Idealny materiał do ocieplania

Niezależnie, czy mamy do ocieplenia budynek gospodarczy, czy też inwentarski, a nawet mieszkalny, warto postawić na sprawdzone rozwiązania i kompletne systemy termoizolacyjne. Jedyne, co podlega zmianie, to typ i grubość warstwy termoizolacyjnej, której wybór zależy od przeznaczenia budynku oraz rodzaju ocieplanej przegrody.

W przypadku budynków inwentarskich o zapewnieniu zwierzętom hodowlanym odpowiednich warunków termicznych decyduje odpowiednio gruba warstwa ociepleniowa ścian, a w szczególności dachów. Jej zadaniem jest ochrona inwentarza przed nadmiernym wychładzaniem i nagrzewaniem. Warto dodać, że zupełnie inny system termoizolacyjny i metodę aplikacji należy zastosować przy ocieplaniu elewacji, a zupełnie inny w przypadku fundamentu czy też dachu. Te wszystkie czynniki należy uwzględnić przy doborze odpowiedniego systemu ocieplenia.

BEZSPOINOWE DOCIEPLENIE

Spośród wielu metod ocieplania ścian zewnętrznych w Polsce największą popularnością może się pochwalić system ETICS. Z grubsza polega on na przyklejeniu płyt termoizolacyjnych do ściany budynku, przy użyciu zaprawy, szpachlowaniu ich powierzchni zaprawą zbrojoną siatką z włókna szklanego i pokryciu całości cienkowarstwowym tynkiem. System ETICS określany jest jako bezspoinowy. Innymi słowy: na powierzchni tworzona jest w miarę ciągła warstwa ochronna stanowiąca podłoże dla cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej. Ten sposób wykończenia pozwala na skuteczne zabezpieczenie warstwy izolacji termicznej przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wnikanie wody, światła słonecznego (zwłaszcza promieni UV). Decydując się na izolację ścian systemem ETICS, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych czynników. Metoda lekka-mokra (czyli ETICS) jest stosunkowo tania, ale należy pamiętać, że ważnym ograniczeniem wpływającym na jakość prac tą metodą są warunki atmosferyczne, które bardzo często nie są zgodne z zaleceniami producenta chemii budowlanej. Do tynkowania układu opartego na wełnie mineralnej zawsze należy użyć materiału wysoko paroprzepuszczalnego - tynków mineralnych czy silikatowych. Wreszcie, aby nie stracić gwarancji na wykonane ocieplenie, należy korzystać z gamy produktów w obrębie jednego, konkretnego producenta. Łączenie różnych produktów, np. zapraw klejowych różnych producentów, przeznaczonych do klejenia różnych materiałów termoizolacyjnych może prowadzić do odspajania się warstwy łączącej materiał z przegrodą.

WENTYLOWANE OCIEPLENIE

Z kolei fasadę (ścianę zewnętrzną) wentylowaną wykonujemy dzięki zamocowaniu do ściany nośnej konstrukcji wsporczej, najczęściej aluminiowej lub stalowej. Na tej konstrukcji zostaje zainstalowana okładzina dowolnego rodzaju: płyty cementowe, kamień, blacha, szkło itp. Pomiędzy izolacją zamontowaną w konstrukcji wsporczej a okładziną zewnętrzną pozostaje szczelina wentylacyjna, dzięki czemu izolacja utrzymywana jest w optymalnych warunkach pogodowych. Swobodny przepływ powietrza w szczelinie działa korzystnie na izolację termiczną oraz całą przegrodę budynku, co prowadzi do tego, że latem ściany nie przegrzewają się, a zimą są skutecznie chronione przed zawilgoceniem. Dodatkowo warto dodać, że w przeciwieństwie do systemów ETICS miejscowo uszkodzone elementy fasady wentylowanej można łatwo wymienić, co się sprawdza przy wielkopowierzchniowych halach. Przy wyborze metody ocieplenia ścian domu nie można też zapomnieć o wyborze materiału termoizolacyjnego.

ŚCIANA NA WEŁNIE CZY STYROPIANIE?

