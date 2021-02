Gieldarolna.pl - Ciekawe oferty przyczep rolniczych

Przyczepa w każdym gospodarstwie rolnym należy do niezbędnego wyposażenia i trudno się bez niej obejść. Oto ciekawe oferty, które znaleźć możecie na gieldarolna.pl

To, że przyczepa rolnicza należy do niezbędnego wyposażenia każdego gospodarstwa, nie trzeba wyjaśniać. I tak jak w przypadku innych maszyn zakup przyczepy to inwestycja na całe lata. Nowa czy używana? A jeśli z drugiej ręki, to przed czy po odbudowie? Przyjrzeliśmy się kilku ciekawym ofertom przyczep rolniczych wystawionych na gieldarolna.pl

Przyczepa Ursus Dystrybucja UD-610



Ta fabrycznie nowa dwuosiowa przyczepa o ładowności 10 ton posiada możliwość transformacji w platformę do bel. Pełne wyposażenie zgodne z homologacją na pewno zapewni spokój na długie lata użytkowania. Cena 46 800 zł netto jest do negocjacji.



Przyczepa IFA HW 80.11



Konkurencją dla fabrycznie nowej przyczepy z Ursusa jest całkowicie odbudowana niemiecka IFA HW 80.11 o ładowności 11 ton. Zarejestrowana, ubezpieczona i z dwuletnim przeglądem wyposażona jest w ciężarowe koła o rozmiarze 385 x 55 x 22.5, a także nowe instalacje pneumatyczną i elektryczną. Cena 36 000 zł.

Przyczepa IFA HW 60.11



IFA HW 60.11 o ładowności 8 ton to także w całości odbudowana przyczepa z dawnych wschodnioniemieckich zakładów IFA. Ubezpieczona i zarejestrowana jako rolnicza z dwuletnim przeglądem ma pełne i nowe wyposażenie. Posiada koła ciężarowe w rozmiarze 385 x 55 x 22.5. Cena wydaje się adekwatna i wynosi 31 500 zł.



Przyczepa rolnicza Euro-Masz



Nowa jednoosiowa przyczepa rolnicza Euro-Masz o ładowności 3 ton na pewno przyda się w małych gospodarstwach, jak i w pracach komunalnych. Trzystronny wywrot, czterostopniowy siłownik i mała waga własna wynosząca 1100 kg to na pewno jej atuty. Cena 12 600 zł.

