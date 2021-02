Ekologiczne i energooszczędne, takie domy chcemy budować

Jakich rozwiązań i technologii będziemy poszukiwać, aby zbudować nasz wymarzony dom? Ewidentnie chcemy budować nie tylko ekologicznie, ale bardziej energooszczędnie. Jakie będziemy wznosić domy w 2021 roku?

Lockdown, przymusowa izolacja oraz dystans społeczny sprawiły, że zdecydowaną część swojego czasu spędzaliśmy w domach, przyglądając się im i podejmując decyzję o przeprowadzeniu mniejszych lub większych renowacji.

- Zamknięci w domach zaczęliśmy dostrzegać pewne braki lub błędy budowlane, które zaczęły nam przeszkadzać. Pandemia pokazała, że inwestorzy potrzebują lepszych rozwiązań zarówno w zakresie funkcjonalności, jak i energetyczności oraz ekologii – dodaje Karolina Król, koordynator z firmy Thermaflex.

Nowy rok, nowe Warunki Techniczne

Głównym determinantem zmian, które zajdą w najbliższym czasie w branży budowlanej, są nowe Warunki Techniczne, które weszły w życie 1 stycznia. Nowo obowiązujące prawo jest odpowiedzią na dyrektywę Parlamentu Europejskiego z 2010 roku, kiedy ustalono szczegóły dotyczące charakterystyki energetycznej nowych budynków powstałych na terenie państw członkowskich.

Zakłada ono między innymi, że do budowy nowych obiektów trzeba będzie stosować materiały izolacyjne jedynie o bardzo dobrej wartości współczynnika przewodzenia ciepła. (lambda).

- Odpowiedzialność za wybór odpowiednich materiałów spadnie na inwestorów, którzy będą musieli dokładnie sprawdzić produkty, które zostaną użyte podczas remontu lub budowy domu. Efektem wprowadzonych zmian ma być proekologiczne podejście do budownictwa oraz powstawanie wyłącznie energooszczędnych obiektów – mówi Karolina Król, koordynator z firmy Thermaflex.

Jakie rozwiązania i trendy będą poszukiwane przy budowie domu?

Biorąc pod uwagę zmiany prawne oraz postęp technologiczny widoczny wśród producentów rozwiązań budowlanych, od roku 2021 główny nacisk podczas wyboru materiałów izolacyjnych kładziony będzie na jakość i certyfikację dostępnych rozwiązań.

- Budownictwo ekologiczne staje się pewną normą, a nie tylko wybiórczym i krótkotrwałym trendem. Obecnie na rynku budowlanym najczęściej poszukiwanymi rozwiązaniami są produkty zgodne z wymaganiami środowiskowymi oraz wpisujące się w wymagania certyfikacji LEED oraz BREEAM. Są to dwa najpopularniejsze systemy certyfikacji energetycznej, które przyznawane są tylko tym obiektom, do których stworzenia wykorzystano najwyższej jakości, energooszczędne rozwiązania. Głównym kierunkiem rozwoju jest natomiast budownictwo zrównoważone, które opiera się na nowoczesnych rozwiązaniach produktowych posiadających deklarację EPD, szczegółowo opisującą oddziaływanie produktu na środowisko oraz potwierdzenie, że podlegają one w całości procesowi recyclingu. Każdy produkt, który chce otrzymać deklarację środowiskową (EPD - Environmental Product Declaration), musi zostać poddany pełnej obserwacji podczas całego swojego cyklu życia – dodaje Karolina Król, koordynator z firmy Thermaflex.

Nie bez znaczenia są materiały przyjazne środowisku, z których powstają nowoczesne rozwiązania izolacyjne. Jednym z takich surowców jest pianka poliolefinowa, która zapewnia wysoką jakość izolacji i w pełni nadaje się do recyclingu.

Do produktów, które odpowiadają współczesnym wymaganiom prawnym i środowiskowym, należy między innymi rodzina produktów ThermaSmart PRO od Thermaflex. To otuliny i maty o bardzo dobrym współczynniki przewodzenia ciepła, które posiadają certyfikat Cradle to Cradle Bronze, czyli „od kołyski (ponownie) do kołyski”.

Oznacza to, że w każdej chwili mogą zostać poddane recyklingowi i zawrócone do ponownej produkcji, nie tracąc przy tym swoich dotychczasowych właściwości oraz ograniczając ilość odpadów budowlanych i tym samym wpisując się w założenia gospodarki o obiegu zamkniętym.

Dobra termoizolacja domu, czyli jaka?

Współczesne produkty do izolacji powinny być przede wszystkim bezpieczne, gwarantować skuteczną ochronę przed stratami energii cieplnej oraz stanowić barierę przeciwko kondensacji pary wodnej.

Na tej bazie możliwe jest stworzenie zdrowej przestrzeni. Nowoczesne budownictwo, które z założenia w przyszłości ma stać się zeroenergetyczne, samowystarczalne lub pasywne, będzie opierać się na rozwiązaniach oferujących najwyższą jakość oraz zaawansowaną technologię.

- Dobra izolacja to taka, która jest wydajna przez cały okres jej użytkowania, pozwala ograniczyć straty ciepła do minimum i zapewniać ochronę przed skraplaniem się wilgoci. Izolacja każdego systemu – zarówno grzewczego, sanitarnego, chłodniczego, jak i wentylacyjnego – powinna być wytrzymała na ewentualne uszkodzenia i pracę w różnych warunkach.

Kierunek, który obrało współczesne budownictwo, jest wynikiem rygorystycznego prawa oraz zmieniającej się świadomości konsumentów. Wszystko wskazuje na to, że od roku 2021 w Polsce będzie powstawać więcej zrównoważonych, ciepłych i ekologicznych obiektów.

