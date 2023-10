Do zasypywanych syropów zazwyczaj stosujemy proporcje owoców do cukru 1:1 (fot. AKam)

Jedyna prawdziwa odpowiedź jest wieloznaczna i mało konkretna: to zależy… Od czego? Podpowiadamy.

Różne rodzaje przetworów wymagają odmiennych proporcji owoców do cukru. I to nie jest tylko kwestia smaku.

Zalety i wady cukru.

Ograniczenie ilości cukru w przetworach oznacza konieczność podjęcia dodatkowych działań np. konserwujących.

Cukier nie tylko słodzi, lecz także konserwuje przetwory, powstrzymując naturalne procesy rozkładu i hamując działania niektórych mikroorganizmów takich, jak m.in. niektóre grzyby (pleśnie) oraz bakterie, wpływa także na barwę i konsystencję przetworów, dlatego jest używany jako dodatek do owocowych przetworów takich, jak dżemy, marmolady czy konfitury.

Ilość cukru jest z jednej strony umowna – zależy od naturalnej słodyczy owoców i naszych upodobań – z drugiej jednak od rodzaju przetworów, jakie przygotowujemy. Analizując te zmienne, przeprowadzimy Was przez gąszcz różnych możliwości na przykładzie przetworów z pigwy.

Ile cukru do przetworów z pigwy?

Tradycyjnie w przypadku przetworów z pigwy przyjmuje się następujące proporcje:

Sok zasypywany 1:1 – czyli równa waga pokrojonych owoców i cukru. W tym przypadku cukier ma podwójne znaczenie ­– musi wyciągnąć z owoców sok, a poza tym zakonserwować owoce, które stoją przez jakiś czas w temperaturze pokojowej, żeby się nie zepsuły.

– czyli równa waga pokrojonych owoców i cukru. W tym przypadku cukier ma podwójne znaczenie ­– musi wyciągnąć z owoców sok, a poza tym zakonserwować owoce, które stoją przez jakiś czas w temperaturze pokojowej, żeby się nie zepsuły. Sok z sokownika 1:0,5 ­– cukru możemy dać o połowę mniej niż owoców (albo jeszcze trochę go ograniczyć), ponieważ sok z sokownika już na etapie powstawania jest podgrzewany, więc ma za sobą wstępną konserwację. Sok z sokownika po zlaniu do butelek przechowujemy w lodówce lub pasteryzujemy, co zabezpieczy go przed zepsuciem.

­– cukru możemy dać o połowę mniej niż owoców (albo jeszcze trochę go ograniczyć), ponieważ sok z sokownika już na etapie powstawania jest podgrzewany, więc ma za sobą wstępną konserwację. Sok z sokownika po zlaniu do butelek przechowujemy w lodówce lub pasteryzujemy, co zabezpieczy go przed zepsuciem. Dżem 1,5:0,5-1 ­ – tu dużo zależy od sposobu, w jaki go przygotowujemy. Podstawowa zasada jest taka, że im więcej cukru i mniej wody (dłuższe gotowanie), tym dżem jest trwalszy. Nie bez znaczenia jest też zawartość naturalnych pektyn w owocach. W procesie konserwacji można się również wspomóc dodatkiem substancji żelującej, co pozwala ograniczyć ilość cukru w przetworach.

– tu dużo zależy od sposobu, w jaki go przygotowujemy. Podstawowa zasada jest taka, że im więcej cukru i mniej wody (dłuższe gotowanie), tym dżem jest trwalszy. Nie bez znaczenia jest też zawartość naturalnych pektyn w owocach. W procesie konserwacji można się również wspomóc dodatkiem substancji żelującej, co pozwala ograniczyć ilość cukru w przetworach. Konfitura 1:1 – jest z natury słodka i polega na kilkukrotnym smażeniu owoców w syropie cukrowym. Ilości cukru w konfiturze nie można zmniejszyć, można natomiast zdecydować się na inny rodzaj przetworów.

– jest z natury słodka i polega na kilkukrotnym smażeniu owoców w syropie cukrowym. Ilości cukru w konfiturze nie można zmniejszyć, można natomiast zdecydować się na inny rodzaj przetworów. Nalewka 1:0,5-0,7 – w nalewkach można dość swobodnie regulować ilość cukru. Dodajemy go tyle, żeby wyciągnął sok z owoców. Kwestia smaku nie podlega dyskusji.

Proporcje podane dla owoców pigwy nie do końca przekładają się na przetwory z innych owoców – ilości raczej nie, ale tendencja w pewnym sensie tak. Generalizując, trzeba jednak mieć na uwadze, że owoce pigwy i pigwowca są specyficzne – wyjątkowo kwaśne (więc dodajemy więcej cukru z powodu smaku), a także dość bogate w pektyny, które mają naturalne właściwości żelujące, a z tego powodu można by cukier nieco ograniczyć, jeśli nasze kubki smakowe nie będą protestować.

Ciemna strona cukru

Oczywiście, ciemną stroną cukru jest jego wartość kaloryczna i fakt, że spożywany w nadmiarze prowadzi do nadciśnienia, zaburzeń lipidowych, otyłości, miażdżycy i cukrzycy.

Ponieważ cukier ze względu na swoje właściwości smakowe i konserwujące jest dodawany do wielu gotowych produktów, nawet tych niesłodkich, w których nie spodziewalibyśmy się go wcale (np. chleb, przetwory warzywne, sosy), to nietrudno przekroczyć bezpieczną granicę dziennego spożycia (nie więcej niż 50 g cukru dziennie). W społeczeństwie rośnie świadomość konsumencka, stąd dbałość o ograniczanie spożycia nadmiaru cukru. I o ile dobrze jest ograniczać cukier tam, gdzie służy on tylko do podbijania smaku, to w przypadku przetworów trudno z niego zrezygnować bez straty na trwałości i jakości produktu. Dżem, aby był trwały, musi zawierać cukier, ale przecież nie zjadamy całego słoika na jedno posiedzenie.

Czy można ograniczyć cukier w przetworach?

Aby odpowiedzieć sobie na pytanie, ile cukru musimy dodać, a ile możemy pominąć, trzeba uświadomić sobie, po co w konkretnym przypadku dodajemy cukier, i mieć świadomość, że zredukowany cukier musimy zastąpić innym dodatkiem albo jakimś działaniem.