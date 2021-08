Dzierżawa działek rolnych pod fotowoltaikę zdobywa ogromną popularność

Eksperci na przestrzeni trzech ostatnich lat odnotowują nawet czterokrotny wzrost zainteresowania dzierżawą działek rolniczych pod fotowoltaikę. Jednak nie wszystkie grunty spełniają wymagania niezbędne do podpisania umowy. Skąd wzięła się popularność dzierżawy gruntów pod fotowoltaikę i ile można na niej zarobić?

Gorączka fotowoltaiczna objęła wiele sektorów polskiej gospodarki. Jednym z nich jest gałąź produkcji rolnej, w której prowadzący działalność rolniczą coraz częściej dostrzegają w fotowoltaice nowe możliwości rozwoju gospodarstw rolnych oraz źródło stałego dochodu.

Jednak nie każdy właściciel gospodarstwa rolnego ma środki finansowe, aby inwestować w fotowoltaikę. Ciągle rosnące koszty i zmniejszająca się opłacalność prowadzenia gospodarstw rolnych często prowadzą do sytuacji, w której wielu rolników nie jest w stanie wykazać się możliwościami inwestycyjnymi na poziomie 165-180 tys. zł netto. A taka jest średnia cena rynkowa zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 49 kWp.

Dodatkowo szybkie topnienie rządowych środków budżetowych, które można pozyskać w formie dotacji bezzwrotnych z programów rządowych (AgorEnergia), powoduje, że nie wszystkich rolników stać na sfinansowanie większych farm fotowoltaicznych.

Nawet po rozłożeniu takiej inwestycji na atrakcyjne raty leasingowe czy też po zaciągnięciu preferencyjnego kredytu nadal wielu rolników nie może pozwolić sobie na tak dużą inwestycję. Nie każdy może też wykazać się zdolnością kredytową na wymaganym poziomie.

W takim wypadku pozostaje jeszcze jedna możliwość. Rolnicy są właścicielami gruntów rolnych, które mogą wydzierżawić pod fotowoltaikę.

Dzierżawa gruntów pod fotowoltaikę cieszy się popularnością

To właśnie dzierżawa gruntów pod fotowoltaikę, obok segmentu instalacji prosumenckich, jest kolejnym kołem zamachowym polskiego rynku fotowoltaicznego, przynajmniej pod względem wielkości uzyskanej mocy. Szczególnie poszukiwane są wielkopowierzchniowe działki pod fotowoltaikę.

Rolnicy także wykazują duże zainteresowanie dzierżawą gruntów pod fotowoltaikę, gdyż jest to dla nich źródło stałego dochodu bez konieczności ponoszenia wydatków na serwisowanie, a także dodatkowych opłat przy budowie instalacji i produkowaniu prądu z fotowoltaiki.

– Ostatni rok był przełomowy pod tym względem. Widzimy duże zainteresowanie rolników dzierżawą. W Foton Technik poszukujemy terenów pod instalacje wielkopowierzchniowe i widzimy, że zainteresowanie ofertą jest duże. To bardzo opłacalny model współpracy dla właścicieli gruntów. Jeśli chodzi o moce wybudowane, jeszcze nie widzimy tego w raportach URE z uwagi na dłuższy proces budowlany niż w przypadku farm fotowoltaicznych. Z danych, które zebrał Instytut Energetyki Odnawialnej, wynika, że moc uzyskana przez czterech największych operatorów sieci dystrybucyjnej w Polsce w ostatnim kwartale 2020 r. wynosi ponad 1,8 GW. Te projekty zostaną zrealizowane w ciągu najbliższych 3 lat. Większość z tych instalacji jest właśnie zlokalizowana na wydzierżawionych działkach – podkreśla Cezary Wawrzos, dyrektor Działu Projektów B2B w Foton Technik, grupa Innogy.

Grunty pod fotowoltaikę stały się więc „łakomym kąskiem” dla wielu firm, co wpływa na cenę ich dzierżawy.

Z drugiej strony mimo agresywnej polityki pozyskiwania gruntów rolnych i nieużytków wiele z nich nie spełnia wszystkich wymogów pozwalających na budowę farm fotowoltaicznych.

– Rolnicy są bardzo zainteresowani dzierżawą gruntów pod budowę farm fotowoltaicznych. Niestety, nie wszystkie działki spełniają wymogi takiej dzierżawy – można zgłaszać tylko działki gorszej klasy, nieużytkowe. Po wstępnej weryfikacji często okazuje się, że wiele działek nie może być wykorzystanych pod budowę farmy fotowoltaicznej (działka musi być odrolniona – należy sprawdzić taką możliwość w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzeni, a także zawarte tam ograniczenie co do budowy instalacji fotowoltaicznych). Do uruchomienia farmy potrzebna jest również duża moc przyłączeniowa, dlatego wiele zależy od warunków przyłączenia, wydanych przez OSD. Średnio na 300 zgłoszeń pozytywną weryfikację przechodzi jedna działka. Mimo to obserwujemy 3-4-krotny wzrost zainteresowania dzierżawą działek na przestrzeni ostatnich 3 lat, odkąd zaczęły pojawiać się farmy fotowoltaiczne – zauważa Arleta Czekaj-Kwiecień, dyrektor sprzedaży, Columbus Energy.

