Podajemy ceny za zbiorniki do zbierania wody deszczowej o pojemności 2000 l wzwyż, gdyż jest to minimalna wymagana pojemność aby uzyskać dotację z programu Moja Woda 2023. Foto. Shutterstock

Sprawdź ile kosztują naziemne zbiorniki do magazynowania wody deszczowej w 2023 r. Podajemy ceny zakupu naziemnego zbiornika do zbierania wody deszczowej o pojemności 2000 l i wzwyż, gdyż jest to minimalna wymagana pojemność, aby uzyskać dotację z programu Moja Woda 2023.

W 2021 r. za naziemny zbiornik do gromadzenia wody deszczowej o pojemności 2000 l płaciliśmy już od 2,5 tys. zł brutto i więcej.

Za nowy zbiornik do zbierania deszczówki o pojemności 2000 l zapłacimy ok. 1600-1700 zł brutto w 2023 r. W przypadku zbiornika o pojemności 3000 l cena ta waha się w przedziale 2500-4000 zł. Ceny więc spadły nawet o ok. 1000 zł w 2023 r.

W 2023 r. możemy też kupić używane naziemnie zbiorniki o pojemności 2000 l w cenie poniżej 1000 zł, ale są one używane i najprawdopodobniej nie otrzymamy dowodu zakupu takiego zbiornika.

Naziemny zbiornik z tworzywa sztucznego o pojemności ok. 2000 l kosztował ok. 1000-1200 zł w 2020 r. W 2021 r. ceny za zbiorniki do zbierania deszczówki poszybowały w górę - w 2021 r. za naziemny zbiornik do gromadzenia wody deszczowej o pojemności 2000 l płaciliśmy już od 2,5 tys. zł brutto i więcej. Ile kosztuje zbiornik o pojemności 2000 l w 2023 r.?

Ceny naziemnych zbiorników od 2000 l do zbierania deszczówki w 2023 r.

Ceny naziemnych zbiorników do gromadzenia deszczówki o pojemności 2000 l wahają się od ok. 760 zł do ponad 6 tys. zł w 2023 r.

Jednak o wysokości ceny decyduje nie tylko rodzaj zbiornika, czy jego pojemność, producent ale jakość wykonania i co ważniejsze dodatkowe "bezpłatne" akcesoria wliczone w koszty zakupu.

Używane zbiorniki o pojemności ok. 2000 l kosztują nawet poniżej 1 tys. zł, ale pamiętajmy że jeżeli chcemy ubiegać się o dotacje z programu Moja Woda 2023 to musimy we wniosku przedłożyć stosowne dokumenty (faktury) potwierdzające zakup takiego zbiornika.

Za nowy zbiornik do zbierania deszczówki o pojemności 2000 l zapłacimy ok. 1600-1700 zł brutto. W przypadku zbiornika o pojemności 3000 l cena ta waha się w przedziale 2500-4000 zł.

Dodatkowo do takiego zbiornika producent dołączy złącznik, filtr oraz kran. Zbiorniki w tej cenie są wyposażone już we właz rewizyjny, odpowietrznik i spust dolny z zaworem.

Warto też sprawdzić czy dodatkowo nasz zbiornik na deszczówkę będzie w oferowanej cenie wyposażony w kompletny zbieracz wody deszczowej. Zbieracz wody deszczowej z filtrem siatkowym montuje się na rynnę. Odpowiedzialny jest za filtrację deszczówki i transportowanie jej z rury spustowej do zbiornika.

Możemy też zakupić dwa zbiorniki na deszczówkę o mniejszej pojemności np. po 1000 l Jednak musimy pamiętać, że sumarycznie pojemność dwóch lub więcej zbiorników do magazynowania wody nie może być mniejsza niż 2000 l, gdy ubiegamy się o dotację z Moja Woda 2023.

W przypadku lepszej jakości zbiornika naziemnego o niższej pojemności 1000 l najniższa cena wynosi ok. 800-1000 zł brutto za sztukę w 2023 r. Cena zbiorników zawsze jest uzależniona od dodatkowych elementów i wyposażenia.

Zbiorniki na zbieranie wody 2000 l w cenie 5-6 tys. zł. Dlaczego takie drogie?

Producenci oferują też zbiorniki naziemne o pojemności 2000 l w wyższej cenie, która dochodzi nawet do 6 tys. zł. W tym wypadku takie zbiorniki oprócz zbieracza wody powinny być wyposażone w pompy ciśnieniowe o różnym przeznaczeniu, które podbijają ceny zbiorników.

Pompę dobieramy w zależności, od tego w jaki sposób chcemy zagospodarować zmagazynowaną deszczówkę w naszym gospodarstwie domowym - do automatycznego przepompowywania i nawadniania ogrodu (w połączeniu z oddzielnym systemem nawadniającym lub innych terenów zielonych; lub po prostu do ręcznego podlewania itd.