Farmer.pl szuka dziennikarzy do działów Agrotechnika oraz Finanse/Prawo/Aktualności (fot. Pixabay)

Znasz się na rolnictwie? Prowadzisz produkcję roślinną? Interesuje Cię ustawodawstwo, a wśród paragrafów czujesz się jak ryba w wodzie, zwłaszcza jeśli chodzi o zagadnienia rolnicze? Jeśli tak, to szukamy właśnie Ciebie!

Redakcja portalu farmer.pl oraz miesięcznika „Farmer” poszukuje współpracowników. Szukamy osób, które znają się na rolnictwie, pasjonują się uprawą roślin lub są specjalistami z zakresu ustawodawstwa, administracji czy prawa, a ponadto mają już doświadczenie pracy w mediach lub chciałyby spróbować swoich sił w pracy dziennikarza.

Wystarczy, że znasz się na rzeczy, umiesz jasno, precyzyjnie i poprawnie formułować swoje myśli oraz przekazywać wiedzę.

Na czym polega praca dziennikarza?

Naszym zadaniem jest przede wszystkim przekazywanie informacji – merytorycznych, rzetelnych i sprawdzonych, dlatego wszędzie nas pełno. Uczestniczymy w spotkaniach branżowych, dniach pola, pokazach polowych, konferencjach. Rozmawiamy z ciekawymi osobami, naukowcami, przedstawicielami firm, politykami, czyli słuchamy każdego, kto ma coś interesującego do powiedzenia na temat rolnictwa. Pytamy, sprawdzamy i dociekamy, jak jest naprawdę. Robimy zdjęcia, reportaże, kręcimy materiały wideo, jesteśmy aktywni w mediach społecznościowych – wszystko po to, aby jak najszerzej docierać do naszych czytelników.

Nasza praca jest niezwykle ciekawa i pełna niespodzianek – nigdy nie wiadomo, jaki temat przyniosą nam jutro decydenci, pogoda czy układ politycznych i gospodarczych sił na świecie. Trzymamy rękę na pulsie i reagujemy na bieżąco na wszystkie newsy – sprawdzamy ich wiarygodność, szukamy opinii u fachowców i przekazujemy dalej. To idealna praca dla pasjonatów, którzy dużo wiedzą, myślą niezależnie, lubią dzielić się swoją wiedzą i przede wszystkim kochają to, co robią.

Jeśli czujesz, że chcesz spróbować swoich sił w pracy dziennikarskiej (albo masz już pierwsze doświadczenia medialne za sobą), to napisz nam o tym, przedstaw swoje doświadczenie i wyślij swoje CV na adres: rekrutacja.farmer@ptwp.pl

Jesteśmy częścią dużej grupy medialnej – Grupy PTWP

To nasz atut, a praca z nami to możliwość rozwoju zawodowego w jednym większych grup medialnych, a także największym portalu z branży rolniczej.

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. (Grupa PTWP) jest firmą działającą w obszarze zintegrowanych rozwiązań w zakresie komunikacji i nowych mediów, jej aktywność skupia się na rynku internetowym. Grupa PTWP zajmuje się organizacją kongresów, konferencji, seminariów i wydarzeń specjalnych na czele z Europejskim Kongresem Gospodarczym. W skład Grupy PTWP wchodzi także spółka PTWP-ONLINE Sp. z o.o. wydawca 20 portali branżowych oraz PTWP Event Center zarządzająca Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Halą Widowiskowo-Sportową Spodek w Katowicach.

Kogo szukamy?

Poniżej zamieszczamy oficjalną treść ogłoszeń, która znajduje się również na stronie Grupy PTWP w zakładce „Kariera”.