Dotychczas oferowane na rynku rozwiązania do termoizolacji zewnętrznych ścian budynków zazwyczaj opierały się albo na wełnie mineralnej (zarówno skalnej, jak i szklanej), albo na styropianie. W elementach bryły każdego budynku znajdziemy newralgiczne miejsca, w których nie stosuje się grubej warstwy ocieplenia. Zwykle tworzą się tam mostki termiczne, znacznie obniżające izolacyjność cieplną całej ściany budynku. Dotyczy to zwłaszcza nadproży i ościeży w ścianach jednowarstwowych, a także loggii balkonowych w przypadku budynków mieszkalnych. Tam sprawdzą się materiały termoizolacyjne o obniżonym współczynniku przewodzenia ciepła (lambda, λ). To właśnie ten współczynnik decyduje o izolacji termicznej ocieplenia. Im jest mniejsza wartość współczynnika ciepła wybranego materiału, tym lepszym jest on izolatorem. Wybierając materiał do izolacji zewnętrznej ścian, nie należy się kierować wyłącznie wartością lambdy, a tym bardziej grubością styropianu czy wełny. Przykładem niech będzie styropian o grubości 15 cm i współczynniku lambda [λ] - 0,042 W/ (m•K), który będzie gorszym materiałem izolacyjnym aniżeli styropian o grubości 12 cm i współczynniku lambda [λ] 0,032 W/(m•K). Przy minimalnym, rekomendowanym współczynniku lambda [λ] - 0,040 W/(m•K) do skutecznej izolacji ściany wykonanej z pustaka nadają się płyty styropianowe o grubości 15-20 cm. Sytuacja identycznie wygląda w przypadku materiałów termoizolacyjnych wyprodukowanych z wełny mineralnej, XPS, PIR, PUR czy celulozy. Dlatego też producenci stosują rozwiązania, które obniżą wartość współczynnika przewodzenia ciepła i tym samym grubość materiału termoizolującego. W tym celu stosuje się domieszki uszlachetniające, np. grafitu. Dzięki nim płyty styropianowe osiągają współczynnik przewodzenia ciepła na poziomie 0,031 do 0,033 W/(m•K). Innym rozwiązaniem są płyty z pianki rezolowej, które wykazują bardzo dobre właściwości izolacyjne w porównaniu z takimi produktami, jak wełna czy nawet "uszlachetniony" styropian. Należy pamiętać, że wyżej opisywane materiały stosowane są do ocieplania ścian od zewnątrz budynku. Sama okładzina (dachówka, blachodachówka, płyta z blachy) na pewno zapewni zwierzętom podstawową ochronę przed opadami deszczu, śniegu oraz bezpośrednim nasłonecznieniem. Jednak nie jest to wystarczająca ochrona, aby zapewnić im komfort cieplny oraz mikroklimat na właściwym poziomie, np. szczególnie w przypadku wylęgarni drobiu. Dlatego też oprócz dobrze ocieplonych ścian jeszcze ważniejsza jest właściwa termoizolacja dachów.

MATERIAŁ DO OCIEPLANIA DACHU

Do ocieplenia dachów wykorzystuje się najczęściej styropian, płyty XPS, PIR oraz wełnę szklaną. Inwestor, który zdecyduje się na szklaną wełnę, może ocieplić elementy dachu płytami lub matami o niedużej gęstości rzędu 20-45 kg/m3. Maty i płyty komprymowane po rozpakowaniu powinny chwilę poleżeć, aby rozprężyć się i osiągnąć właściwą grubość wynoszącą od 5 do 20 cm. Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła [λ] dla szklanej wełny mineralnej wynosi od 0,032 do 0,042 W/(m•K). Sprężysta wełna sama utrzyma się pomiędzy krokwiami pod warunkiem, że jest odpowiednio przycięta na wymiar. Łączna grubość ocieplenia z wełny szklanej powinna wynieść 20-30 cm. Wełna dodatkowo pełni doskonałą izolację akustyczną poddasza i czasowo zabezpiecza drewniane elementy więźby przed działaniem ogniem, czego nie można powiedzieć o materiałach wykonanych z polistyrenu czy poliuretanu. Należy pamiętać, że wełna mineralna jest za to mniej odporna na działanie wilgoci i wody. Ze względu na swoją miękkość styropian i wełnę szklaną należy dodatkowo zabezpieczyć wierzchnią warstwą odpornej na uszkodzenia mechaniczne okładziny, np. z płyt g-k, płyt z blachy itd.

Z kolei polistyren ekstrudowany (XPS) spełni swoje funkcje, jeśli będzie układany od zewnątrz dachu na sztywnym poszyciu z płyt drewnopochodnych. Płyty przytwierdza się do poszycia mechanicznie. Współczynnik przewodzenia ciepła [λ] dla polistyrenu XPS wynosi 0,031-0,038 W/(m•K). Warto wspomnieć, że polistyren jest wyjątkowo odporny na działanie wody i wilgoci.

