Dwa polskie desery znalazły się w pierwszej pięćdziesiątce najlepszych deserów świata opublikowanej przez Taste Atlas. I to całkiem wysoko!

Taste Atlas to portal, którego głównym założeniem jest przybliżanie tradycyjnych kuchni świata. Corocznie, na bazie ocen swoich użytkowników, tworzy też rankingi najlepszych kuchni, potraw czy deserów świata.

Dwa polskie ciasta w pierwszej 15

I właśnie w tej ostatniej kategorii mamy się czym pochwalić. Na liście pięćdziesięciu najlepszych deserów świata znalazły się, aż dwa polskie ciasta – sernik i szarlotka.

Niekwestionowani liderzy polskich stołów zajęli odpowiednio 10 i 13 miejsce.

Na czele rankingu znalazły się francuskie Crepes, czyli cienkie naleśniki. Drugą pozycję zajmuje brazylijskie bombocado. Deser ten przyrządzany jest z rozdrobnionego parmezanu, wiórków kokosowych, mąki, mleka, masła, jajek i cukru. Mieszankę piecze się, schładza, a następnie kroi w kliny. Deser ten często przygotowywany jest z okazji Święta Niepodległości i podawany z kleksem bitej śmietany i kubkiem brazylijskiej kawy.

Trzecie miejsce przypadło peruwiańskiemu queso helado, czyli deserowi podobnemu do lodów. Zwykle wytwarza się go z połączenia pełnego mleka, mleka zagęszczonego, cynamonu, goździków, suszonego kokosa, cukru i żółtek jaj. Obydwa rodzaje mleka gotuje się na wolnym ogniu z cynamonem, goździkami, kokosem i cukrem. Następnie dodaje się żółtka i przez kilka minut gotuje na wolnym ogniu. Mieszankę przecedza się w celu usunięcia przypraw, a następnie umieszcza w zamrażarce do zamrożenia.



Znane wszystkim, włoskie tiramisu, zajęło dopiero czwartą pozycję. Tuż za nim znalazł się francuski crème brulee, turecka dondurma, argentyńskie alfajores i również pochodzące z tego kraju dulce de leche. Nasz sernik wyprzedził również francuski suflet czekoladowy.

W pierwszej setce najlepszych deserów świata znalazły się także karpatka (na 87 miejscu) i sękacz (na 90 miejscu).

Ale zupę i tak mamy najgorszą...

W tym roku o rankingu zrobiło się głośno, gdy okazało się, że polska zupa, czernina, okrzyknięta została najgorszą zupą świata. Na szczęście w pozostałych kategoriach czytelnicy Taste Atlas byli dla polskich produktów znacznie łagodniejsi, choćby w kategorii najlepszej zupy świata, gdzie dla równowagi nasz żurek zajął drugie miejsce.

Wśród 50 ocenianych stylów piwnych niekwestionowane pierwsze miejsce zajęło polskie piwo Grodziskie. Jest ono również jedynym przedstawicielem rodzimych browarów na liście. Na kolejnych miejscach znalazły się belgijskie Triel i Lambic.