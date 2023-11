Gęsina i kaczka to ciemne mięso drobiowe – aby było miękkie i kruche, wymaga wstępnej obróbki i kilku trików podczas pieczenia.

Drób cieszy się w Polsce niesłabnącą popularnością. W okolicy 11 listopada, m.in. za sprawą akcji „Gęsina na św. Marcina”, przypominamy sobie o gęsiach (o kaczkach pamiętamy cały rok) i zastanawiamy się, czy damy radę samodzielnie przygotować potrawy z tego wyjątkowego, smacznego, bogatego w białko, ale jednak dość tłustego mięsa (jeśli spożywamy je z wraz ze skórą i pieczemy w całości, zanurzone w wytapiającym się z nich tłuszczu).

Damy radę. Trzeba się tylko do wypieków gęsi i kaczek odpowiednio przygotować, ponieważ w przypadku obu rodzajów mięsa ważne są nie tylko przyprawy, ale również metoda przygotowania.

Jak długo i w czym marynować kaczkę i gęś?

Pierwsza sprawa – przygotowanie mięsa. Niektórzy kucharze radzą, aby tuszki zanurzyć przed pieczeniem na kilka godzin w solance przygotowanej według proporcji: 2 łyżki soli morskiej na litr wody. Mięso musi być całkowicie zanurzona w roztworze, następnie obsuszone i zamarynowane.

Do marynaty używamy takich ziół, jak: majeranek, cząber, rozmaryn z dodatkiem czosnku, jałowca, czerwonego wina, oliwy i oczywiście soli. Marynatę najlepiej rozprowadzić w środku, ponieważ podczas wypiekania skórki zioła mogą się zwęglić. Zamarynowane mięso może spędzić w lodówce nawet całą noc. Zarówno gęś, jak i kaczka mają pod skórą dużo tłuszczu. Aby się wytopił podczas pieczenia, dobrze jest naciąć skórę w tych miejscach, gdzie widzimy pod nią najwięcej tłuszczu. Trzeba jednak uważać, aby nie naciąć mięsa.

Jak długo piec gęś?

Druga kwestia to czas pieczenia. Tradycyjnie przyjmuje się, że gęsi i kaczki pieczemy dość długo, najpierw w wysokiej temperaturze (ok. 220 st. C), a potem ją zmniejszamy do 180 st. C. Czas pieczenia uzależniamy od wagi tuszki, licząc ok. 45-60 min na każdy kilogram. Można też wypróbować popularną ostatnio metodę długiego pieczenia w niższej temperaturze, np. 3-6 godzin w 140-160 st. C. Mięso jest gotowe, gdy poruszając skrzydełkiem lub nóżką, czujemy, że nie stawiają oporu.

Do pieczenia gęsi służyła kiedyś gęsiarka – specjalna, głęboka brytfanna z pokrywką. Naczynie powinno być głębokie i zakrywane, aby mięso nie wysychało. Zarówno gęś, jak i kaczkę pieczemy pod przykryciem, od czasu do czasu polewając z wierzchu sosem, który powstał podczas pieczenia. Pokrywę zdejmujemy pod koniec pieczenia, aby skórka przypiekła się i zrobiła chrupiąca (możemy nawet ptaka obrócić).

Pieczona gęś z owocami i rozmarynem

gęś

5 kwaśnych jabłek, np. renet

3 mandarynki

4 małe czerwone cebule

garść żurawin

marynata: majeranek, jałowiec, czosnek, czerwone wino, rozmaryn, sól, 1-2 łyżki oliwa

kieliszek czerwonego wina

Gęś myjemy i osuszamy. Aby mięso było kruche, można namoczyć je wcześniej w solance. Osuszoną tuszkę nacieramy marynatą przygotowaną z podanych ziół i przypraw (oliwy i wina dodajemy tylko tyle, żeby marynata miała odpowiednio gęstą konsystencję). Marynatą smarujemy gęś do środka, po wierzchu jedynie solimy, aby przyprawy podczas pieczenia nie spaliły się. W miejscach, gdzie gromadzi się tłuszcz, nacinamy skórę w kratkę, uważając, aby nie naruszyć mięsa.