Poszukiwany redaktor działu Agrotechnika w: „Farmer” / farmer.pl

MIEJSCE PRACY: Warszawa/cała Polska

ZAKRES OBOWIĄZKÓW Przygotowanie tekstów merytorycznych i newsów branżowych o tematyce agrotechnicznej do portalu farmer.pl oraz do miesięcznika „Farmer” Udział w spotkaniach branżowych Obsługa konferencji prasowych

OCZEKIWANIA Znajomość branży rolniczej, wiedza (i mile widziana praktyka) agrotechniczna Szybkie reagowanie na aktualne wydarzenia, „wyczucie newsa” Dyspozycyjność, rzetelność i terminowość Lekkie pióro, umiejętność syntezy i przestawiania zagadnień w zrozumiały sposób Komunikatywny język angielski lub niemiecki Umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów Mile widziane: wykształcenie rolnicze, doświadczenie pracy w mediach (pisanie, redagowanie tekstów, robinie zdjęć i podstawy obróbki), znajomość social mediów, prawo jazdy

CO OFERUJEMY Możliwość rozwoju zawodowego w jednym z czołowych tytułów prasy z branży rolniczej Atrakcyjne warunki zatrudnienia: możliwe różne formy współpracy, elastyczne godziny pracy Ciekawą pracę w dynamicznym i zgranym zespole



Poszukiwany redaktor działu Finanse/Prawo/Aktualności w: „Farmer” / farmer.pl

MIEJSCE PRACY: Warszawa/cała Polska

OCZEKIWANIA Znajomość zagadnień prawnych, gospodarczych i finansowych Szybkie reagowanie na aktualne wydarzenia, „wyczucie newsa” Dyspozycyjność, rzetelność i terminowość Lekkie pióro, umiejętność syntezy i przestawiania zagadnień w zrozumiały sposób Komunikatywny język angielski lub niemiecki Umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów Mile widziane: znajomość specyfiki branży rolniczej, doświadczenie pracy w mediach (pisanie, redagowanie tekstów, robinie zdjęć i podstawy obróbki), znajomość social mediów, prawo jazdy

ZAKRES OBOWIĄZKÓW Przygotowanie tekstów merytorycznych i newsów branżowych o tematyce finansowej, gospodarczej i prawnej dla odbiorców z branży rolnej do portalu farmer.pl oraz do miesięcznika „Farmer” Udział w spotkaniach branżowych Obsługa konferencji prasowych

CO OFERUJEMY Możliwość rozwoju zawodowego w jednym z czołowych tytułów prasy z branży rolniczej Atrakcyjne warunki zatrudnienia: możliwe różne formy współpracy, elastyczne godziny pracy, duża samodzielność działania Ciekawą pracę w dynamicznym i zgranym zespole



Niezbędne formalności i gdzie wysłać CV?

W przypadku zainteresowania zatrudnieniem na powyższym stanowisku, prosimy o przesłanie mailem aplikacji (CV). W tytule wiadomości mailowej proszę wpisać nazwę stanowiska, którego dotyczy aplikacja. Wysłany mail stanowi jednocześnie wniosek kandydata o wykorzystanie zawartych w niej danych w procesie rekrutacji.

Aplikację prosimy przesyłać na adres rekrutacja.farmer@ptwp.pl.

Aplikacje bez nazwy stanowiska w e-mailu nie będą rozpatrywane.

Dane osobowe przesłane w dokumentach aplikacyjnych będziemy przetwarzać wyłącznie w zakresie wynikającym z art. 22 (1) Kodeksu pracy, niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji lub dokonania innych czynności przed zawarciem ewentualnej umowy.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zostaną podane także dane nie wynikające z art. 22(1) Kodeksu pracy lub jeśli możemy korzystać z tych dokumentów także w procesach rekrutacji prowadzonych przez inne spółki z naszej grupy kapitałowej, prosimy o dodanie w dokumentach aplikacyjnych odpowiedniej klauzuli np.: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przesłanych w dokumentach aplikacyjnych, także tych nie wynikających z art. 22 (1) Kodeksu pracy, w procesach rekrutacji prowadzonych przez ogłoszeniodawcę oraz przez inne spółki z jego grupy kapitałowej (Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A., PTWP-ONLINE Sp. z o.o. oraz PTWP Event Center Sp. z o.o.). Zgoda wyrażona jest do czasu jej odwołania.

W każdej chwili można wycofać udzielone zgody, zgłosić uwagi, zastrzeżenia lub inne wnioski dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych pod adresem odo@ptwp.pl.