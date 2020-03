Dotacje – istotnym wsparciem działań KGW

W tym roku, KGW będą się mogły starać o kolejne 3-5 tys. zł z budżetu państwa na prowadzenie swojej działalności. Odpowiednie przepisy w tej sprawie, mają wejść w życie w najbliższych miesiącach – poinformowała na początku marca Anna Gembicka, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. A na co zostały wydane środki z wcześniejszych dotacji?

- Dotację przewidzianą dla zarejestrowanych kół gospodyń wiejskich przeznaczyłyśmy m.in. na zakup garnków i maszynę do szycia – przyznają członkinie Koła Gospodyń Wiejskich JEZIORANKI w Siemianówce, gmina Narewka. - W sumie uzyskałyśmy kwotę dofinansowania w wysokości 8 tys. zł w dwóch transzach. Z tych pieniędzy kupiłyśmy też namiot wystawowy oraz potrzebne jego wyposażenie, żebyśmy mogły brać udział w różnych imprezach plenerowych. Bardzo ważnym dla nas i bardzo potrzebnym zakupem była też lodówka, materiał na jednolite stroje regionalne, ale też materiały do naszych prac rękodzielniczych – dodały podlaskie gospodynie w rozmowie z dziennikarką farmer.pl. – To pozwoliło nam zdecydowanie rozszerzyć naszą aktywność.

Czy zdecydowałyby się na podjęcie współpracy w ramach Koła, gdyby nie pomoc Państwa? – Nie ma co ukrywać, istotnym impulsem do zarejestrowania KGW w Siemianówce była ustawa o kołach gospodyń wiejskich i właśnie możliwość skorzystania z dotacji na rozwinięcie działalności. Wcześniej spotykałyśmy się jedynie luźno i niezobowiązująco we własnym gronie na różnych warsztatach. Dziś nasze Koło zrzesza 46 prężnie działających członków, osób w wieku od 18 do 80 lat – podkreśliły z dumą. Co ciekawe, te młodsze zazwyczaj chętniej gotują regionalne potrawy, te starsze – haftują przepiękne, kwiatowe makatki.

- My przeznaczyłyśmy dotację z budżetu państwa na wyposażenie naszej Sali, w której się spotykamy, na integracyjne spotkania dla dzieci, organizację ferii czy dnia dziecka. Ze środków tych zakupiłyśmy także materiały do naszego rękodzieła – informowała Marzena Lewicka, przewodnicząca KGW w Górznej, gmina Złotów oraz jednocześnie sołtys wsi Górzna.

Panie z Górzna również bardzo sobie chwaliły w rozmowie z dziennikarką farmer.pl możliwość uzyskania dodatkowych pieniędzy na działalność Koła. – To była bardzo duża pomoc dla nas i bardzo się przyczynia do pobudzenia aktywności naszej lokalnej społeczności. Wcześniej nic się u nas nie działo – przyznała Marzena Lewicka.

KGW w Górznej rozpoczęło działalność w 2018 r. i liczy obecnie 31 osób, w tym 5 aktywnych panów.

KGW JEZIORANKI w Siemianówce oraz panie z Górznej wzięły udział w imprezie Dzień Kobiet na Ludowo zorganizowanej przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi na warszawskim Krakowskim Przedmieściu.