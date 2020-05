Ile energii elektrycznej zużywają twoje urządzenia? Może warto je wymienić na bardziej energooszczędne?

W ramach projektu „Wsparcie techniczne na rzecz promowania audytu energetycznego i inwestycji w obszarze efektywności energetycznej w małych i średnich przedsiębiorstwach” Ministerstwo Klimatu udostępniło kalkulator oszczędności energii przygotowany przez Krajową Agencję Poszanowania Energii.

Celem inicjatywy adresowanej głównie do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, ale także do gospodarstw domowych, jest podnoszenie świadomości z zakresu poprawy efektywności energetycznej, a także zachęcanie do przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa oraz inwestowania w efektywność.

Aplikacja umożliwia oszacowanie ilości energii zużywanej przez sprzęt i urządzenia działające w przedsiębiorstwie / w domu. Narzędzie zaprojektowano tak, że jego zastosowanie nie wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej, a obliczenia wykonywane są w uproszczony sposób.

Kalkulator dostępny jest na stronie: www.kalkulator.kape.gov.pl

Kalkulator pomaga wyliczyć potencjał oszczędności energii, a także oszacować koszty inwestycji związanej z wymianą i zakupem nowego, bardziej efektywnego energetycznie sprzętu. Narzędzie do wykonania obliczeń korzysta z danych dotyczących zużycia energii przez urządzenia wykorzystywane m.in. w biurach, usługach gastronomicznych i hotelowych (informacja istotna dla gospodarstw agroturystycznych!). Obecnie w bazie kalkulatora znajduje się 21 kategorii urządzeń.