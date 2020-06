Idealny materiał na elewację twojego domu

Na współczesnych elewacjach nawet najmniejszych domów wszystko jest dozwolone. Odważne połączenia materiałów oraz wykorzystanie elementów aranżacji przypisanych do odmiennych stylistyk, często dają nam spektakularnych rezultatów.

Projektanci domów z lekkością łączą dziś ze sobą materiały elewacyjne o różnych teksturach i barwach, dzięki czemu nawet domy o najmniejszej bryle nie tylko wyróżniają się, lecz także nabierają nietuzinkowego stylu.

Coraz modniejsze staje się stosowanie nietypowych rozwiązań oraz technologii, o których jeszcze kilka lat temu mogliśmy tylko marzyć w kontekście materiałów elewacyjnych. Dzięki temu elewacje domów zyskują miano nie tylko miejsca do mieszkania, lecz także dekoracji przestrzeni.

Kamień na elewacji

Na fali powrotu do natury, swoją dobrą passę przeżywa również kamień elewacyjny. Ze względu na swoje walory i bogate wzornictwo, kamień znakomicie sprawdza się na fasadach domów. Za pomocą kamienia możemy nadać elewacji charakter śródziemnomorskiej hacjendy, nowoczesnego kondominium czy sielskiej chaty na weekendowy wypoczynek. Co więcej, jest to atrakcyjny sposób na piękną i odporną na czynniki atmosferyczne elewację budynku.

Projektanci często stosują go na całej powierzchni ścian lub tylko na wybranych fragmentach, np. na cokołach lub opaskach wokół okien i drzwi. Ciekawym rozwiązaniem jest również zastosowanie tego samego rodzaju kamienia, jednak w różnych odcieniach kolorystycznych. Niebywałą zaletą kamienia, jest jego zróżnicowana struktura.

W odróżnieniu od innych okładzin elewacyjnych, kamień posiada wiele ciekawych rodzajów powierzchni, przez co może nadawać elewacjom wielowymiarową formę. Zaleta ta sprawdza się szczególnie wtedy, gdy zależy nam na gładkich jednokolorowych elewacjach przełamanych mocnym akcentem. „Kamienna” elewacja niezwykle efektownie prezentuje się w połączeniu z drewnem i szkłem.

Wytrzymały klinkier

Materiał elewacyjny, jakim jest klinkier cieszy się w budownictwie mieszkaniowym bardzo dużym powodzeniem. Mimo że jest znacznie tańszy niż kamień, to zapewnia równie szerokie możliwości aranżacyjne elewacji nawet najmniejszego domu. Szeroka gama cegiełek klinkierowych sprawi, że możemy nadać elewacji domu eleganckiego charakteru lub nadać mu starodawny klimat czy nowoczesny sznyt.

Klinkier cechuje się również niezwykłą trwałością i podobnie, jak każdy inny rodzaj materiału elewacyjnego, możemy stosować go na całej powierzchni zewnętrznych ścian domu, jak i ich fragmentach.

Odporny jest na nasiąkanie wodą, jego kolory są trwałe, a dzięki mrozoodporności przetrwa w nienaruszonym stanie wiele lat. Klinkier zapewnia nam również możliwość zastosowanie tego samego koloru i rodzaju materiału na ścianach budynku, tarasie czy jego najbliższym otoczeniu. Dzięki temu aranżacja elewacji domu będzie spójna i elegancka.

Drewno na elewacji

Elewacje z drewna przeżywają obecnie renesans. I nic w tym dziwnego. Naturalna forma drewna prezentuje się elegancko, ale również stanowi wyśmienity kontrast dla chłodnych materiałów elewacyjnych, jak tynk, metal czy beton. Ogromną popularnością cieszą się aktualnie elewacje utrzymane w klimacie ascetycznej elegancji, dla kontrastu przełamane fragmentami okładziny drewnianej.

Drewno na elewacji integruje dom z otaczającą go przyrodą, a dzięki swojej naturalnej urodzie, nawet najprostszej bryle budynku dodaje elegancji i przytulnego wdzięku. Jedną z największych zalet drewnianych elewacji jest to, że budynki nim wykończone pięknie się starzeją. Ponadto drewno można systematycznie poddawać renowacji, przez co elewacja zachowa świeżość i piękno przez długie lata.

