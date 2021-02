Gieldarolna.pl - przegląd używanych kombajnów

Kombajny zbożowe z rynku wtórnego cieszą się sporym wzięciem. Jest to jednak najczęściej dość poważny wydatek, który wymaga namysłu, a nieraz długotrwałych poszukiwań. Zima to dobra pora na rozpoczęcie poszykiwania dobrej "sztuki: na żniwa. Oto krótki przegląd ciekawych ofert na gieldarolna.pl.

Przeglądając dostępne na gieldzierolnej.pl ogłoszenia z używanymi kombajnami, można zauważyć kilka ciekawych maszyn, a nawet jednego Bizona, któremu niestety zabrakło zdjęcia i ceny, więc nie trafił do naszego przeglądu, a szkoda. Godnie natomiast zastąpił go:

Fahr M66 z 1968 r.

Fahr M66

Technicznie sprawny, 53-letni kombajn o szerokości koszenia 2,2 m i mocy silnika 57 KM wyceniony został na 7 500 zł i zapewne wart jest tej kwoty choćby ze względów kolekcjonerskich.

Claas Compact 30 z 1980 r.

Claas Compact 30

I tej maszynie nie można odmówić klasycznej urody. Szkoda, że w opisie ogłoszenia poskąpiono szczegółowych informacji. Szerokość koszenia 2,4 m i silnik o mocy 60 KM. Ciekawy youngtimer wyceniony na 14 000 zł.

Claas Dominator 88sl z 1990 r.

Claas Dominator 88sl

Ten niezwykle popularny model nadaje się nie tylko do przeróbki na pług śnieżny, co próbowali udowodnić twórcy programu Top Gear. Szeroki na 4,5 m heder, 160-konny silnik z turbodoładowaniem i przestrzenna kabina to niewątpliwe zalety tej 30-letniej maszyny. Cena: 95 000 zł.

John Deere 9880i STS z 2005 r.

John Deere 9880i

Choć ten egzemplarz ma już 16 lat, to 480 KM nadal robi wrażenie. Heder 9,15 m i trochę ponad 3 tys. motogodzin wpływają na cenę wynoszącą 202 000 zł netto. Ciekawa propozycja na większe pola i usługi.

Claas Lexion 580 z 2010 r.

Claas Lexion 580

Ostatnia i jednocześnie najdroższa propozycja z naszego dzisiejszego przeglądu. Kombajn wyposażony w 530-konny silnik ma dobre wyposażenie: heder Vario 9 m (stół do rzepaku), 3D, rozrzutnik plew, odsysacz kurzu, QUANTIMETER - pomiar wydajności i wilgotności, laser pilot. Cena tego dość dobrze utrzymanego kombajnu to 385 000 netto.

Jeśli szukacie kombajnu, warto przejrzeć propozycje portalu gieldarolna.pl