Skąd takie ogromne zainteresowanie wśród właścicieli gruntów tą formą zarobkowania?

Dzierżawa gruntu alternatywą dla inwestycji w farmę fotowoltaiczną

Dzierżawa gruntu to gwarancja stałego dochodu bez konieczności ponoszenia ryzyka związanego z inwestowaniem w fotowoltaikę. Rolnik przenosi odpowiedzialność finansową związaną z brakiem wystarczających środków na inwestycję na firmę, która podejmuje się dzierżawy.

Warto dodać, że rolnicy decydujący się na dzierżawę gruntów pod fotowoltaikę nie ponoszą też ryzyka związanego z przestojem pracy instalacji oraz kosztów związanych z serwisowaniem (wymiana falowników, monitorowanie instalacji elektrycznej itd.) oraz koniecznością ubezpieczenia takiej instalacji przez cały okres trwania umowy – a podpisuje się je nawet na 29 i więcej lat.

Firmy wydzierżawiające ziemię pod fotowoltaikę ponoszą też opłaty związane z podatkiem rolnym oraz koszty operacyjne związane z przygotowaniem inwestycyjnym gruntu wydzierżawionego pod fotowoltaikę. Oferują kompletne wsparcie dla rolników w przygotowaniu ziemi pod budowę instalacji.

Te działania wynikają z dużej konkurencji w tym sektorze rynku fotowoltaicznego. To winduje też ceny za dzierżawę gruntów pod fotowoltaikę. Co więcej, dochód ten uzyskiwany jest z gorszej klasy gruntów i nieużytków rolnych, więc rolnicy są świadomi, że nie uzyskają takiego dochodu z produkcji rolnej na gruntach o niższej jakości.

Stąd rosnąca popularność związana z dzierżawieniem gruntów pod fotowoltaikę, co przekłada się na rekordowe wyniki w sektorze fotowoltaiki. Kolejna kwestia dotyczy zarobków z dzierżawy gruntów pod fotowoltaikę. Czy osobie prowadzącej działalność rolniczą opłaca się dzierżawić grunty?

Ile zarobi rolnik z dzierżawy gruntu pod fotowoltaikę?

Za dzierżawę atrakcyjnej działki można otrzymać od 10 tys. zł do 13 tys. zł za hektar, ale w skali roku. Daje to stały dochód miesięczny na poziomie ok. 833-1000 zł (od 1 ha w ciągu roku). Jednak w materii zarobków z dzierżawy pod fotowoltaikę każdy rolnik powinien dokładnie sprawdzać umowę oraz to, w jaki sposób naliczany jest czynsz za wydzierżawione grunty. Na porządku dziennym praktykowane jest oferowanie wysokich czynszów znacznie przekraczających stawki rynkowe, np. 20 tys. zł od 1 ha dzierżawionego gruntu. Często w takiej umowie pojawiają się zapisy ograniczające płatność czynszu jedynie od powierzchni bezpośrednio pod zamontowanymi panelami fotowoltaicznymi, co jest niekorzystne dla właściciela gruntu.

Dodatkowo każdy właściciel gruntu musi się liczyć z koniecznością poniesienia konkretnych opłat publicznoprawnych wynikających z realizacji inwestycji, czyli przygotowania działki pod instalację fotowoltaiczną (w zależności od umowy) oraz dopełnienia wszystkich formalności w urzędzie gminy. Kto zajmuje się formalnościami przy dzierżawie gruntów rolnych?

Firmy walczą o grunty rolne pod dzierżawę

Wielu rolników, którzy zdecydowali się na dzierżawę gruntu pod fotowoltaikę, nie musi martwić się o to, że zostaną pozostawieni bez eksperckiego wsparcia w trakcie zdobywania pozwoleń na budowę, decyzji środowiskowych itd. Jeżeli tylko działki spełniają określone kryteria pod budowę farmy fotowoltaicznej, kolejnym etapem jest podpisanie umowy dzierżawy oraz udzielenie pełnomocnictwa firmie w realizacji wszystkich niezbędnych pozwoleń. Po podpisaniu umowy to firma dzierżawiąca grunty przejmuje na siebie ciężar obowiązków związanych z przygotowaniem gruntu pod inwestycję fotowoltaiczną. Jeżeli rolnik zdobył wcześniej takie dokumenty, jak wypis z rejestru gruntów i odpis z księgi wieczystej, to firmom dzierżawiącym znacznie przyspieszy procedurę kompletowania dokumentacji do warunków zabudowy. Jednak podczas realizacji inwestycji to w gestii firmy dzierżawiącej grunty jest zdobycie: decyzji środowiskowej, warunków przyłączenia oraz pozwolenie na budowę. Jeżeli wybierzemy odpowiednią firmę, która będzie chciała wydzierżawić od nas grunty rolne, to przejmie ona także cały ciężar związany z spełnieniem wymagań formalnoprawnych.