GUNB pokazuje, jak pobrać bezpłatne projekty dużych domów

Na stronie internetowej GUNB dostępne są pierwsze bezpłatne projekty domów o powierzchni ok. 120 m kw. Foto. MRiT

Na stronie internetowej GUNB dostępne są pierwsze bezpłatne projekty domów o powierzchni ok. 120 m kw. To efekt konkursu architektonicznego na projekty domów o powierzchni do 120, 150 i 180 m kw., który rozstrzygnięto we wrześniu br. Każdy z nich może skorzystać bezpłatnie. Wkrótce pojawią się kolejne.

- Dotrzymujemy danego słowa i zgodnie z zapowiedziami ze strony Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego można już bezpłatnie pobierać pierwsze projekty architektoniczne domów o powierzchni ponad 70 m2. W nadchodzących tygodniach ich liczba będzie sukcesywnie się zwiększać i jestem pewien, że większość osób chcących budować dom na własne potrzeby znajdzie dla siebie interesującą, spełniającą oczekiwania propozycję. Budowa domu to zazwyczaj największa inwestycja w życiu i bardzo duże obciążenie finansowe, a dzięki naszej inicjatywie będzie można oszczędzić nieco funduszy we wstępnej fazie przygotowań – poinformował minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Czytaj więcej Jak obliczyć liczbę pustaków na budowę domu o pow. 120 mkw.? Jak poprać bezpłatne projekty domów ze strony gunb.gov.pl? Projekty są do pobrania w łatwy i przystępny sposób ze strony internetowej gunb.gov.pl. Nie jest potrzebne żadne dodatkowe oprogramowanie. W taki sposób można pobrać też 72 dotychczasowe projekty i koncepcje domów do 70 m2 i 11 projektów domów rekreacyjnych. Aby skorzystać z projektów, wystarczy wypełnić formularz kontaktowy i pobrać projekt ze strony internetowej gunb.gov.pl z Katalogu projektów. Źródło: GUNB Do tej pory pobrano je ponad 70 tysięcy razy, co potwierdza potrzebę i słuszność naszej inicjatywy – podsumowała Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego -Aby skorzystać z projektów, wystarczy wypełnić formularz kontaktowy i pobrać projekt ze strony internetowej gunb.gov.pl z Katalogu projektów. Główne założenia konkursu na projekty domów do 120, 150 i 180 m2 Czytaj więcej Kołodziejczak chce zalegalizowania produkcji bimbru na własne potrzeby Uczestnikami konkursu mogli być projektanci lub zespoły projektowe. Każdy uczestnik mógł złożyć pracę w jednej, kilku lub wszystkich częściach konkursu. W ramach każdej części uczestnik mógł złożyć jedną pracę konkursową. Termin przysyłania prac upłynął 31 lipca br. – do tego czasu do GUNB-u wpłynęły 83 prace od 32 uczestników. Sąd konkursowy złożony z przedstawicieli GUNB-u i zewnętrznych ekspertów oceniał prace wg następujących kryteriów: atrakcyjności proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania pozwalających na łatwą adaptację budynku do lokalnych uwarunkowań;

maksymalnego wykorzystania powierzchni użytkowej, tj. m.in. ograniczenie powierzchni komunikacji;

uniwersalności rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych i instalacyjnych (technologicznych), w tym proekologicznych oraz spełniających wymagania energoefektywności, a zarazem promujących ekonomiczne budownictwo. Laureaci konkursu na bezpłatne projekty domów W ramach konkursu laureatom przyznano nagrody pieniężne w wysokości od 10 do 12 tys. zł, a także zaproszono ich do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie projektu budowlanego (po jednym zaproszeniu w ramach każdej części konkursu). Lista zwycięzców (z wyszczególnieniem kategorii): dom mieszkalny jednorodzinny parterowy zaprojektowany w technologii szkieletowej o powierzchni użytkowej 120 m 2 : architekt Katarzyna Gazda i firma Usługi Budowlane, Projekty, Kosztorysy, Nadzory Marta Malik;

: architekt Katarzyna Gazda i firma Usługi Budowlane, Projekty, Kosztorysy, Nadzory Marta Malik; dom mieszkalny jednorodzinny parterowy zaprojektowany w technologii tradycyjnej o powierzchni użytkowej 120 m 2 : K2 Koncept Krzysztof Krakówko;

: K2 Koncept Krzysztof Krakówko; dom mieszkalny jednorodzinny na wąską działkę o powierzchni użytkowej 120 m 2 : ARCHI PL Pracownia Architektury i Wnętrz – Szymon Pleszczakl;

: ARCHI PL Pracownia Architektury i Wnętrz – Szymon Pleszczakl; dom mieszkalny jednorodzinny z poddaszem użytkowym zaprojektowany w technologii tradycyjnej, niskoenergetyczny, o powierzchni użytkowej 120 m 2 : Piotr Michalski;

: Piotr Michalski; dom mieszkalny jednorodzinny z poddaszem użytkowym zaprojektowany na warunki gruntowe trudne oraz dla lokalizacji innej niż przyjęta w podstawowych założeniach do projektowania, o powierzchni 120 m 2 : Przemysław Markiewicz-Zahorski;

: Przemysław Markiewicz-Zahorski; dom mieszkalny jednorodzinny parterowy zaprojektowany w technologii tradycyjnej, o powierzchni użytkowej 150 m 2 : Edward Kryjak;

: Edward Kryjak; dom mieszkalny jednorodzinny na wąską działkę o powierzchni 150 m 2 : Piotr Michalski;

: Piotr Michalski; dom mieszkalny jednorodzinny z poddaszem użytkowym zaprojektowany w technologii tradycyjnej, niskoenergetyczny, o powierzchni użytkowej 150 m 2 : HORNIK CHMURA ARCHITEKTURA sp. z o.o.;

: HORNIK CHMURA ARCHITEKTURA sp. z o.o.; dom mieszkalny jednorodzinny z poddaszem użytkowym zaprojektowany na warunki gruntowe trudne oraz dla lokalizacji innej niż przyjęta w podstawowych założeniach do projektowania, o powierzchni 150 m 2 : PS. ARCH Piotr Świątkiewicz;

: PS. ARCH Piotr Świątkiewicz; dom mieszkalny jednorodzinny parterowy na dużą działkę o powierzchni użytkowej 180 m 2 : ZYXAK architekci sp. z o.o.;

: ZYXAK architekci sp. z o.o.; dom mieszkalny jednorodzinny z poddaszem użytkowym zaprojektowany w technologii tradycyjnej, niskoenergetyczny, o powierzchni użytkowej 180 m2: Castor Pracownia Projektowa Agata Sobkowiak. Czytaj więcej Rynek kombajnów wyhamowuje po rekordowym 2022 r.

