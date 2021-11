Dynia na okrągło

Sezon na dynie trwa aż do pierwszych przymrozków, zatem w listopadzie mamy idealną szansę na dyniowe eksperymenty w kuchni.

W Polsce uprawia się dynie ozdobne oraz konsumpcyjne. O ile te pierwsze trwale wpisują się w jesienne trendy dekoracyjne, o tyle drugie zyskują na popularności i stają się wdzięcznym polem eksperymentów kulinarnych. Od pewnego czasu dynia odsłania swoje drugie oblicze.

Wizualnie nie jest już tylko wyszczerzoną paszczą symbolizującą Halloween – staje się swojskim, rustykalnym elementem dekoracji zarówno w domach, jak i na wystawach czy w lokalach gastronomicznych. Podobnie w kuchni – znane nam od dawna marynowane dynie w occie czy placuszki ustępują pola efektom kulinarnych eksperymentów przeprowadzanych w poszukiwaniu lokalnych i sezonowych smaków. Pierwsze były zupy – słodkie, ostre, korzenne, orientalne kremy z dodatkiem czosnku, mleczka kokosowego, ostrych serów, chrupiących grzanek, orzechów… Następnie do dyniowej karty dołączyły ciasta, babeczki, tarty – wszelkiego rodzaju słodkie i wytrawne wypieki. Obecnie każdy szanujący się i gotujący sezonowo szef kuchni proponuje swoim gościom oryginalne specyfiki z dyni – humusy, dynię karmelizowaną, np. jako dodatek do sałatek, kanapek czy zupy, dyniowe nadzienia do pierogów i naleśników, dyniowe makarony i kluski, a nawet dynię na pizzy i jako dodatek do makaronu. Nie można również, oczywiście, pominąć deserowej kariery tego warzywa, czyli wszelkich dyniowych ciast, musów, kremów czy lodów.

Popularność dynia zyskuje dzięki lokalnym uprawom i korzystnym właściwościom odżywczym. Jest źródłem wielu witamin antyoksydacyjnych: A, C i E, a także kwasu foliowego, niacyny oraz składników mineralnych takich, jak: wapń, magnez, selen, potas czy cynk. Przy niskiej kaloryczności (ok. 30 kcal/100 g) jest także źródłem białka i błonnika pokarmowego, dzięki czemu może być uwzględniana w dietach odchudzających. Uważać na nią jednak powinni diabetycy i osoby z insulinoopornością ze względu na wysoki indeks glikemiczny – takie osoby mogą spożywać niewielkie ilości dyni jedynie jako składnik posiłku bogatego w białka i tłuszcze.

1. Wytrawna tarta dyniowa

ciasto

160 g mąki (ok. 1 szkl.)

40 g tartego parmezanu

90 g masła

1 małe jajko

szczypta soli

½ łyżeczki proszku do pieczenia

farsz

400 g purée z dyni

4 jajka

200 ml mleka skondensowanego niesłodzonego

sól, po szczypcie: imbiru, gałki muszkatołowej, zmielonych goździków, pieprzu i tymianku, 2 ząbki czosnku

200 g sera: koziego, fety lub żółtego o wyrazistym smaku (np. cheddar)

Składniki na ciasto zagniatamy szybko, aby tłuszcz nie rozpuścił się pod wpływem ciepła dłoni (można to również zrobić za pomocą robota kuchennego). Formujemy kulę i schładzamy w lodówce przez co najmniej 30 min. Następnie wyklejamy ciastem formę do tarty (najwygodniej z wyjmowanym dnem), nakłuwamy ciasto, przykrywamy folią aluminiową, obciążamy grochem lub fasolą i podpiekamy spód w temperaturze 180°C – 15 minut z folią i 10-15 bez, aż spód lekko się zarumieni.

Aby uzyskać purée z dyni, najlepiej kawałki dyni ze skórką upiec w piekarniku. Po ok. 45 min dynia będzie miękka i łatwo da się oddzielić miąższ od skórki. Czekamy, aż purée nieco przestygnie. Mleko miksujemy z jajkami, dodajemy przyprawy i purée z dyni. Dokładamy 2/3 sera (żółty starty, kozi lub fetę – w kawałkach) i wszystko delikatnie mieszamy. Masę wykładamy na podpieczony spód, dekorujemy kawałkami sera i zapiekamy przez 45 min w 180°C, aż wierzch się zetnie.

2. Gnocchi z sosem serowym

300 g purée z pieczonej dyni

¾ szkl. mąki

¼ szkl. startego drobno parmezanu

sól, pieprz

sos:

200 g gorgozoli

½ szkl. śmietany

sól, pieprz, tymianek

Składniki na ciasto zagniatamy – jeśli jest zbyt wilgotne, dodajemy więcej mąki tak, żeby ciasto nie kleiło się do rąk. Formujemy wałeczki, kroimy na mniejsze kawałki, zaokrąglamy nieco i za pomocą wypukłej strony widelca robimy wgłębienie. Gotujemy w osolonej wodzie, aż wypłyną na wierzch (ok. 0,5 min), odsączamy i podajemy natychmiast polane sosem serowym. Gnocchi dyniowe będą również bardzo dobre polane masłem szałwiowym (masło rozpuszczamy, dodajemy szczyptę tartej bułki i kilka świeżych liści szałwii).

Na sos serowy podgrzewamy śmietanę z serem i przyprawami, aż ser się rozpuści i sos uzyska jednolitą konsystencję.

3. Muffinki dyniowe

500 g purée z dyni

400 g mąki

150 g masła

200 g drobnego cukru

5 jajek

1 opak. cukru wanilinowego

3 łyżeczki proszku

do pieczenia, 1 łyżeczka cynamonu, szczypta zmielonych goździków i soli garść orzechów paken

cukier kryształ do dekoracji

Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej, dlatego purée z dyni należy przygotować odpowiednio wcześniej, wystudzić i zblendować.

Masło utrzeć z cukrem na puszystą masę. Mąkę przesiać do miski z solą i proszkiem do pieczenia. Dodać żółtka jajek, masło z cukrem, mus dyniowy – zmiksować do połączenia się składników. Ubić pianę z białek i dodać do masy, delikatnie mieszając szpatułką.

Ciasto przełożyć do foremek na muffinki wyłożonych papilotkami. Wierzch babeczek posypać grubym cukrem i udekorować orzechami. Piec z termoobiegiem ok. 30 min w piekarniku nagrzanym do 180°C. Z podanego przepisu można upiec również ciasto dyniowe w keksówce, tortownicy czy innej dowolnej formie. Ciasto dyniowe, podobnie jak marchewkowe, można wzbogacić dodatkiem orzechów i rodzynek, przełożyć masą z serka maskarpone lub polać lukrem.

4. Dyniowe racuszki

80 dkg dyni

3 jajka

2 łyżki masła

4 łyżki cukru pudru

2-3 łyżki śmietanki

1 szkl. mąki

sól do smaku

tłuszcz do smażenia

Dynię umyć, obrać, usunąć pestki i wewnętrzny miękisz. Zetrzeć na tarce o dużych oczkach. Jajka umyć, oddzielić żółtka od białek. Masło utrzeć z cukrem i żółtkami, wymieszać ze śmietanką, dynią i ubitą na sztywno pianą z białek oraz przesianą mąką, posolić. Tłuszcz rozgrzać, nakładać łyżką niewielkie racuszki i smażyć z obu stron na jasnozłoty kolor. Usmażone racuszki podawać ciepłe. Osobno podać śmietanę i cukier.