Płyty PIR stosowane do ocieplenia dachu wyróżniają się grubością 30-180 mm. Ich boki są specjalnie wyprofilowane, aby zagwarantować szczelne połączenie na pióro-wpust. Dodatkowo płyty PIR są obustronnie powleczone welonem szklanym zwykłym albo bitumizowanym, folią aluminizowaną, aluminium, wzmocnionym papierem lub membraną dachową. Mimo że są twarde i lekkie, wyróżniają się bardzo niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła [λ] - dochodzący nawet do 0,022 W/(m•K). Dzięki temu grubość takiej poliuretanowej izolacji nie musi być duża, żeby uzyskać wymaganą izolacyjność cieplną dla dachu. Płyty poliuretanowe PIR stosuje się głównie do ocieplania nakrokwiowego. Innym rodzajem materiału stosowanego na dachy są folie termoizolacyjne. Są one metalizowane i przekładane folią bąbelkową lub specjalną włókniną. Mocuje się je do krokwi od spodu, używając do tego zszywacza. Folie mają znakomitą izolacyjność termiczną przy niewielkiej grubości 1-2 cm. Ich współczynnik przewodzenia ciepła [λ] wynosi 0,019-0,033 W/ (m•K).

OCIEPLENIE SUFITOWE OD WEWNĄTRZ

Przy docieplaniu budynków gospodarczych, a w szczególności inwentarskich nie możemy zapomnieć o konieczności utrzymania higieny i okresowego mycia okładzin ściennych i sufitowych, wewnątrz obiektu. Dlatego też warto jeszcze wspomnieć o płytach sufitowych z utwardzonym rdzeniem PIR, który z obu stron dodatkowo zabezpieczony jest okładziną gazoszczelną. Ta ostatnia składa się z kilku warstw polimerów oraz folii aluminiowej. Płyty te charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi, trwałością, a poważniejsze obniżoną nasiąkliwością, dzięki czemu można je z powodzeniem myć pod ciśnieniem, we wnętrzach nowoczesnych budynków inwentarskich. Ponadto współczynnik przewodzenia ciepła [λ] tych materiałów waha się od 0,023 do 0,028 (W/mK), co gwarantuje docieplenie sufitu budynku inwentarskiego, przy zastosowaniu prawie dwukrotnie mniejszej grubości izolacji. Ze względu na swoją sztywność i twardość płyty przymocowuje się bezpośrednio wkrętami do: krokwi, jętek bez profili PCV lub w formie sufitu podwieszanego z zastosowaniem profili PVC nad pokryciem dachowym. Ponadto wyróżniają się zwiększoną odpornością na zakładanie gniazd i nor przez owady oraz gryzonie i ptaki.

WDMUCHIWANE I NATRYSKOWE

Do ocieplania stropów oraz pomieszczeń nieużytkowych (pod pomieszczeniem hodowlanym), zlokalizowanych bezpośrednio nad dachem budynków o przeznaczeniu rolniczym sprawdzą się też izolacje wdmuchiwane. Produkowane są z celulozy lub wełny granulowanej. W zależności od gęstości wyróżniają się one współczynnikiem przewodzenia ciepła [λ] w przedziale 0,037 do 0,042 W/ (m•K). Materiały termoizolacyjne oparte na celulozie są paroprzepuszczalne i nie tracą swoich właściwości izolacyjnych nawet po zawilgoceniu. Granulat z wełny zaś jest otwarty dyfuzyjnie, co pozwala swobodnie przenikać parze wodnej, zapobiegając zawilgoceniu konstrukcji poddasza lub stropodachu, chroniąc je przed rozwojem szkodliwych grzybów i pleśni. Oba te materiały dzięki swojej sypkości łatwo docierają do trudno dostępnych miejsc. Ma to szczególne znaczenie w przypadku budynków inwentarskich, w których panuje podwyższona wilgotność. Ponadto włókna celulozowe wyróżniają się bardzo dobrą pojemnością cieplną, dzięki czemu skutecznie chronią pomieszczenia oraz chów przed przegrzewaniem się w gorące letnie dni. Materiał wdmuchuje się w przestrzeń np. stropodachu (pomiędzy wiązarami kratowymi) za pomocą agregatu pneumatycznego. Po wykonaniu prac ociepleniowych nie wymagają wietrzenia pomieszczenia, które występuje w przypadku ocieplania innego rodzaju natryskowymi materiałami izolacyjnymi.

Jednak najbardziej uniwersalnym i sprawdzonym materiałem do ocieplania budynków inwentarskich są pianki natryskowe PUR. Jeżeli już zdecydujemy się na tego typu rozwiązanie, to należy pamiętać, aby dobrać odpowiedni rodzaj produktu, w zależności od przeznaczenia i stawianych im wymagań.