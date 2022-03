Hot dog ze śledziem

Zamiast tradycyjnego śledzia proponujemy nową odsłonę tej smacznej ryby w aranżacji mistrza kuchni Grzegorza Łapanowskiego.

Coraz dalej nam do dawnego kalendarza, który mierzył czas nie tyle datami, co rytmem świąt i tradycji ludowych. Jedną z nich były ostatki (zapusty, mięsopust), czyli ostatni tydzień karnawału – czas pomiędzy tłustym czwartkiem a Środą Popielcową rozpoczynającą okres Wielkiego Postu. Dziś ostatnia szansa na ostatki.

Nasz czas płynie w zupełnie innym, szybszym rytmie, ale elementy kulinarnej tradycji są wciąż aktualne – tak jak w tłusty czwartek jemy pączki, tak w ostatki na stole królują faworki i śledź. Nowe czasy to również nowa aranżacja – przedstawiamy do przetestowania danie ze śledzia autorstwa mistrza kuchni Grzegorza Łapanowskiego. Proste i smaczne – warto spróbować.

Grzegorz Łapanowski (fot. Agnieszka Sochal/studio Precle)

Grzegorz Łapanowski - znany polski kucharz, dziennikarz kulinarny i przedsiębiorca z sektora gastro.



Składniki

8 świeżych tuszek śledziowych

4 bułki do hot doga

4 łyżki sosu tatarskiego

6 łyżek surówki coleslaw

szczypiorek

semolina do panierowania

sól

olej do smażenia

Wykonanie

Wyfiletuj śledzie, a następnie każdy z filetów natnij wzdłuż od strony mięsa do skóry nie rozcinając jej. Następnie rybę posól i opanieruj w semolinie. Smaż w głębokim oleju na złoto i chrupko.

Podanie

Podawaj w hot dogu z sosem tatarskim, colesławem i szczypiorkiem.

Publikacja finansowana z Funduszu Promocji Roślin Oleistych