antygrzybiczne, co zdecydowanie skraca i pomaga w procesie leczenia dolegliwości ze strony układu oddechowego. Jeśli chcielibyśmy skorzystać z leczniczych właściwości olejków, najlepiej zróbmy inhalacje z kilkoma kroplami jednego z nich.

Zioła na infekcję górnych dróg oddechowych - olejek tymiankowy

Zdecydowanym numerem jeden spośród wszystkich olejków eterycznych, które możemy wykorzystać w leczeniu infekcji górnych dróg oddechowych jest olejek tymiankowy otrzymywany z ziela tymianku pospolitego (Thymus vulgaris). Olejek w swoim składzie zawiera przede wszystkim dwa fenole: tymol i karwakrol oraz liczne związki terpenowe, które pomagają w odkażaniu błon śluzowych. Stosowany jest także jako środek pobudzający wydzielanie śluzu oskrzeli i wykrztuśny. Obecność w olejku związków fenolowych wpływa także na jego silne działanie przeciwbakteryjne i grzybobójcze. Inhalacje z kilkoma kroplami tego olejku doskonale udrażniają i odkażają drogi oddechowe, przyspieszają proces leczenia, blokują namnażanie się bakterii.