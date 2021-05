Ile trwa znalezienie dobrej ekipy budowlanej do budowy domu?

Co 3. Polak budujący dom w 2020 r. zapłacił wykonawcom więcej, niż zakładał. Cały proces poszukiwania ekipy budowlanej wspominany jest jako jeden z najbardziej problematycznych podczas całej budowy. Ile czasu inwestorom zajmowało znalezienie odpowiednich specjalistów?

Pandemia znacząco wpłynęła na zwiększenie zapotrzebowania na grunty budowlane w Polsce. Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości w 2020 roku przygotowano prawie 62 tys. aktów notarialnych sprzedaży działek budowlanych. W serwisie Otodom.pl działek na sprzedaż poszukiwano natomiast aż o 71% częściej niż rok wcześniej.

Boom na nieruchomości pod budowę domu wciąż trwa

Te dane jednoznacznie dowodzą, że boom na rynku nieruchomości w Polsce trwa w najlepsze. Inwestorzy coraz chętniej decydują się na wybudowanie własnego domu, przez co zapotrzebowanie na specjalistów budowlanych stale rośnie.

Naturalnie zwiększa się też liczba firm świadczących usługi w tej branży, a co za tym idzie – konkurencja. Co ma największe znaczenie dla potencjalnych klientów?

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Oferteo największy polski serwis łączący poszukujących usług i materiałów budowlanych z ich dostawcami, to właśnie wrażenia i opinie poprzednich zleceniodawców mają kluczowe znaczenie dla Polaków poszukujących ekipy budowlanej.

Znaczna część, bo aż 40% inwestorów, kieruje się również ceną usług. Nie bez znaczenia pozostają polecenia znajomych, dobre wrażenie po pierwszym spotkaniu i dostępność w oczekiwanym terminie.

– Pozytywne opinie zostawione przez poprzednich klientów oraz konkurencyjne ceny to czynniki, które najbardziej zachęcają potencjalnych klientów do skorzystania z usług danego wykonawcy. Aby jednak być pewnym swojego wyboru, warto nawiązać kontakt z możliwie jak największą liczbą interesujących nas specjalistów, aby sprawdzić, na ile wpisują się oni w nasze oczekiwania – radzi Karol Grygiel z zarządu Oferteo.pl.

Prace budowlane rozdzielone między kilku wykonawców

Aż 71% uczestników badania przyznało, że przy procesie budowy korzystało z usług kilku wyspecjalizowanych wykonawców. Pozostali zdecydowali się na zlecenie całości prac jednemu, generalnemu wykonawcy. Jednocześnie aż 81% ankietowanych samodzielnie zajęło się pracami wykończeniowymi, w celu ograniczenia kosztów budowy.

Specjalistów poszukujemy nawet tygodni do budowy domu

W 2020 roku cały proces poszukiwania odpowiedniego specjalisty zajmował Polakom najczęściej do 1 miesiąca. 30% respondentów poświęciło na to od 1 do 2 miesięcy, a 15% – nawet między 2 a 3 miesiące.

Po wyborze idealnego zleceniobiorcy zwykle przychodzi czas na ustawienie się w kolejce i oczekiwanie na wolny termin w jego kalendarzu. Według danych zgromadzonych przez Oferteo, w ubiegłym roku 25% inwestorów czekało na rozpoczęcie prac od 2 do 6 miesięcy, a u 24% badanych trwało to od 1 do 2 miesięcy. W przypadku 39% oczekiwanie ograniczyło się do maksymalnie 4 tygodni.

Wybór odpowiedniej ekipy budowlanej to wyzwanie

Wybór odpowiedniego wykonawcy znalazł się w czołówce największych wyzwań, przed jakimi stają inwestorzy. Wskazało go 29% badanych. Więcej problemów przysporzyły tylko kwestie formalne i urzędowe.

Ubiegły rok był również wyjątkowy ze względu na trwającą pandemię. 22% badanych przyznało, że przysporzyła im ona dodatkowych trudności podczas poszukiwań firmy budowlanej. 10% inwestorów stwierdziło, że sama współpraca z wykonawcami również była z tego powodu trudniejsza.

Ciężko oszacować koszty budowy

Większość osób, które realizowały budowę swojego domu w ubiegłym roku, wydała na ten cel więcej, niż początkowo zakładała. Najczęściej wyższe okazywały się właśnie koszty robocizny. W aż 58% przypadków to ona pochłonęła dodatkowy budżet. Okazuje się, że do wykonania dopłaciło aż 34% spośród wszystkich budujących dom w 2020 roku.

Metodologia badania

Przedstawione dane pochodzą z badania ankietowego przeprowadzonego w styczniu 2021 roku metodą CAWI na próbie 550 osób, które w 2020 roku budowały dom.