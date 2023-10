Muzyka towarzyszy nam w codziennym życiu. Trudno wyobrazić sobie też bez niej współczesną kampanię wyborczą. Swoje kampanijne piosenki zaprezentowały Lewica i Trzecia Droga.

Jak śpiewał klasyk, piosenka jest dobra na wszystko. Okazuje się, że na kampanię wyborczą również. Polską piosenkę z polityką wyswatał Bohdan Smoleń.

Prekursorem piosenki w polityce jest PSL?

„Tak niewiele marzy się, a tu ciągle, kurna, źle” – śpiewał Smoleń w piosence "Jestem jak lew", która była elementem kampanii wyborczej PSL-u w 1993 roku.

W 1995 PSL po raz kolejny sięgnął po muzykę. Tym razem w kampanii wyborczej, w której kandydatem był Waldemar Pawlak.

Na wybory rodacy, by nie głodował nikt,

Nie z prawicy, lecz z pracy dobrobyt jest i byt,

Na wybory Polacy, zielonym dajcie głos,

Nie lewicy, lecz naszym, na Pawlaka oddaj głos! - śpiewał wówczas lider popularnego zespołu disco polo.

Piosenki z najnowszej kampanii PSL - u możecie posłuchać pod poniższym linkiem.

https://polska2050.pl/piosenka-wyborcza-trzeciej-drogi-posluchaj-na-spotify/

Ole Olek - czyli jak muzyka poniosła kampanię Kwaśniewskiego

Najsłynniejszym utworem muzycznym kojarzonym z polityką stała się piosenka z kampanii prezydenckiej Aleksandra Kwaśniewskiego.

W 1995 r. powstał utwór "Ole! Olek", który wykonał discopolowy zespół Top One. Piosenka stała się olbrzymim przebojem i mocno ociepliła wizerunek Kwaśniewskiego. Nieskomplikowany tekst i banalna melodia poniosły kampanię przyszłego prezydenta.

Kadencję już Lechu kończy swą, najwyższy czas aby zmienić go. Choć wielu jest takich którzy chcą, ja jedno wiem że to będzie on. Ole Olek wygraj, Ole Olek na prezydenta tylko ty! Ole Olek dzisiaj, Ole Olek wybierzmy przyszłość oraz styl - słyszeliśmy w utworze.

Każda parta miała swoją muzyczną przygodę

Z pieśnią na ustach do wyborów prezydenckich szedł też w 2000 roku kontrkandydant Aleksandra Kwaśniewskiego - Marian Krzaklewski.

"Piękny Maryjan" - tak brzmiał tytuł piosenki został napisany przez satyryka, Piotra Pregowskiego do melodii "Santa Lucia".

Dużą popularnością cieszyła się też piosenka skomponowana dla Samoobrony. "Ten kraj jest nasz i wasz" należy do klasyków piosenek wyborczych. Niestety kawałek okazał się być plagiatem czeskiej piosenki i musiał zostać wycofany.

Nagle w kraju za dużo ludzkich rąk, a w rolnictwie na alarm dzwon. Tylko jeden nam pomaga kiedy kłody rzuca władza i nie milknie nie milknie jego głos. Ten kraj jest nasz i wasz, nie damy bić się w twarz. Będziemy walczyć jak lwy i nie przeszkodzi nikt - zapewniano w hymnie.

Także Prawo i Sprawiedliwość pokusiło się o stworzenie klipu muzycznego.

Wybierz bezpieczne wypełnianie śmiałych marzeń! O nową Polskę walczymy znów! Buduj Ojczyznę na pamięci ważnych zdarzeń I na znaczeniu prostych słów: Prawda. Wiara. Żarliwość. Piękno. Praca. Ofiarność. Prawo i Sprawiedliwość. Polska i Solidarność. - brzmiały słowa Hymnu Prawa i Sprawiedliwości.

Od wykorzystania muzyki w swoich kampaniach nie stroniła tez Platforma Obywatelska.

W końcu jestem Polakiem i narzekać potrafię, ale nie chcę bo stać mnie na więcej. Jeszcze nie jest to raj, ale kocham ten kraj, w jego rytm będzie bić moje serce. Jeszcze nie jest to raj, ale kocham ten kraj i w niepewne nie oddam go ręce - brzmiały słowa piosenki.

Pawła Kukiza w kampanii wyborczej w 2015 r. niosła piosenka "Polska budzi się". Artysta zmienił jedno słowo w refrenie i w kampanii wykorzystał swój hit "Miasto budzi się", który wykonywał razem z Yugotonem.

Jeden z największych hitów radiowych w naszym zestawieniu to piosenka "Ważne", do której jej autor, Mezo, sprzedał prawa do jej wykonywania potrzeby kampanii Marka Borowskiego. Na zarzuty o polityczne zaangażowanie raper przypominał, że sam jest członkiem lewicowej młodzieżówki a Borowski to po prostu jego kandydat na prezydenta.

W czasie kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy również nie zabrakło akcentów muzycznych. Podczas jednego z wieców wyborczych z głośników popłynęła piosenka Leonarda Cohena, w której słowa Alleluja zostały zastąpione frazą Andrzej Duda.

W tegorocznych wyborach także Lewica postanowiła pójść w muzyczne zachęty dla swoich wyborców. Swój flagowy utwór zaprezentowała podczas konwencji w Łodzi. Piosenki możecie posłuchać tutaj:

https://www.reddit.com/r/Polska/comments/1682emr/piosenka_wyborcza_lewicy/