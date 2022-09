Wszechobecną drożyznę odczuwamy w rolnictwie nie tylko w postaci drogich nawozów, materiału siewnego czy paliwa, ale też w przypadku inwestycji budowlanych. Poniższe zestawienie cen inspirowane jest zakupami w hurtowni budowlanej w pierwszych dniach września. Ile zapłaciliśmy? Jakie są średnie ceny?

Dla porównania odniesiemy się do cen materiałów kupowanych w tym samym miejscu dokładnie 5 lat temu. Zakupy dokonywane były w hurtowni budowlanej w okolicach Grudziądza w woj. kujawsko-pomorskim. Przyjrzymy się również, jak lokalne ceny wyglądają na tle średnich ogólnopolskich.

Bloczki betonowe – cena wrzesień 2022

Na początku września 2022 zakupiliśmy bloczki betonowe o grubości 14 cm, stosowane w murowaniu fundamentów, po 4,75 zł/szt. Dokładnie 5 lat temu w tej samej hurtowni kosztowały one 2,50 zł/szt. Ceny na terenie kraju są obecnie zróżnicowane. Są miejsca, gdzie wciąż znajdziemy bloczki w cenie około 3 zł/szt., ale jednocześnie w innych regionach Polski sprzedawca zapewnia, że 5 zł/szt. to najtaniej w okolicy. Średnio za bloczki 38x24x14 cm z betonu B20 zapłacimy obecnie ok. 4,65 zł/szt.

Cement – cena wrzesień 2022

W pierwszych dniach września bieżącego roku zakupiliśmy popularny cement Lafarge Standard 32,5. Cena za worek 25 kg w hurtowni budowlanej w okolicach Grudziądza wynosiła 16,49 zł. W tym samym miejscu 5 lat temu kupowaliśmy cement po dokładnie 10 zł za worek 25 kg. Cement o wytrzymałości 32,5 kosztuje obecnie średnio 18 zł za worek 25 kg. Jeśli chcielibyśmy porównać konkretną markę cementu, to Lafarge standard 32,5 kosztuje zazwyczaj w obrębie powyższej średniej.

Pręty zbrojeniowe – cena wrzesień 2022

Wraz ze wspomnianymi bloczkami betonowymi i cementem zakupiliśmy również pręty zbrojeniowe żebrowane o średnicy 12 mm. Kosztowały one 3,88 zł/kg. 5 lat temu był to koszt około 2,20 zł/kg. Po sprawdzeniu cen u innych sprzedawców na terenie całej Polski okazuje się, że powyższe 3,88 zł/kg jest wyjątkowo atrakcyjną ceną, gdyż średnio za pręty zbrojeniowe trzeba obecnie zapłacić ok. 4,45 zł/kg.

Płyta OSB – cena wrzesień 2022

Kilka dni wcześniej w tej samej hurtowni budowlanej w woj. kujawsko-pomorskim zakupiliśmy płytę OSB o grubości 22 mm w cenie 150 zł/szt. 5 lat temu za identyczną płytę płaciliśmy w tym miejscu około 80 zł/szt. Obecnie średnio za płytę OSB o grubości 22 mm i powierzchni 250x125 cm trzeba zapłacić ok. 160 zł/szt.

Piasek budowlany – cena wrzesień 2022

Do kompletu do wspomnianego wyżej cementu w pierwszych dniach września z pobliskiej kopalni kruszywa zakupiliśmy również piasek budowlany w cenie 85 zł/t z transportem na odległość 10 km. 5 lat temu ten sam samochód z tej samej kopalni przywiózł piasek w cenie 45 zł/t. Za podobną frakcję kruszywa z transportem na podobną odległość trzeba obecnie zapłacić średnio 80 zł/t, choć warto zaznaczyć, że ceny w różnych częściach Polski są bardzo zróżnicowane.