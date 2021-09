Dzyndzałki z Durąga najlepsze w Bitwie Regionów!

Już sama nazwa nieźle brzmi: dzyndzałki z wędzoną sielawą i kaszą w świętojańskim wianku z sezonowych jadalnych ziół w dwóch sosach. Potrawa przygotowana przez panie z KGW w Durągu, woj. warmińsko-mazurskie, wygrała tegoroczną Bitwę Regionów, konkurs dedykowany KGW.

„Bitwa Regionów” to konkurs organizowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Adresowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich wpisanych do rejestru prowadzonego przez ARiMR oraz stowarzyszeń, których statutowym celem jest promowanie regionalnych potraw, a także bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych.

Konkurs początkowo nosił nazwę Kulinarna Bitwa Regionów „Kaszubskie smaki kontra borowiackie przysmaki”. Po raz pierwszy odbył się w 2015 r. w Chojnicach. W 2017 r. KOWR kontynuował konkurs kulinarny, a rok później zyskał on zasięg krajowy.

Tegoroczny, VI finał tej rywalizacji, który towarzyszył Ogólnopolskim Dożynkom Jasnogórskim i Krajowej Wystawie Rolniczej, odbył się 4 września br. w Częstochowie. Do tegorocznej edycji zgłosiło się 618 drużyn.

A co to konkretnie są te zwycięskie dzyndzałki?

KGW Durąg, fot. KOWR

Jak opisują swoje danie Panie z KGW w Durągu: - Warmińsko-mazurska kuchnia, to dania proste, których receptury bazują przede wszystkim na lokalnych bogactwach. Perłą wśród mazurskich dań są potrawy z ryb. Bo cóż bardziej odda charakter kuchni krainy tysiąca jezior jak nie ryba? Smakowanie naszej potrawy będzie więc jak poszukiwanie pereł w muszli perłopława. Jest jednak różnica, u nas w każdym perłopławie–dzyndzałku odnajdziemy smak wędzonej sielawy, jednej z najsmaczniejszych i najbardziej cenionych ryb jeziorowych. Przepis na dzyndzałki na Mazury Zachodnie dotarł z Kresów Wschodnich. Nazwa nawiązuje do charakterystycznego kształtu pierogów posiadających na brzegach uszy, czyli dzyndzle. Dzyndzałki są od dawna jedną z najpopularniejszych potraw na Warmii i Mazurach. Z farszem eksperymentowano - pierogi na co dzień nadziewano kaszą, mięsem wołowym i gęsiną na święta, a także wędzoną rybą. Nasze dzyndzałki to wersja z wędzoną sielawą, ale nie tylko, bo farsz zawiera także kaszę, perłową mazurską.

Bitwa Regionów 2021, Częstochowa, fot. KOWR

Warto dodać, że w tegorocznej „Bitwie Regionów” - II miejsce przypadło KGW w Kowańczu „Sikoreczki”, woj. zachodniopomorskie, za potrawę Topinambur na boczku. Na III miejscu znalazło się KGW „Różanka” z Kaniewa, woj. kujawsko-pomorskie za Udo gęsie sadowników podawane z prażuchą po kaniewsku.

Zwycięskie drużyny otrzymały nagrody pieniężne: 5000 zł, 2000 zł i 1000 zł oraz nagrody rzeczowe.

W tegorocznej edycji przyznano również nagrodę w plebiscycie internetowym. Zwyciężyło Koło Gospodyń Wiejskich w Hajdukach Nyskich z woj. opolskiego za prezentację dania: „Zapiekane hajduckie gołąbki z nadzieniem z surowych ziemniaków oraz kaszą gryczaną okraszone sosem grzybowym”.

GRATULUJEMY!