Wszystko, co dobre, wymaga czasu. Z malinówką jest podobnie. Przygotowana tej jesieni najlepiej nam posłuży… za rok. Ale warto poczekać.

Nic tak nie rozgrzewa w zimowe wieczory, jak „herbata z prądem”. A najlepsza w roli „prądu” będzie tradycyjna malinówka – domowa, mocna i aromatyczna. Fakt, trzeba na nią trochę poczekać, ale naprawdę warto. Niewielkim nakładem pracy i finansów przygotujemy trunek o niebo lepszy niż sklepowe nalewki. Warto zatem na stałe wprowadzić malinówkę do domowego kalendarza przetworów.

Malina dobra na wszystko

O prozdrowotnych właściwościach malin pisaliśmy już nieraz, a zatem tylko w telegraficznym skrócie przypominamy: maliny to superowoce, czyli mają wszystkiego więcej i działają bardziej niż zwykłe owoce. To przede wszystkim witaminowo-mineralne bomby – zawierają witaminy C, E, z grupy B, magnez, potas, żelazo i kwas foliowy, a także kwasy organiczne, tj. kwas cytrynowy, jabłkowy, salicylowy, błonnik, ponad 100 olejków eterycznych, fitaminy (fenolowe antyoksydanty) czy kwas elagowy o działaniu przeciwzapalnym i przeciwnowotworowym, dzięki czemu są wykorzystywane w zwalczaniu infekcji, przeciwgorączkowo i napotnie. Budują odporność, działają przeciwzapalnie i przeciwwirusowo, a także wspomagają pracę układu pokarmowego i nerwowego.

Podobnie malinówka wykazuje działanie: detoksykacyjne, przeciwzapalne, przeciwgorączkowe, antynowotworowe, rozkurczowe (np. łagodząc bóle miesiączkowe) i łagodzące stres (np. w przebiegu menopauzy).

Jak przygotować idealną nalewkę malinową?

1 kg malin

400 g cukru (lub miodu)

0,5 l spirytusu 95% + 1 szkl. wody albo 1 l wódki, albo 0,75 l spirytusu nalewkowego

Z podanych proporcji otrzymamy ok. 1,5 l nalewki.

Owoce myjemy, czyścimy i wsypujemy do słoja (o pojemności 2-3 l), zasypujemy cukrem i czekamy chwilę aż puszczą sok – nie może to jednak trwać zbyt długo, żeby maliny nie zaczęły fermentować. Następnie dodajemy alkohol. Jeśli używamy wysokoprocentowego spirytusu, to najpierw wlewamy wodę, aby zbyt mocny alkohol nie uszkodził delikatnych owoców.

Słój zakręcamy i odstawiamy na ok. 4-6 tygodni – im dłużej, tym lepiej. W tym czasie zachodzi maceracja – alkohol wyciąga z malin sok, smak i kolor. Owoce tracą kształt i rozpadają się. Można przez ten czas słojem od czasu do czasu zakołysać, aby delikatnie przemieszać składniki.

Po ok. 6 tygodniach, gdy widać, że cały aromat przeszedł już z malin do nalewki, zlewamy płyn i lekko odciskamy owoce. Aby uzyskać klarowną nalewkę, dobrze jest przefiltrować ją przez gazę, specjalną bibułę lub filtr do kawy.

Zakręcone butelki wstawiamy do spiżarni na kilka miesięcy – tradycja podpowiada, że aż do czasu, kiedy na krzakach pojawią się kolejne maliny. Oczywiście, można spróbować nalewki wcześniej, ale im dłużej stoi, tym ma bogatszy smak: bardziej jednolity, głęboki, wielowarstwowy; pogłębia się smak owoców, a alkohol staje się mniej wyczuwalny, choć moc pozostaje. Warto poszukać swoich preferencji, próbując np. 3-miesięcznej nalewki, półroczne, rocznej albo i starszej, jeśli uda nam się ją zachować.

Jeśli zależy nam na bardziej wytrawnym trunku, to możemy również przygotować mniej słodką nalewkę, zmniejszając ilość cukru albo pomijając go wcale, zwłaszcza gdy mamy bardzo słodkie maliny. W tej wersji pomijamy etap zasypywania cukrem. Spirytus z wodą lub wódkę dodajemy tylko do malin.

Gdybyśmy jednak zmienili zdanie, możemy nalewkę dosłodzić później miodem – nawet na etapie zlewania do butelek.