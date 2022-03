Finał Olimpiady Młodych Producentów Rolnych rozstrzygnięty

Olimpiada Młodych Producentów Rolnych, po rocznej przerwie spowodowanej pandemią Covid-19, wróciła w wielkim stylu. Finał Krajowy został rozstrzygnięty w trakcie pierwszego dnia targów rolniczych Agrotech w Kielcach. Kto w tym roku zwyciężył?

Olimpiada Młodych Producentów Rolnych odbyła się po raz 39., a Finał Krajowy konkursu wiedzy o rolnictwie został rozstrzygnięty podczas pierwszego dnia targów rolniczych Agrotech w Kielcach. Organizatorem i pomysłodawcą przedsięwzięcia był Związek Młodzieży Wiejskiej.

Najlepszy z 1000 uczestników

Olimpiada Młodych Producentów Rolnych to wydarzenie zorganizowane dla uczniów szkół rolniczych, studentów rolnictwa, młodych rolników i pasjonatów w wieku od 16 do 40 roku życia. Finał Krajowy poprzedzony został eliminacjami wojewódzkimi, na którym zmierzyło się ok. 1000 uczestników z całej Polski. Spośród nich wyłoniono następnie siedemdziesięciu laureatów wojewódzkich, którzy rywalizowali ze sobą podczas Finału Krajowego w części pisemnej. Następnie dziesięć najlepszych osób zmierzyło się ze sobą w części ustnej. Pytania konkursowe obejmowały zakres produkcji roślinnej i zwierzęcej, polityki rolnej, dopłat unijnych, BHP, ochrony środowiska, mechanizacji rolnictwa oraz odnawialnych źródeł energii. Nad poprawnością odpowiedzi czuwała komisja naukowa z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. W jej skład wchodzili: dr hab. Urszula Malaga-Toboła prof. URK; dr hab. Urszula Sadowska prof. URK; dr hab. inż. Dariusz Kwaśniewski, dr inż. Dariusz Baran oraz mgr inż. Piotr Witczak ze Świętokrzyskiego ODR.

Tegorocznym zwycięzcą XXXIX edycji Olimpiady Młodych Rolników został Krzysztof Furdyna z województwa podkarpackiego. Drugie miejsce wywalczył Szymon Kowalski z województwa łódzkiego, trzecie miejsce z kolei zdobył Dariusz Nowastowski z województwa kujawsko-pomorskiego. Nagrody ufundowane zostały przez Związek Młodzieży Wiejskiej, BZK Group Sp. z o.o., Cementownię Warta S.A., Kutnowską Hodowlę Buraka Cukrowego, PROCAM, Europosła Adama Jarubas i Praską Giełdę Spożywczą. Ponadto zdobywca pierwszego miejsca dostał zaproszenie na posiedzenie Europejskiej Rady Młodych Rolników (CEJA) w Brukseli.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!