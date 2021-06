Historyczny rekord portalu farmer.pl. W maju odwiedziło nas ponad 1,3 mln użytkowników!

Portal farmer.pl w maju odnotował historyczny rekord i umocnił swoją pozycję jako numer 1 wśród portali branżowych. Naszą stronę odwiedziło 1 351 054 unikalnych użytkowników, czyli o ponad 24 proc. więcej niż w tym samym okresie 2020 r. Zanotowaliśmy też imponującą liczbę odsłon – 5,1 miliona. Dziękujemy, że jesteście z nami!





Wynik ten niezwykle nas cieszy, tym bardziej że maj to pracowity miesiąc dla rolników. Jednak wciąż rosnące liczby użytkowników, a także odsłon naszych artykułów, pokazują, że farmer.pl pozostaje najpopularniejszym i najwiarygodniejszym źródłem informacji o rolnictwie - nawet w tym pracowitym czasie.

Pod względem agrotechnicznym mijające półrocze można określić jako wyjątkowe. Od stycznia do maja było zimno i morko (za nami najzimniejszy kwiecień w XXI w.), wegetacja roślin przebiegała powoli, natomiast od początków czerwca temperatury powietrza poszybowały w górę, a opadów póki co nie ma i nie widać. Oznacza, to że może nas czekać kolejny ciężki okres, ale tym razem z suszą w tle. Ten sezon póki co jest potwierdzeniem, że w agrotechnice działanie rutynowe się nie sprawdzają, a rolnik musi nieustannie trzymać rękę na pulsie. Sukcesywne lustracje polowe są podstawą w podejmowaniu bieżących decyzji, dlatego dział Agrotechniki stara się dostarczać Wam wielu aktualnych informacji także prosto z pola. To kolejny sezon, w którym jesteśmy jako redakcja obecni w 5 lokalizacjach w kraju w ramach Dni Pola On-Line farmer.pl.

Zachęcamy też do śledzenia informacji w serwisach tematycznych, w których można znaleźć bank informacji, m.in. na temat: fotowoltaiki w rolnictwie, kompleksowej uprawy buraka cukrowego, ASF czy nowości maszynowych.

Cały czas monitorujemy też sytuację cenową na krajowym rynku w zakresie płodów rolnych jak i zwierząt.

Ceny w skupach trzody choć z pozoru nie kształtują się najgorzej względem lat ubiegłych, to jednak rosnące ceny pasz i pozostałe koszty sprawiają, że opłacalność produkcji wciąż pozostaje na niskim poziomie. Podobnie wygląda sytuacja z ASF: choć ognisk (dawniej przypadków) u dzików odnotowuje się mniej, to niepokoją wciąż nowe lokalizacje i coraz większy zasięg pomoru. Wśród hodowców drobiu to półrocze okazało się wyjątkowo trudne. Ptasia grypa zebrała ogromne żniwo zwłaszcza na Mazowszu - zagłębiu produkcji drobiarskiej.

Patrząc na ceny bydła mięsnego utrzymują się na relatywnie wysokim poziomie. Między innymi za sprawą deficytu zwierząt na krajowym rynku, wywołanego wydłużeniem terminu składania wniosków o płatności do bydła do 17 czerwca i deklarowaniem zwierząt do dopłat. Jednak jak i w przypadku hodowli zwierząt gospodarskich, również w przypadku bydła swoje piętno odciskają wysokie ceny pasz, które zjadają zyski.

Nasza redakcja wie, jak ważne są rzetelne informacje oraz wyczerpujące artykuły poradnikowe z dziedziny agrotechniki, produkcji zwierzęcej i techniki rolniczej, dlatego codziennie zamieszczamy na naszej stronie szereg raportów, porad, analiz rynkowych i najważniejszych wiadomości z dziedziny finansów i prawa. Codziennie trzymamy rękę na pulsie i śledzimy tematy i wydarzenia istotne dla prowadzenia gospodarstwa. Zachęcamy też do kontaktu z naszymi redaktorami!

Pod koniec ubiegłego roku wystartował nowoczesny serwis dla branży rolno-spożywczej GiełdaRolna.pl. Dlatego, jeśli sprzedajesz lub kupujesz sprzęt, maszyny, części rolnicze, środki do produkcji, urządzenia, narzędzia, płody rolne i chcesz dotrzeć ze swoją ofertą bezpośrednio do odbiorców z sektora rolno-spożywczego, to serdecznie zachęcamy do dodawania ogłoszeń na stronie.

Dziękujemy, że jesteście z nami! Nie zwalniamy tempa! Codziennie będziemy dbać, aby dostarczyć czytelnikom jak najlepsze i aktualne informacje.