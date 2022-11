Żywność prosto od rolnika, na wyciagnięcie ręki w sercu betonowej dżungli? Warszawianie mają możliwość kupowania lokalnych produktów od drobnych przedsiębiorców rolnych. Dzięki kupowaniu produktów od rolników, konsumenci biorą udział w Rolniczym Handlu Detalicznym i wspierają krótkie łańcuchy dostaw. Nie dość, że pysznie to jeszcze ekologicznie!

W ciągu ostatnich kilku lat widać wśród konsumentów rosnące zainteresowanie kupowaniem żywności bezpośrednio od rolnika.

Dlaczego warto stawiać na lokalne produkty, kupowane na targach lub kiermaszach od rolników i drobnych przedsiębiorców? Odpowiedź jest prosta: to zdecydowanie najbardziej ekologiczne i prorynkowe rozwiązanie.

Aktualnie inicjatywy spod znaku krótkiego łańcucha dostaw żywności realizowane są także w internecie. Zakupy od lokalnych dostawców można robić za pośrednictwem m.in. portalu LokalnyRolnik.pl.

Ekotargi i bazary. Gdzie w Warszawie kupisz żywność ekologiczną?

W Warszawie nie można narzekać na brak różnorodności. Na każdym rogu znajdują się małe sklepu znanych sieciówek, nie brakuje dyskontów i wielkich supermarketów. Niemniej coraz częściej zastanawiamy się nad tym, co trafia do naszych zakupowych koszyków, czytamy etykiety i ze zadziwieniem patrzymy np. na pietruszkę, która w środku sezonu przybyła do nas z Cypru. Tęsknimy za intensywnymi smakami: chrupiącym chlebem, aromatyczną wędliną i słodkim pomidorem, który dojrzewał w letnim słońcu, a nie w przyczepie TIR-a w trakcie transportu. Smak, jakość i pochodzenie żywności są dla nas coraz ważniejsze. Nawet przy szalejącej inflacji, można kupować mniej, ale lepszej jakości żywność, wspierając tym samym lokalnych producentów rolnych. Gdzie zatem wypuścić się na zakupy, by dostać żywność na miarę naszych oczekiwań i portfela?

Pierwszym punktem na warszawskiej mapie wiejskich smaków może stać się, a jakże, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Co środę przy ul. Wspólnej 30 od 9.00 do 16.00 warszawiacy mogą kupić produkty od rolników: serów, warzyw i owoców, wędlin, miodów, przetworów i wszystkiego, z czym wiejskie smaki mogą nam się kojarzyć.

W cotygodniowym kiermaszu biorą udział rolnicy z różnych regionów kraju, wspierani także przez wojewódzkie ośrodki wsparcia rolnictwa.

Kolejne miejsce do targ na Białołęce przy ul. Porajów 1. Tu, już z inicjatywy miasta, od maja zostało wyodrębnionych 15 wiat, pod którymi warszawianki i warszawiacy mogą kupować produkty wprost od rolników. Rolnicy są zwolnieni z opłaty targowej, zaś kupujący mają dostęp do świeżej żywności, produkowanej przez lokalnych farmerów bez długich łańcuchów dostaw i pośredników.

fot. Margy Crane / Shutterstock.com

Lokalne produkty w najmodniejszych miejscach w Warszawie

Dla tych, którzy prócz zakupów zdrowej ekologicznej żywności, chcą odwiedzić restaurację, pójść do kina i spędzić czas w rewitalizowanych przestrzeniach dawnych warszawskich fabryk, polecamy np. BioBazar, mieszczący się w Fabryce Norblina przy ul. Żelaznej 51/53. Można tu kupić produkty ekologiczne, produkowane lokalnie przez 5 dni w tygodniu: od wtorku do piątku 10-18, w soboty 7.30-16.00. Ceny są jednak nieco wyższe w porównaniu z wcześniej wspomnianymi miejscami.

Lokalna żywność od rolnika przez internet

Epidemia koronawirusa wypływa na zmianę zachowań konsumenckich. Wielu z nas chętniej niż dawniej robi zakupy przez internet, także te spożywcze. Czy zatem można kupować lokalnie, ekologicznie i prosto od rolnika za pośrednictwem globalnego medium? Można! Dzięki platformie LokalnyRolnik.pl mieszkańcy nie tylko Warszawy, lecz także innych miast mogą zaopatrzeć się w najwyższej jakości produkty. "Rolnicy, sadownicy, pszczelarze, rzemieślnicy, ludzie z zasadami i rękami naznaczonymi pracą. Rodzinne manufaktury, małe przetwórnie, serowarnie, masarnie" - tak o swoich dostawcach piszą założyciele portalu. Dlaczego zatem targ z wiejską żywnością ma wirtualny charakter? Po pierwsze wygrywa wygoda, po drugie - dostępność - nie w jednym miejscu, jak w przypadku targów czy kiermaszy, ale na terenie kraju, bez względu na adres.

- Jeśli chodzi o to, co powszechnie nazywa się żywnością, na pewno poza wygodą nie ma specjalnego powodu, byśmy ją kupowali przez internet. Ale Lokalny Rolnik to nie jest sprzedaż żywności, ale internetowy targ prawdziwego jedzenia. Pod pojęciem “prawdziwego jedzenia” rozumiem taką żywność, która jest trudno dostępna w sklepach - produkty wytwarzane w małych gospodarstwach, przez rzemieślników, bez chemii, w sposób zrównoważony z poszanowaniem otoczenia. Jest to żywność wyjątkowa, dlatego kupowanie jej w Lokalnym Rolniku ma sens - mówił w wywiadzie dla portaluspożywczego Andrej Modic, prezes firmy Lokalny Rolnik.