Mięso marynujemy całą noc. Do środka tuszki wkładamy 2-3 obrane i pokrojone na ćwiartki renety oraz łyżkę żurawin. Cebule i pozostałe renety obieramy i kroimy w ćwiartki, mandarynki również kroimy na kawałki, aby wypłynął z nich sok. W wysokiej formie do zapiekania układamy gęś piersią do dołu i obkładamy ją owocami, cebulą i żurawinami, podlewamy czerwonym winem.

Gęś pieczemy pod przykryciem, najpierw przez godzinę w temperaturze 220 st. C, a następnie w temperaturze 180 stopni. Czas obliczamy według wagi gęsi – na każdy kilogram gęsiej tuszki wypada 45-60 min pieczenia. Niektórzy radzą, aby nie otwierać piekarnika przed upływem 2 godzin, inni – aby podczas pieczenia polewać gęś sosem powstałym z pieczenia. Można też zastosować metodę złotego środka: na początku, gdy mięso piecze się pod przykryciem w wysokiej temperaturze, nie otwierać i nic nie dolewać. Kiedy zmniejszymy temperaturę, można do pieczeni zajrzeć, polać mięso sosem, który powstał podczas pieczenia. Gdy czas pieczenia dobiegnie końca i sprawdzimy, że mięso jest upieczone (kiedy złapiemy skrzydełko i poczujemy, że luźno się porusza, pieczeń powinna być gotowa), zdejmujemy pokrywkę i ponownie podnosimy temperaturę, aby skórka z wierzchu się przyrumieniła. Przed podaniem odstawiamy pieczeń na ok. 10 min, a następnie przekładamy na półmisek, obkładamy owocowym sosem, kroimy na porcje i podajemy.

Gęsi pipek

Gęsi pipek (fot. Shutterstock)

2 gęsie szyje

1 żołądek gęsi

1 wątroba gęsia

1 jajko

2 łyżki tartej bułki

2 łyżki masła

2 łyżki rodzynek

1 cebula

2 łyżki oleju

kieliszek białego wina (wytrawnego lub półwytrawnego)

Przyprawy: 1 łyżeczka majeranku, szczypta cząbru, 2 ząbki czosnku, sól, pieprz, 2 łyżki siekanej świeżej natki

Na bulion: warzywa (marchew, pietruszka, kawałek selera, 1 cebula) przyprawy (liść laurowy, po kilka ziaren pieprzu i ziela angielskiego, sól, ząbek czosnku)

To niezbyt malownicze danie jest przysmakiem kuchni żydowskiej, a oznacza nic innego, jak gęsią szyję nadziewaną farszem z ziemniaków, gęsich podrobów albo mięsa wołowego, drobiowego lub cielęcego. Wersji farszu jest wiele.

Szyje gęsie obrać ze skóry, ale tak, aby skóra pozostała nieuszkodzona. Skórę delikatnie umyć, usunąć nadmiar tłuszczu, osuszyć. Na obranych szyjach z dodatkiem warzyw i przypraw ugotować bulion.

Żołądek sparzyć i posiekać razem z surową wątrobą. Cebulę drobno pokroić i zeszklić na tłuszczu pozostałym z szyi. Wystudzić.

Masło rozetrzeć z żółtkiem. Dodać posiekane podroby, czosnek przeciśnięty przez praskę, smażoną cebulę, przyprawy, rodzynki, pianę z białka oraz bułkę tartą. Farszem napełnić skóry z gęsich szyj i zszyć z obu stron, żeby farsz nie wypłynął.

Szyje obsmażyć delikatnie z każdej strony na oleju i ułożyć w naczyniu do zapiekania z pokrywką. Wlać szklankę bulionu, wino i dusić pod przykryciem przez ok. godzinę. Na ostatnie 10 minut zdjąć przykrywkę, aby skórka się przyrumieniła.

Podawać na ciepło z sosem z pieczenia lub na zimno w plastrach jako przekąskę.