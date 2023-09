Grzybobranie to niemal sport narodowy Polaków, a nadchodząca jesień tradycyjnie sprawi, że lasy zaroją się od grzybiarzy. Gdzie szukać grzybów i co może w tym pomóc?

Marek Snowarski to mykolog i autor atlasu "Grzyby", a także prowadzący stronę grzyby.pl. Autor co tydzień opracowuje prognozy, które mają pomóc grzybiarzom i pokazują występowanie grzybów w Polsce. Dodatkowych informacji udzielają sami zbieracze, dzięki doniesieniom dla konkretnych miejsc.

Mapa grzybów - wrzesień 2023. Gdzie na grzyby?

Przewidywania dotyczące września wskazują głównie na opady w ostatniej dekadzie miesiąca, natomiast sama wielkość zbiorów już przeciętnie rośnie. Autor wskazuje, że lokalny, późnoletni szczyt rozpoczął się w okolicach weekendu 16-17 września, a następnie nastąpi przerwa do jesiennego szczytu w październiku (scenariusz 1) lub utrzymanie i polepszenie obecnego trendu i płynne wejście w jesienny wysyp grzybów (scenariusz 2).

Serwis grzyby.pl na bieżąco aktualizuję mapę występowania grzybów w Polsce, także dzięki doniesieniom grzybiarzy. | fot. grzyby.pl

Aplikacje dla grzybiarzy. Co warto zainstalować?

Penetrując lasy w poszukiwaniu grzybów warto zaopatrzyć się w aplikację Mobilny Bank Danych o Lasach. To aplikacja Lasów Państwowych, która zawiera mapy lasów w Polsce, co może być przydatne w przypadku zgubienia się. Zapisuje trasy, punkty z lokalizacji GPS, a także można dzięki niej nawigować do punktu.

Przydatne dla zbieraczy będą także aplikacje do rozpoznawania grzybów. O pomyłkę między jadalnymi i trującym często nietrudno, a aplikacja może być tu pierwszym wskazaniem. W przypadku braku pewności warto jednak sprawdzić zbiory w stacji sanitarno-epidemiologicznej, gdyż ocena grzybów jest bezpłatna.

Aplikacje ułatwiające rozpoznawanie grzybów to np.: Atlas grzybów (Android), Na grzyby (Android), Fungus - identyfikacja grzybów (Android), Mushroom Identify (Android, iOS).

We wrześniu warto zbierać m.in. kurki. | fot. Shutterstock

Kalendarz grzybiarza. Kiedy zbierać grzyby?

Popularne w Polsce borowiki, kurki, maślaki, czy podgrzybki. Kiedy je zbierać?

Borowiki - zbiory od lipca do października

Gąski - zbiory od lipca do listopada

Kanie - zbiory od czerwca do listopada

Koźlarze - zbiory od lipca do października

Kurki - zbiory od czerwca do listopada

Maślaki - zbiory od czerwca do października

Opieńki - zbiory od września do listopada

Podgrzybki - zbiory od czerwca do listopada

Rydze - zbiory od sierpnia do listopada

Pełnia tworzenia owocnika dla poszczególnych gatunków grzybów:

Borowiki - wrzesień i październik

Gąski - październik i listopad

Kanie - sierpień, wrzesień i październik

Koźlarze - sierpień i wrzesień

Kurki - sierpień, wrzesień i październik

Maślaki - wrzesień

Opieńki - październik

Podgrzybki - wrzesień i październik

Rydze - październik i listopad

Jak bezpiecznie zbierać grzyby?

Lasy Państwowe przypominają podstawowe zasady bezpiecznego grzybobrania. Są to: