Energia elektryczna z wiatru

Wykorzystanie energii wiatrowej to kolejny po fotowoltaice sposób na poprawę bilansu energetycznego w gospodarstwie rolnym. Jednak, aby ten bilans był dodatni, należy dokonać analizy warunków wietrznych dominujących w danej lokalizacji. Nie bez znaczenia jest też ukształtowanie terenu. Ma to ogromny wpływ na ilość wyprodukowanej energii elektrycznej w ciągu roku w gospodarstwie rolnym.

Zakup mniej wydajnej turbiny wiatrowej z poziomym wirnikiem o mocy zainstalowanej sięgającej 600 W waha się w granicy ok. 5 tys. zł. Jednak inwestycja w model o większej wydajności i mocy sięgającej 300 W to już kwota przekraczająca 10 tys. zł. Mikroinstalacja wiatrowa o mocy 1 kW oznacza koszty rzędu ponad 30 tys. zł. Cena wiążąca się zakupem turbiny wiatrowej jest zależna od producenta, wyposażenia i zastosowanych nowoczesnych technologii, rodzaju turbiny (pionowa jest droższa): pionowa czy pozioma. Koszt elektrowni pionowej o mocy 2-3 kW wynosi ponad 10 tys. zł. Na co w pierwszej kolejności trzeba zwrócić uwagę, jeżeli decydujemy się na inwestycję w turbinę wiatrową w gospodarstwie rolnym?

Liczy się lokalizacja

O opłacalności inwestycji w mikroinstalację wiatrową, tak jak w przypadku każdej innej inwestycji w OZE, decydują: zapotrzebowanie i zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie rolnym, wzrost cen za 1 kWh prądu.

W przypadku małej elektrowni wiatrowej dochodzi jeszcze kwestia ciągłości i siły (prędkości) wiatru, dzięki działaniu której obraca się wirnik turbiny, a generator wytwarza energię elektryczną. W Polsce przeważa wiatr zachodni. Warto więc zwrócić uwagę, czy w miejscu, gdzie stanie nasza mikroinstalacja wiatrowa, nie będą znajdować się w bliskim sąsiedztwie przeszkody blokujące lub obniżające prędkość wiatru.

Jak zauważa Hubert Herbuś, menedżer ds. rozwoju projektów w firmie BlueWatt, przed rozpoczęciem montażu mikroinstalacji wiatrowej w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na warunki wietrzne w danej lokalizacji, zapotrzebowanie na energię w gospodarstwie oraz parametry techniczne turbiny.

– Najlepsze warunki atmosferyczne do wykorzystania turbiny wiatrowej w celach energetycznych występują na pobrzeżach Bałtyku, pojezierzu pomorskim, pojezierzu mazurskim oraz nizinie wielkopolskiej oraz mazowieckiej – podkreśla Hubert Herbuś z BlueWatt.

To w regionach nadmorskich oraz w okolicy Suwałk są najlepsze warunki do montażu mikroinstalacji wiatrowych. Bardziej problematyczna jest inwestycja w siłownie wiatrowe w południowej części Polski, szczególnie w okolicach Krakowa i na terenach położonych w dolinach. Występują tam niewielkie podmuchy wiatru (stąd też bierze się problem smogu), co powoduje, że mała elektrownia elektryczna często jest bezczynna.

Ogromny wpływ na zwrot inwestycji w turbinę wiatrową mają też różne rodzaje dopłat i dofinansowań oraz ulg podatkowych oferowanych w ramach różnych programów i dotacji rządowych.

Ile prądu wyprodukuje wiatrak?

Jak podkreśla ekspert z firmy BlueWatt, turbina BestWatt o mocy zainstalowanej wynoszącej 15 kW jest w stanie szacunkowo wyprodukować nawet ponad 30 tys. kWh w ciągu jednego roku. Jednak jak dodaje ekspert, ilość wyprodukowanej energii elektrycznej jest uzależniona od lokalizacji instalacji wiatrowej, co ma także niebagatelny wpływ na dobór mocy turbiny wiatrowej.

– Moc turbiny należy dobrać na podstawie warunków występujących w danej lokalizacji, zapotrzebowania na energię w gospodarstwie oraz parametrów technicznych turbiny – zauważa Hubert Herbuś, menedżer ds. rozwoju projektów w firmie BlueWatt. – Jednymi z najważniejszych parametrów turbin wiatrowych jest startowa prędkość wiatru oraz prędkość wiatru, przy której turbina osiąga moc nominalną. Dla turbiny wiatrowej BestWatt o mocy 15 kW jest to odpowiednio 2,5 m/s oraz 11 m/s – dodaje ekspert.

Pamiętajmy też, że zgodnie z ustawą o OZE, m.in. rolnicy mogą przez 15 lat korzystać z tzw. systemu opustów, dzięki czemu sieci elektroenergetyczne pełnią rolę swoistego magazynu energii w naszej małej elektrowni wiatrowej.

Niewykorzystaną energię elektryczną możemy oddać do sieci, by w przeciągu roku móc odebrać „za darmo” 80 proc. lub 70 proc. wyprowadzonej energii, w zależności od mocy instalacji. A tak naprawdę koszt magazynowania energii elektrycznej wynosi 30 proc. lub 20 proc. oddanej do sieci energii (w zależności od zainstalowanej mocy naszej mikroelektrowni wiatrowej).

