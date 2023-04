Sprawdzamy ile średnio kosztuje budowa domu o powierzchni ok. 150 metrów kwadratowych na początku 2023 r. Operujemy średnimi cenami netto, które mogą różnić się w zależności od województwa oraz cen materiałów budowlanych.

średnio zapłacimy za 1 m2 wykonania domu do stanu deweloperskiego ponad 750 tys. zł netto na początku 2023 r. Ceny te będą różnić się w zależności od województwa.

Koszt budowy domu uzależniony jest oczywiście od tego z jakich materiałów został wzniesiony, czy jest jedno czy dwukondygnacyjny oraz powierzchni użytkowej. Wreszcie istotne jest do jakiego stanu doprowadzimy taki dom - surowy otwarty, zamknięty oraz od zainwestowania w rodzaj instalacji grzewczej.

My przyjęliśmy że nasz dom będzie miał ok. 150 metrów kwadratowych, będzie jednokondygnacyjny wraz z adaptowanymi poddaszem. Bierzemy pod uwagę że dom będzie budowany wraz z pomieszczeniem technicznym na kocioł grzewczy (gazowy albo na pellet). Stawiamy na tradycyjne technologie budowania np. bloczki silikatowe.

Ile kosztuje projekt niezbędny do budowy domu w 2023 r.?

Projekt domu jest niezbędny do dopięcia wszystkich formalności związanych z rozpoczęciem budowy. Jego koszt uzależniony jest od tego czy wybieramy gotowy czy też chcemy budować dom na podstawie indywidualnego projektu.

Jeżeli zdecydujemy się na gotowy projekt domu o powierzchni ok. 150 metrów kwadratowych to musimy przygotować się na wydatek w granicach ok. 2500-7000 zł. Do tego należy przyjąć konieczność dostosowania naszego projektu do warunków terenowych panujących na naszej działce budowlanej to kolejny wydatek sięgający nawet do 3500 zł.

Koszt indywidualnego projektu domu to wydatek sięgający nawet do ponad 30 tys. zł i zależy od rodzaju budynku, zastosowanych rozwiązań itd.

No dobrze to ile kosztuje budowa domu o powierzchni ok. 150 metrów kwadratowych w 2023 r.? Wszystko zależy od tego czy ma być to stan surowy otwarty czy zamknięty. Czy będziemy teraz wykonywać dodatkowe instalacje grzewcze i wod-kan czy nie.

Koszt budowy domu do stanu zero w 2023 r.

Jeżeli decydujemy się na wykonanie domu o pow. 150 metrów kwadratowych do pierwszego etapu czyli stanu zero, który obejmuje przeprowadzenie robót ziemnych oraz wykonania fundamentów wraz ze ścianami podziemia oraz ich izolacji to zapłacimy nawet ponad 70 tys. zł netto.

Ile kosztuje doprowadzenie domu do stanu surowego otwartego w 2023 r.?

Jeżeli decydujemy się wykonać dom do stanu surowego otwartego to musimy się przygotować na dodatkowe koszty sięgające nawet do 220-280 tys. zł netto.

Jest to etap, gdzie kończymy wykonanie ścian nadziemia oraz ich kompletną izolację. To jest etap który obejmuje wykonanie stropu, sklepienia i schody oraz cały dach od konstrukcji po pokrycie dachowe.

Wreszcie należy wykonać podłoża i kanały wewnątrz naszego domu i kończymy na warstwach wyrównawcze pod posadzki podłogowe. Wtedy możemy przejść do kolejnego etapu.

Ile wyniesie przeprowadzenie stanu surowy zamkniętego domu w 2023 r.?

Łączny koszt doprowadzenia domu o powierzchni ok. 150 metrów kwadratowych do stanu surowego zamkniętego może wynieść kolejne ok. 280 tys. zł netto.

Wstawiane są wszystkie okna i drzwi zewnętrzne, ścianki działowe oraz wstawienie ścian działowych oraz wykonanie posadzek itd..

Dodatkowo możemy uwzględnić wykonanie balkonu w stanie otwartym zamkniętym na poddaszu użytkowym to koszt rzędu ok. 4 tys. zł za 10 metrów kwadratowych.

Cena ta będzie też inna jeżeli zdecydujemy się na dodatkowe prace związane z wykonaniem tynków i oblicowania, robót malarskich, montażu drzwi wewnętrznych itd.

Podsumowując wybudowanie domu o pow. 150 metrów kwadratowych bez uwzględnienia wewnętrznych prac instalacyjnych, kosztować nas nawet do ok. 650 tys. zł netto w 2023 r.

Ile kosztują dodatkowe prace dociepleniowe i instalacyjne w domu w 2023 r.

Koszt docieplenia domu (materiały plus robocizna) o pow. 150 metrów kwadratowych, gdzie przyjmujemy że użyjemy wełny to ponad 50 tys. zł (netto).

Dodatkowo wykonanie instalacji elektrycznej, gdzie przyjmujemy że znajdzie się ok. 110 punktów instalacji to wraz z robocizną musimy zapłacić ok. 20 tys. zł netto. Pamiętajmy że oddzielnie należy doliczyć koszty związane z zakupem kotła grzewczego.

Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej przy założeniu że w domu standardowo znajdą się 2 łazienki to cena wykonania wyniesie ok. 9500 zł netto w 2023 r.

Wykonanie instalacji grzewczej dla całego domu o pow. 150 metrów kwadratowych (dolna kondygnacja ogrzewanie podłogowe, a na poddaszu grzejniki) to jej cena sięgnie nawet do ponad 25 tys. zł netto w 2023 r.

Ile średnio zapłacimy za m2 wykonania domu do stanu deweloperskiego na początku 2023 r.?

Eksperci Extradom.pl podali że wybudowanie metra kwadratowy domu do stanu surowego zamkniętego kosztuje obecnie około 4200 zł netto/m2. Do tego należy dodać ok. 900 zł netto/m2 na niezbędne prace instalacyjne i wykończeniowe wewnątrz co średnio wyniesie nawet 5100 zł netto/m2 . Czyli za budowę domu o pow. 150 metrów kwadratowych wraz z wykończeniem wnętrz wyniesie w sumie ponad 765 tys. zł netto.

Jak podali eksperci extradom.pl w 2023 r. najtaniej jest wybudować dom w województwie lubelskim - 4830 zł netto/m2. Największe koszty budowy sięgnęły w woj. mazowieckim - 5350 zł netto/m2.

Jak podkreślają eksperci Extradom.pl istnieje możliwość odliczania różnych ulg i zwolnień podatkowych, trudno jednoznacznie podać kwotę brutto, ponieważ dla każdego budującego będzie ona nieco inna.