Drewnianą oblicówkę możemy układać w pionie lub poziomie, co pozwoli nadać elewacji wyszukany styl. Oprócz naturalnego drewna, które wymaga impregnacji i pielęgnacji na elewacji sprawdzi się również deska kompozytowa. Jest mniej wymagająca w konserwacji, a będzie się prezentować równie naturalnie i stylowo.

Surowy beton

Coraz częściej spotykamy beton w formie elewacji domu. Ten surowy materiał dedykowany jest nowoczesnym budynkom, które niejednokrotnie charakteryzują się odważną bryłą. Dobrze prezentuje się na domach o ostrych, prostych kształtach i wielkoformatowych przeszkleniach. Jednak nie każdy rodzaj betonu architektonicznego sprawdzi się elewacji.

Płyty z betonu powinny cechować się wysoką wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne, mrozoodpornością oraz odpornością na wodę. W przeciwnym wypadku na ich powierzchni mogą tworzyć się nieestetyczne zacieki i plamy, które spowodują pękanie betonu po zimie. Bardzo istotna jest również waga betonu.

Do elewacji należy wykorzystywać lekkie płyty, które nie tylko będą nie tylko prostsze w montażu, ale również nie będą obciążały samego budynku.

Kolorowy tynk na elewacji

Obecnie wciąż bardzo popularna jest zabawa kolorem na otynkowanej elewacji. To rozwiązanie sprawdzi się szczególnie w sytuacji, gdy dysponujemy tylko ograniczonym budżetem na budowę i wykończenie domu. Nadal na topie są grube pasy oplatające bryłę naszego domu dookoła lub po prostu akcentowanie kolorowym tynkiem wybranych fragmentów fasady.

Z powodzeniem stosuje się barwne, geometryczne kształty rozsiane w różnych punktach elewacji oraz poziome i pionowe znaki podziału, wyznaczające granicę poszczególnych pomieszczeń lub kondygnacji.

Sprawdzi się również zastosowanie kolorystycznego akcentu na części elewacji naszego domu pełniącego określoną funkcję, np. garażu. Warto podkreślić, że wciąż modne są zimne barwy. Ciepłe połączenia zdarzają się rzadziej na elewacji i na ogół ograniczają się do przełamania szarości elementami w odcieniach: żółci, różu, zieleni i pomarańczy.

- Ważne jest także wybieranie produktów, które zabezpieczą naszą elewację przed degradacyjnym działaniem czynników naturalnych: tynków i farb strukturalnych z zawartością biocydów kapsułowanych odpowiedzialnych za zabezpieczenie fasady przed rozwojem mikroorganizmów, tynków i farb silikonowych dzięki którym struktura tynku jest gładka i zapobiega osadzaniu się zarodników oraz kurzu. Rozwiązania te zapewniają niezwykłą hydrofobowość, a co za tym idzie długotrwały efekt samooczyszczenia elewacji. Nowoczesna produkty elewacyjne zapewniają także wysoką odporność na mikrospękania tynku oraz większą wytrzymałość całego systemu na uszkodzenia mechaniczne i akty wandalizmu – w tym uderzenia o sile odpowiadającej kopnięcie futbolówką. Jest to szczególnie istotne w przypadku zastosowania na budynkach użyteczności publicznej – dodaje Łukasz Kulczycki kierownik Grupy Produktowej Ocieplenia Dział Rozwoju Produktów Atlas

Elewacja cała w szkle

Chyba trudno jest dziś wyobrazić sobie nowoczesną elewację pozbawioną przeszkleń. Dom wypełniony naturalnym światłem jest przytulny, ciepły i słoneczny, co pozytywnie wpływa zarówno na zdrowie, jak i samopoczucie domowników.

Odpowiednie usytuowanie okien np. od strony południowej i zachodniej, pozwali dodatkowo czerpać zyski ciepła od nasłonecznienia i w efektywny sposób wpierać ogrzewanie nawet mniejszego budynku, co przekłada się na niższe rachunki i oszczędności w naszym domowym budżecie.