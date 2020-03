Fafernuchy i mrowisko kusiły Warszawiaków w trakcie Dnia Kobiet na Ludowo

Ciasta, w tym fafernuchy i mrowisko, pierogi, gorący żurek, chleb ze smalcem oraz wyjątkowe prace rękodzielnicze – nie dało się przejść obojętnie w miniony weekend warszawskim Krakowskim Przedmieściem. Oferta Kół Gospodyń Wiejskich z całej Polski kusiła przechodniów kolorami, zapachem i wesołą muzyką.

Celem zorganizowanej przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi dwudniowej imprezy pn: Dzień Kobiet na ludowo była nie tylko celebracja tego święta w kontekście kultury wiejskiej, ale też zwrócenie uwagi na rolę kobiety w rodzinie i społeczeństwie na obszarach wiejskich poprzez m.in. prezentację konkretnych działań KGW.

- Aktywność kół gospodyń wiejskich najczęściej kojarzy się z rękodziełem, potrawami regionalnymi czy działalnością w zespołach muzycznych. I słusznie – bo to bardzo ważna dla ciągłości polskiej kultury praca. Nasze koło – Ignatki k. Białegostoku – jest nietypowe. Oczywiście też oferujemy unikatową pracę naszych rąk – mamy tu dziś stroiki związane z Wielkanocą, w tym kurki wykonane z siana – ale głównie stawiamy na działalność kulturalną, oświatową i wychowawczą. Zorganizowałyśmy na przykład półkolonie dla 15 dzieci z naszego regionu. Podkreślę: półkolonie z zakazem używania smarfonów i tabletów – przyznała w rozmowie z dziennikarką farmer.pl Bożena Jabłońska, liderka grupy, a także: radna gminy Juchnowiec Kościelny oraz dyrektor oddziału Domu Maklerskiego BOŚ w Białymstoku.

Te kury zostały wykonane przez KGW w Ignatkach z… siana fot. AKoz

Gościem specjalnym „Dnia Kobiet na ludowo” była Para Prezydencka. Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda odwiedzili stoiska m.in. pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Górznej (region krajeński), w Pakoszówce (region podkarpacki), czy w Dylezionce (region kurpiowski).

- To jest tworzenie społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich. Z drugiej strony to jest przekazywanie tradycji z pokolenia na pokolenia i to jest ogromnie ważne. Dzięki temu trwa ten folklor, trwają te tradycje, zwyczaje, stroje. To, co jest skarbem tego środowiska lokalnego – mówił o Kołach Gospodyń Prezydent Andrzej Duda.

- Panie z Kół Gospodyń Wiejskich są animatorkami życia na wsi i jest to połączenie tradycji z nowoczesnością. Kobiety z miast już pozazdrościły kobietom ze wsi i zaczęły zakładać Koła Gospodyń Miejskich – powiedziała Pierwsza Dama, Agata Kornhauser-Duda.

Karol Krajewski, dyrektor NIKiDW wręczył Pani Prezydentowej bukiet kwiatów z okazji Dnia Kobiet fot. AKoz

Organizator zaprosił do stolicy dziewięć kół z całej Polski. Dla wielu gospodyń – obecność w Warszawie - była pierwszą taką okazją, żeby pokazać się poza regionem. - Poruszamy się głównie po terenie gminy, do Warszawy jest nam daleko. Dziś prezentujemy swoje stoisko, na którym mamy nasze rękodzieło, nasze wyroby - podlaski smalczyk, i na słodko - mrowisko, czyli też podlaski przysmak - mówiła Halina Pańkowska z Koła Gospodyń Wiejskich "Jezioranki" z Siemianówki. - W Polsce jest ok. 9 tys. kół gospodyń wiejskich. Znalezienie się w gronie kilku, które mogą zaprezentować się w centrum Warszawy, traktujemy jako zaszczyt – przyznała Bożena Jabłońska z koła w Ignatkach.

W trakcie dwudniowej imprezy Dzień Kobiet na Ludowo na Krakowskim Przedmieściu - chętni Warszawiacy mogli skorzystać z unikatowych warsztatów rękodzielniczych. Można było nauczyć się malowania filiżanek haftem krajeńskim, robienia kwiatów bibułkowych, malowania jajek, wytwarzanie stroików z mchu, wikliny i szyszek.

KGW Krajna zorganizowało warsztaty rękodzielnicze - malowanie elementami haftu krajeńskiego na porcelanie fot. AKoz

O oprawę muzyczną zadbały zespoły: Złotowska Kapela Podwórkowa, Mysomtacy, Kapela Kurpie z Kadzidła, Pakoszowianie, Kociewski zespół regionalny „Burczybas z Gniewu”.

Elementem charakterystycznym dla stroju z regionu Kociewia jest naszyta na gorsecie Pań choinka fot. AKoz