Dotacja "Moje Ciepło" nie tylko na zakup pompy ciepła, ale też i kominka

Rosnące ceny węgla, pelletu oraz gazu powodują, że poważniej myśłimy o instalacji pompy ciepła domu. I mimo, że koszty jej montażu i zakupu sięgają nieraz ponad 40 tys. zł to pompy ciepła zyskują w Polsce na popularności. Z pomocą przychodzi program Moje Ciepło, który pozwoli obniżyć koszty zakupu pomp ciepła. Sprawdź, na czym on polega i co można zyskać.

Dotacja Moje Ciepło będzie udzielane w postaci bezzwrotnej dotacji stanowiącej od 30 do 45% kosztów zakwalifikowanej inwestycji.

W rezultacie można otrzymać od 7 do 21 tys. zł na zakup oraz montaż pompy ciepła.

Dodatkowy wymóg to energooszczędność budynku, co oznacza, że wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (wskaźnik EP).

Dotacja także będzie przyznawana na pompę ciepła wraz z zakupem i montażem kominka przeznaczonego na cele rekreacyjne. "Moje Ciepło" i "Mój Prąd" Przede wszystkim "Moje Ciepło" to następna inicjatywa rządu, po programie „Mój Prąd”. Jego celem jest przekonanie właścicieli nowych domów jednorodzinnych do ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody użytkowej za pomocą ekologicznego rozwiązania w postaci pompy ciepła. Pieniądze przyznawane są przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie dotyczy nie tylko powietrznych pomp ciepła, ale również gruntowych i wodnych, przeznaczonych zarówno do samego ogrzewania, jak i w połączeniu z przygotowaniem ciepłej wody użytkowej. Dla kogo dotacja z programu "Moje Ciepło"? Program przeznaczony jest dla osób fizycznych – właścicieli oraz współwłaścicieli nowo budowanych domów. Definicja nowego budynku w tym programie mówi o takim, w przypadku którego nie zgłoszono zawiadomienia o zakończeniu budowy albo nie złożono wniosku o otrzymanie pozwolenia na użytkowanie tego budynku (w dniu ubiegania się o dofinansowanie z NFOŚiGW). Warto dodać, że przewidziano również wsparcie dla nowych budynków, w których złożono już powiadomienie o zakończeniu budowy – warunkiem jest, że nie nastąpiło to wcześniej niż 1 stycznia 2021 r. Beneficjentem musi być osoba, która wskazana jest w pozwoleniu na budowę bądź zgłoszeniu budowy. W przypadku współwłasności budynku należy uzyskać zgodę wszystkich współwłaścicieli i poświadczyć o braku podwójnego dofinansowania. Dla osób chcących wymienić źródło ciepła w starszym budynku przeznaczony jest inny program – „Czyste Powietrze”. Jakie wymagania musi spełnić dom w programie "Moje Ciepło"? Dodatkowy wymóg to energooszczędność budynku, co oznacza, że wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (wskaźnik EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody EPH + W nie może przekraczać 63 kWh/m2rok (jeśli wniosek zostanie złożony w 2022 r., czyli w pierwszym roku działania programu). W następnych latach może wynosić maksymalnie 55 kWh/m2rok. Dla przypomnienia, w obowiązujących Warunkach Technicznych od stycznia 2021 r. dla budynków nowo wznoszonych wskaźnik EP nie może być wyższy niż 70 kWh/m2rok. Wartość wskaźnika EP można obniżyć m.in. poprzez poprawę izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych budynku, zastosowanie instalacji fotowoltaicznej bądź montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Ile dofinansowania uzyskasz na pompę ciepła oraz kominek? Wsparcie będzie udzielane w postaci bezzwrotnej dotacji stanowiącej od 30 do 45% kosztów zakwalifikowanej inwestycji. W rezultacie można otrzymać od 7 do 21 tys. zł na zakup oraz montaż pompy ciepła. Wysokość dofinansowania będzie zależna od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz ewentualnego posiadania przez Wnioskodawcę Karty Dużej Rodziny. W programie nie jest przewidziane wsparcie dla domów, w których docelowym źródłem ciepła jest ogrzewanie na paliwo stałe, m.in. biomasę. Sytuacja dotyczy też kominka, który będzie pełnił rolę ogrzewania, np. kominka z płaszczem wodnym – jeśli taki będzie w budynku, nie można skorzystać z dofinansowania. Dotacja natomiast zostanie przyznana w przypadku kominka przeznaczonego na cele rekreacyjne. W przypadku działalności gospodarczej, jeśli jest prowadzona na powierzchni przekraczającej 20% całkowitej powierzchni budynku, inwestycja nie będzie kwalifikowała się do dofinansowania. Te informacje zostały przekazane podczas cyklu spotkań informacyjnych Doradztwa Energetycznego. Środki na program „Moje Ciepło” pochodzą z Funduszu Modernizacyjnego i budżet programu wynosi aż 600 mln zł. Kiedy rozpocznie się nabór z programu "Moje Ciepło"? Nabór wniosków planowany jest na przełom I i II kwartału 2022 r., okres kwalifikacji liczony będzie natomiast od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2026 r. Przyjmowanie wniosków odbędzie się na podobnej zasadzie, jak w programie „Mój Prąd”. Osoby, które chcą ubiegać się o dofinansowanie, będą mogły złożyć dokumenty z zakończonej inwestycji jedynie drogą elektroniczną, za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl Aby złożyć wniosek należy użyć profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Załączniki potrzebne do wniosku wskazane będą na stronie programu „Moje Ciepło”. Inwestor musi najpierw kupić i zamontować pompę ciepła, a później złożyć wniosek o przyznanie dotacji. Postaw na sprawdzone rozwiązania Głównym zadaniem programu „Moje Ciepło” jest wsparcie ogrzewnictwa indywidualnego za pomocą energooszczędnych źródeł ciepła. Z pewnością warto skorzystać z możliwości dofinansowania, ponieważ wybór pompy ciepła niesie ze sobą wiele korzyści – jest to dobra alternatywa dla ogrzewania gazowego, olejowego czy też na paliwa stałe. Ekologiczne rozwiązania proponuje w swojej ofercie marka Saunier Duval. W asortymencie marka posiada powietrzne pompy ciepła o zróżnicowanej mocy – od 3 do 12 kW. Można je więc zastosować w budynkach zarówno o mniejszym, jak i większym zapotrzebowaniu na moc grzewczą. Dotyczy to nie tylko nowych budynków, ale również modernizowanych.

