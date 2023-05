Owoce i warzywa z własnego ogródka są marzeniem wielu z nas. Niestety nie każdy ma dość miejsca, by uprawiać regularny ogród. Dlatego też warto rozważyć uprawę w doniczkach. Wybór roślin, które możemy wyhodować w domu jest naprawdę spory. Przedstawiamy Wam pięć najłatwiejszych w domowej uprawie warzyw i tyle samo owoców.

Nie wszystkie rośliny nadają się do sadzenia w doniczkach. Najlepsze są takie, które nie wytwarzają zbyt wielkiego systemu korzeniowego. Należą do nich między innymi ogórki, cukinie, pomidorki drobnoowocowe, sałaty, cebula dymka, czy pietruszka. Z owoców możemy się pokusić o uprawę cytrusów, fig, czy naszych rodzimych truskawek.

Najważniejsze to poznać wymagania

Zaczynając uprawę domową warto zapoznać się z podstawowymi wymaganiami konkretnych roślin. Podstawy są jednak zawsze takie same: nasłonecznione miejsce, odpowiednia temperatura i dobre podłoże. Warto zadbać też, aby miały odpowiednio wilgotne powietrze, nie stały przy grzejnikach i były regularnie podlewane.

Sadząc rośliny w donicach należy pamiętać, aby dobrać rozmiar odpowiedni do rośliny, a także zapewnić odpowiednią warstwę drenażu. Unikajmy też sadzenia kilku rodzajów roślin w jednej doniczce.

Uprawa warzyw i owoców w doniczkach nie jest naturalnym sposobem hodowania tego rodzaju roślin, dlatego też nie wszystkie gatunki nadają się do tego typu uprawy.

Ciekawym sposobem na domowy ogród warzywny jest posadzenie sadzonek bezpośrednio w plastikowym worku z ziemią. Takie rozwiązanie lubią zwłaszcza sałaty. W worku należy wyciąć otwory nożykiem i wsadzić w nie rozsadę. Dno worka możemy nakłuć w kilku miejscach aby nadmiar wody miał gdzie odpłynąć. Plastikowy worek, nagrzewając się, będzie dodatkowo ogrzewał korzenie, co przyspieszy wzrost warzyw.

Najlepsze warzywa do uprawy w donicach

1. Ogórki

Najlepiej wybierać odmiany, w których nazwie widnieje symbol F1, czyli tzw. odmiany heterozyjne (mieszańcowe), które charakteryzują się wysoką plennością i odpornością na choroby ogórków.

Ogórki, nawet te uprawiane w doniczkach potrzebują kratek lub sznurków, po których będą się mogły piąć, fot. canva

Do uprawy ogórków na balkonie można użyć plastikowych i glinianych donic, skrzynek, a także toreb polipropylenowych. Doniczki powinny być zaopatrzone w otwory w dnie, umożliwiające odpływ nadmiaru wody i wentylację korzeni. Ogórki powinny być uprawiane w donicach o pojemności 10-20 litrów (w takiej donicy sadzi się tylko 1 roślinę).

Nasiona można wysiewać od razu do pojemników docelowych lub przygotować z nich rozsadę.

Pod uprawę ogórków należy wybierać stanowiska słoneczne lub delikatnie ocienione. Najlepszą wystawą jest południe lub zachód. Do uprawy ogórków w doniczkach doskonale nadaje się uniwersalne podłoże ogrodnicze.

Największym wyzwaniem związanym z hodowlą ogórków w doniczkach jest podlewanie. Owocujące ogórki błyskawicznie zużywają zapas wody, a przesuszenie powoduje zamieranie owoców, a także ich gorzki smak.

Pnące odmiany ogórków na balkonie najlepiej jest uprawiać w pionie przy podporach takich jak balustrada, kratka, stelaż czy też sznurek.

Pomidory drobnoowocowe doskonale odnajdują się w doniczkach, fot. canva

Doniczki lub skrzynki, w których chcemy posadzić pomidory powinny mieć około 40 cm głębokości. Najlepiej sprawdzą się pojemniki ceramiczne, jednak decydując się na donice plastikowe warto pamiętać, aby nie były one w ciemnych kolorach. Takie pojemniki mocno się nagrzewają i „podgotowują” korzenie. Pojemnik, do którego sadzimy pomidory musi mieć otwory odpływowe. Na dnie powinna znaleźć się gruba warstwa keramzytu i ziemia ogrodowa.

Same pomidory sadzimy dość głęboko. Kiedy podrosną usuwamy pędy boczne, a kiedy zawiążą się owoce przycinamy stożek wzrostu, aby zahamować wzrostu ku górze.

Pomidory muszą być regularnie podlewane. Należy też pamiętać, że potrzebują dużo nawozów – najlepiej zasilać je raz na 10 dni nawozami rozpuszczalnymi.

3. Szczypiorek

Roślina preferuje żyzne, próchnicze, przepuszczalne gleby o odczynie od lekkiego kwaśnego do obojętnego. Można wykorzystać uniwersalną ziemię dla roślin pokojowych wymieszaną z piaskiem (np. w proporcji 3:1, 4:1) żeby uzyskać lekkie, przepuszczalne podłoże.

Szczypiorek jest wyjątkowo łatwy w uprawie, fot. canva

W uprawie szczypiorku należy pilnować, aby rośliny nie stały w mokrej ziemi – doprowadzi to do gnicia. Pomiędzy podlewaniami ziemia musi lekko przeschnąć.

Szczypiorek można sadzić nawet w niewielkich doniczkach, które doskonale odnajdą się na kuchennym oknie czy blacie.

