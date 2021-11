Ile kosztuje doprowadzenie domu do stanu surowego zamkniętego w 2021 r.?

Na budowę domu składa się z kilka ważnych etapów. Wśród nich istotny jest stan surowy zamknięty. Na etapie tego stanu dom wyróżnia się kompletną konstrukcję nośną, dachem i zamontowanymi oknami oraz drzwiami. Ile wynosi koszt stanu surowego zamkniętego?

Stan surowy zamknięty to jeden z ważniejszych etapów budowy domu jednorodzinnego. Jest to kolejny etap budowy domu, który następuje bezpośrednio po stanie surowym otwartym.

W przypadku stanu surowego otwartego wykonane są ściany nośne, strop, pokrycie dachu i komin.

Stan surowy otwarty to jednak wciąż niekompletnie wykonany budynek, w którym brakuje wielu ważnych elementów, które pozwalają zabezpieczyć dom przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych jakie panują jesienią, zimą i wczesną wiosną.

Kolejnym etapem prac budowlanych jest wykonanie stanu surowego zamkniętego budynku.

W tym przypadku w budowanym domu muszą być zakończone następujące elementy konstrukcyjne i budowlane:

konstrukcja nośna budynku,

dach,

drzwi zewnętrzne,

okna.

Doprowadzenie budynku do etapu stanu surowego zamkniętego da nam pewność że dom jest odpowiedniego zabezpieczony przed działaniem opadów śniegu i deszczu.

Kolejnym etapem przybliżającym nas do użytkowania domu będą prace wykończeniowe

Czym jest stan surowy zamknięty budynku?

W przepisach prawa budowlanego nie znajdziemy konkretnej definicji precyzyjnie określającej, czym jest stan surowy zamknięty. Dlatego jego dokładne określenie jest dość umowne i może prowadzić do niepotrzebnych nieporozumień i napięć między inwestorem a ekipą budowlaną realizującą budowę domu.

Najlepszym rozwiązaniem, jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych będzie więc ustalenie z kierownikiem oraz ekipą budowlaną jaki zakres prac musi być wykonanych w ramach stanu zamkniętego surowego budynku.

Dlaczego jest to tak istotne. Otóż wielu inwestorom zależy na doprowadzeniu budowy domu do stanu surowego zamkniętego jeszcze przed rozpoczęciem sezonu zimowego, tak aby nie uległ on uszkodzeniu spowodowanemu przed opady śniegu oraz mróz.

Za stan surowy zamknięty zazwyczaj uznaje się realizację około połowy prac budowlanych, które są wymagane do całkowitego wzniesienia i wykończenia domu. Etap zamknięty surowy w zależności od wybranej technologii budowy może potrwać nawet do 3-4 miesięcy.

Kolejnym etapem budowy obiektu mieszkalnego jest stan surowy zamknięty. Uwzględnia on wszystkie etapy stanu surowego otwartego, a także poszczególne prace dodatkowe.

Wśród nich można wymienić następujące elementy stanu surowego zamkniętego::

montaż okien,

montaż drzwi zewnętrznych,

montaż pokrycia dachowego ,

, montaż rynien,

obróbki blacharskie w obrębie dachu,

postawienie ścianek działowych wewnątrz domu,

opcjonalnie może być też montaż bramy garażowej.

Stan surowy zamknięty zwieńczony jest wykonaniem kompletnej stolarki otworowej. Oznacza to więc wstawienie wszystkich okien i drzwi .

Prawidłowy stan surowy zamknięty oznacza, że dom powinien być całkowicie zabezpieczony przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Dzięki temu można przejść do rozpoczęcia kolejnego etapu prac polegającego na wykonaniu prac wykończeniowych.

Jaki jest koszt doprowadzenia domu do stanu surowego zamkniętego?

Koszt domu surowego zamkniętego zależy oczywiście od zakresu uwzględnionych prac budowlanych, ceny materiałów budowlanych oraz wynagrodzenia jakie się płaci ekipie budowlanej.

A te wszystkie różnią się w zależności od województwa w jakim jest wznoszony dom. Oczywiście nie trzeba dodawać że wielkość (powierzchnia) domu także ma znaczenie.

W przypadku domu o powierzchni 100 mkw doprowadzenie go do stanu surowego zamkniętego wyniesie średnio ok. 190 tys. zł. W przypadku domu o powierzchni 140 mkw ten koszt może wzrosnąć nawet do 210 tys. zł w 2021 r.