– Nie jest więc opłacalne przewymiarowanie instalacji w stosunku do zapotrzebowania na energię, ponieważ wedle obowiązującego prawa nie możemy sprzedać nadwyżki wyprodukowanej energii. Aby dobrać odpowiednią turbinę wiatrową, należy przeprowadzić symulację jej pracy w oparciu o dane meteorologiczne oraz parametry techniczne turbiny wiatrowej – podsumowuje Hubert Herbuś z BlueWatt.

Jak szybko zwróci się inwestycja?

Koszty inwestycyjne związane z instalacją turbiny wiatrowej wynoszą średnio dwa razy więcej, w przeliczeniu na wyprodukowaną kilowatogodzinę energii elektrycznej, w porównaniu do instalacji fotowoltaicznej o przybliżonej zainstalowanej mocy.

Należy jednak pamiętać, że największą zaletą montażu turbiny wiatrowej w gospodarstwie rolnym (w porównaniu do fotowoltaiki) jest produkcja energii z wysoką efektywnością podczas całego roku, szczególnie w okresie zimowym oraz w ciągu nocy.

– Dlatego turbiny wiatrowe polecane są gospodarstwom o wysokim zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Dzięki temu możemy uzyskać wysoki współczynnik wykorzystania energii na potrzeby własne, co jest bardzo ważnym aspektem, w szczególności po upływie okresu obowiązywania opustów – po tym okresie nadwyżki energii sprzedawane będą po cenie rynkowej do sieci (cena bez uwzględnienia ceny dystrybucji energii) – zauważa ekspert z BlueWatt. – Dodatkowo płatnicy podatku rolnego mogą uzyskać ulgę podatkową o wartości 25 proc. kosztów inwestycyjnych przez 15 lat. Dla naszych klientów przygotowaliśmy również atrakcyjne opcje kredytowania, które nie wykluczają możliwości skorzystania z wyżej wspomnianej ulgi podatkowej.

Jak podkreśla ekspert z Bluewatt, szacowany czas zwrotu inwestycji w elektrownię wiatrową w przypadku skorzystania z ulgi podatkowej wynosi w zależności od warunków atmosferycznych ok. 10-12 lat.

W przypadku instalacji fotowoltaicznej czas zwrotu kosztów inwestycji nie powinien przekraczać 9-10 lat dla typowych małych mikroinstalacji (do 50 kW). Można to traktować jako górną granicę, ponieważ okres ten można skrócić nawet do 5 lat.

Energia ze słońca i wiatru

Jak podkreśla Hubert Herbuś z BlueWatt, aby ustabilizować produkcję energii w gospodarstwie rolnym, warto rozważyć połączenie turbiny wiatrowej z instalacją fotowoltaiczną.

– Skróci to czas zwrotu kosztów inwestycyjnych, ale również ustabilizuje produkcję energii w ciągu roku. Instalacja fotowoltaiczna produkuje najwięcej energii w okresie letnim, podczas gdy turbiny wiatrowe najefektywniej pracują w ciągu zimy, kiedy występuje wiatr o wyższych prędkościach – podkreśla menedżer ds. rozwoju projektów w firmie BlueWatt.

Taka synergia instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej w gospodarstwie rolnym pozwoli na stabilną produkcję energii przez cały rok, przy zachowaniu najniższych kosztów inwestycyjnych, w odniesieniu do każdej kWh wytworzonej energii.

Zdaniem eksperta

Hubert Herbuś, menedżer ds. rozwoju projektów w firmie BlueWatt

Mikroinstalacja wiatrowa zgodna z prawem

Obowiązująca w Polsce ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych z dnia 20 maja 2016 r. ogranicza możliwości budowy elektrowni wiatrowych ze względu na odległość od najbliższych zabudowań. Powyższa ustawa nie obejmuje jednak mikroinstalacji wiatrowych. Mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii określa się jako zespół jednostek wytwórczych o mocy znamionowej nie wyższej niż 50 kW. Realizacja mikroinstalacji wiatrowej może odbyć się na podstawie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego – dopuszczalność lokalizowania na nim turbiny wiatrowej będzie zawsze oceniana na podstawie obowiązującego planu. Jeżeli takiego nie ma, należy wystąpić o decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego. W praktyce, jeżeli plan wprost nie zabrania lokalizowania na danym terenie mikroinstalacji wiatrowej oraz nie stawia ograniczeń dotyczących maksymalnej wysokości obiektu, mikroinstalacja będzie mogła zostać zlokalizowana na omawianej działce. Dodatkowym aspektem jest uzyskanie pozwoleń środowiskowych. Nie są one wymagane dla budowli o wysokości całkowitej nie większej niż 30 m (wysokość masztu oraz łopatek wirnika), dlatego jako Blue Watt oferujemy turbiny o wysokości całkowitej 29,8 m. W takim przypadku od razu można przystąpić do uzyskania pozwolenia na budowę oraz montażu turbiny. Jeżeli jednak wysokość całkowita wynosi więcej niż 30 m lub turbina znajdować się będzie na obszarze objętym formami ochrony przyrody, należy w pierwszej kolejności wystąpić o decyzję środowiskową.