Zasoby internetu są niemal nieograniczone. Podobnie jak tematy, które są poruszane w odmętach sieci. Jednym z nich jest Hymn żniw 2023 stworzony przez jednego z youtuberów zajmujących się tematyką rolną.

Uwaga, piosenka zawiera przekleństwa.

334 tysiące wyświetleń w zaledwie 4 dni świadczą o dużym zapotrzebowaniu społeczeństwa na bardziej humorystyczne podejście do trudnych tematów.

To taki śmiech przez łzy, ile jest strat, to jest nie do zliczenia - dodaje kolejny internauta.

Pojawiają się też komentarze, w których internauci wyrażają ubolewanie z powodu obecnej sytuacji.

Nie jestem rolnikiem, ale też nie było by mi wesoło, jakby burza zniszczyła rok pracy. Najbardziej szkoda tego obitego rzepaku. Tym bardziej, że wy dużo inwestujecie. Może w te najbliższe dni uda się zebrać - piszą.

Podczas oglądania filmiku uśmiałem się jak nigdy, ale w rzeczywistości dla was rolników to nic zabawnego...oby przyszła wam ta pogodą żebyście mogli zebrać to, na co pracowaliście cały rok. Pozdrawiam i życzę na najbliższe dni dużo słońca - dodają.