4. Pietruszka naciowa

Przed zasianiem warto namoczyć nasiona w letniej wodzie przez całą noc. Przyspieszy to ich otwieranie się i odrobinę skróci czas oczekiwania. Nasiona siejemy na głębokości 1,5- 2 cm. Przez pierwszy okres ziemia powinna być cały czas lekko wilgotna. Później warto pamiętać, że pietruszka nie lubi ziemi stale wilgotnej, bo dość szybko gnije.

Pietruszka naciowa lubi kuchenne parapety, fot. canva

Pietruszka nie ma szczególnych wymagań jeśli chodzi o ziemię czy nawożenie. Wystarczy więc zwykła ziemia ogrodowa i niewielka nawet doniczka.

5. Sałata

Popularnym warzywem do uprawy w domu jest sałata, która doskonale odnajduje się w doniczkach. Od momentu jej wysiewu do zbioru mija około 8 tygodni.

Sałata jest bardzo prosta w uprawie doniczkowej, fot. canva

Sałata lubi umiarkowaną wilgoć, dlatego należy ją regularnie podlewać. Pamiętajmy jednak, by nie przesadzić z ilością wody, ponieważ mogłoby to doprowadzić do gnicia roślin.

Do jej wysiewu potrzebujemy raczej dużych doniczek z grubą warstwą keramzytu na dnie.

Najlepsze owoce do uprawy w donicach

1. Truskawki pnące

Jednym z niewielu owoców, które można uprawiać w domu są truskawki. Są one łatwe w uprawie i z powodzeniem mogą rosnąć w donicach. Jedyny problem to brak pszczół, które mogłyby zapylić truskawki. Wówczas należy je zapylić samodzielnie bądź, jeśli mamy taką możliwość na początki trzymać je na balkonie.

Poza walorami smakowymi tryskawka pnąca może być doskonała ozdobą naszego parapetu, fot. canva

Truskawki potrzebują dość dużo miejsca – na 1 roślinę powinniśmy przeznaczyć 3-4 litrową doniczkę i zapewnić jej dużą warstwę drenażu.

W kwestii gleby truskawki potrzebują próchniczej, żyznej ziemi z dodatkiem piachu czy keramazytu. Powinna ona mieć odczyn obojętny lub lekko kwaśny (pH 5,5-6,5). Dobrym rozwiązaniem będzie zwykła ziemia dla warzyw.

Truskawki wymagają częstego podlewania. Ziemia nie powinna nigdy zupełnie wyschnąć.

Aby wyhodować domowe cytrusy należy uzbroić się w cierpliwość, fot. canva

Owoce cytrusowe to jedne z najpopularniejszych, które próbujemy uprawiać w doniczkach. Uzyskanie sadzonki jest bardzo proste – wystarczy przez noc namoczyć pestkę z wybranego owocu i posadzić w dość dużej doniczce.

Drzewka cytrusowe powinny rosnąć w lekkim i przepuszczalnym podłożu o odczynie lekko kwaśnym lub obojętnym. Ziemia powinna być cały czas lekko wilgotna.

Cytrusy nie lubią zmian miejsca, powinny stać w jednym, stałym miejscu. Lubi rozproszone światło. Nie lubi przeciągów, ostrego światła i … zapachu gazu – nawet niewielka ilość propan-butanu bardzo jej szkodzi, dlatego też kuchnia nie jest dla niej najlepszym miejscem.

W lecie należy ją nawozić raz w tygodniu nawozami do cytrusów.

3. Winogrona

Decydując się na uprawę winogron w domu należy zaopatrzyć się sporą doniczkę – przynajmniej 15l. Naczynie z wysadzoną w nim winoroślą trzymamy w mieszkaniu przy oknie od południowej strony.

Projekt bez nazwy (25).png

Optymalna jest żyzna, ale przepuszczalna gleba o odczynie oscylującym w granicach 6,0-7,0. Uniwersalną ziemię dla kwiatów zaleca się wymieszać z piaskiem w proporcji 2:1.

Jesienią, kiedy liście, opadną, a pędy zdrewnieją, doniczkę z sadzonką wynosimy do pomieszczenia, gdzie temperatura wynosi 2—3°C. W pomieszczeniu tym przechowujemy sadzonkę do lutego.

4. Figi

Figowce idealnie nadają się do uprawy pojemnikowej w dobrze oświetlonym miejscu, jednak nie powinny być wystawione bezpośrednio na oddziaływanie promieni słonecznych.

Figi z powodzeniem można uprawiać w domu, fot. canva

Należy pamiętać, że figowiec to roślina dwupienna, dlatego do uprawy w doniczce warto wybierać tylko odmiany hodowlane, które do zawiązania owoców nie potrzebują obecności rośliny płci przeciwnej.

5. Ananas jadalny

Sadzonkę ananasa można wyhodować z zakupionego owocu. Rozetę liściową należy oddzielić wraz z 1-2-centymetrowym fragmentem miąższu. Następnie miąższ należy delikatnie usunąć, aby odkryć korzeń. Jego nasadę warto namoczyć w ukorzeniaczu.

Projekt bez nazwy (27).png

Tak przygotowaną sadzonkę umieszcza się w mieszaninie wilgotnego torfu z piaskiem. Roślinę warto przez pierwsze tygodnie uprawiać pod przykryciem z przezroczystego materiału. Podlewając ananasa warto pamiętać, że wodę można wlewać bezpośrednio do rozety liści. Odpowiednio pielęgnowany ananas może zakwitnąć i zaowocować po 2-3 latach.