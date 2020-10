Garaż, czyli bezpieczna oaza każdego mężczyzny

Garaż to niedoceniana przez kobiety część domu. Na przestrzeni lat jego funkcja ewoluowała, a nie wszyscy są tego świadomi. Oczywiście, my faceci, bardzo skrzętnie to wykorzystujemy. Dla kobiet to wciąż zagadką - co można w garażu robić. Nam daje ogromne pole do popisu.

Finalnie w garażu spędzamy naprawdę coraz więcej czasu. Majsterkowanie czy trening to zajęcie nawet na 2 godziny dziennie co w rozrachunku miesięcznym daje już pokaźną liczbę godzin.

Jestem majsterkowiczem

Dziś w większości przypadków w garażu znajdziemy warsztat małego majsterkowicza. To tu stawiamy pierwsze kroki w świecie męskiego DIY (do it yourself, a więc zrób to sam).

Początkowo większości z nas idzie nie do końca zgrabnie więc wszystko robimy w ukryciu przy zamkniętych drzwiach i bramie. Wtedy zbawienne okazuje się okno, które wpuszcza do środka choć część promieni słonecznych naturalnie doświetlając nasze miejsce pracy i wpuszczając trochę świeżego powietrza.

Dopiero z biegiem czasu, gdy nasz warsztat staje się coraz pokaźniejszy, a umiejętności pozwalają na tworzenie spektakularnego domku lalek dla córki czy karmnika, bo dokarmianie ptaków stało się nową pasją syna, możemy z dumą przy otwartej bramie majsterkować niczym drwal w dzikim lesie.

Moja kuźnia

Zwłaszcza w okresie minionej kwarantanny, a obecnie i dla ostrożniejszych garaż pełni funkcję siłowni. W tym okresie wielu z nas zaopatrywało się w nowe sprzęty, by móc dziś w pełni cieszyć się swoją przydomową „stajnią”.

Firmy dostarczające całe atlasy, sztangi z obciążeniem i wyciągi przeżywały ogromny rozkwit. Dla nas to była inwestycja, ale i oszczędność w dłużej perspektywie.

Codzienny wyjazd na siłownię to przecież często stracony czas który musimy poświęcić na dojazdy, przebranie się w szatni czy prysznic więc przydomowa „sala gimnastyczna” to także spora oszczędność na karnecie i samym dojeździe do "siłki".

W poszukiwaniu skarbów

Garaż to także typowo męskie miejsce skrytek. Po pierwsze sami często się tam ukrywamy przed rodzinnym hałasem, znajdując sobie akurat w danej chwil niezbędne zajęcie do wykonania.

Ogromny rozkwit garaże przeżywały także w okresie kwarantanny, gdzie można było nie do końca legalnie spotkać się z sąsiadem na piwo. Po drugie to również w garażu każdy facet schowane ma w najciemniejszym miejscu wszelkie rzeczy osobiste… różne rzeczy osobiste…