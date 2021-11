Inteligentne rozwiązania zwiększą ochronę twojego domu

Rozwiązania typu smart home nie muszą ograniczać się tylko do wnętrz. Możemy bowiem wykorzystać różnego rodzaju sterowniki także do sterowania oświetleniem posesji jak i bramami wjazdowymi i garażowymi oraz furtek – i to bez konieczności tworzenia skomplikowanej instalacji.

Idea instalacji typu „smart home” polega na integracji działania różnych urządzeń w jeden system, który umożliwia zdalne sterowanie całością, a także zaprogramowanie automatycznego włączania pewnych funkcji w określonych okolicznościach.

Dom inteligentny może przybrać formę rozbudowanej sieci, służącej do zarządzania niemalże całym budynkiem. Wychodząc naprzeciw różnym potrzebom inwestorów, producenci przygotowują także bardziej ograniczone wersje, które można zastosować przy obsłudze jedynie wybranych urządzeń.

Co więcej, rozwiązania typu smart nie muszą ograniczać się do wnętrz. Możemy bowiem wykorzystać różnego rodzaju sterowniki także w przestrzeni zewnętrznej – i to bez konieczności tworzenia skomplikowanej instalacji.

Furtka i brama sterowana ze smartfonu

Jednymi z najczęściej automatyzowanych stref przydomowych są strefy wejścia oraz wjazdu na posesję. Brama wjazdowa otwierana na pilota staje się już standardem.

Coraz więcej osób decyduje się też na zamykanie furtki i wyposażenie jej w elektrozaczep. Czy ich użytkowanie można jeszcze bardziej usprawnić? Tu właśnie zastosowanie znajdują rozwiązania inteligentne.

- Wystarczy do automatyki bramowej dołączyć odpowiedni sterownik, by móc kontrolować jej pracę z aplikacji w smartfonie lub tablecie – podpowiada Marcin Woźniak, ekspert firmy Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe. – Do tej samej aplikacji możemy też podpiąć elektrozaczep otwierający furtkę. Będziemy wówczas w stanie otwierać i zamykać wjazd lub wejście na posesję nie tylko znajdując się w pobliżu domu, ale z dowolnego miejsca na świecie.

Tym sposobem możemy otworzyć bramę wjazdową zanim dojedziemy do granicy posesji, jak również wpuścić np. gości, kuriera czy ogrodnika nawet podczas nieobecności w domu. Warto do systemu smart włączyć również wideodomofon. Będziemy wówczas mogli sprawdzić obraz z kamery umieszczonej przy furtce na ekranie naszego smartfona.

Brama i furtka w sieci internetowych połączeń

- Podstawowym wymogiem jest dostęp do Internetu – niezbędny zarówno tam, gdzie chcemy korzystać z aplikacji, jak też w miejscu, w którym znajdują się sterowniki, czyli na naszej posesji – tłumaczy specjalista w dziedzinie automatyki, bram i oświetlenia LED. - Urządzenia wBox, które wykorzystujemy do obsługi naszych ogrodzeń, działają w oparciu o domową sieć WiFi. Ważne jest, aby sprawdzić, czy w ogrodzie jest wystarczająco mocny sygnał.

Dobrym rozwiązaniem jest zamontowanie przy furtce modułu Centerbox. W eleganckiej obudowie dopasowanej do designu Nowoczesnych Ogrodzeń Frontowych, może znaleźć się nie tylko domofon lub wideodomofon i skrzynka na listy, ale też zasilanie i sterowniki do furtki, bramy i oświetlenia.

- W Centerboxie możemy też umieścić ruter internetowy, który rozwiąże problem zbyt słabego sygnału przy ogrodzeniu – podpowiada Marcin Woźniak. – Sterowniki potrzebne do obsługi przez aplikację możemy dołożyć w dowolnym momencie, co więcej system bez problemu można rozbudowywać o kolejne urządzenia.

Oświetlanie wokół domu za jednym "kliknięciem"

Kontrola dostępu to jedna z kluczowych kwestii dla bezpieczeństwa. Nie zapominajmy jednak, że ważną rolę może tu odegrać również oświetlenie. Zarówno lampy rozmieszczone w odpowiednich miejscach w ogrodzie, jak i te, zamontowane bezpośrednio na ogrodzeniu nie tylko podniosą walory estetyczne całej posesji, ale też sprawią, że poczujemy się bezpieczniej we własnym domu. Dotyczy to kilku różnych aspektów.

Po pierwsze dobrze oświetlona przestrzeń w pobliżu ogrodzenia pozwala mieć lepszy wgląd w to, co się tam dzieje i kto próbuje wejść do środka. Po drugie, jasno oświetlony ogród może zniechęcić potencjalnych włamywaczy, którzy wolą pozostać niezauważeni. Na koniec warto wspomnieć o czysto użytkowym wymiarze, czyli łatwości poruszania się po zmroku po ogrodzie bez obawy o potknięcie.

- Wyposażając system oświetlenia zewnętrznego w odpowiedni sterownik, możemy zintegrować sterowanie lampami z tą samą aplikacją, której używamy do obsługi bramy i furtki - stwierdza Marcin Woźniak. – Aby rozwiązania smart były ze sobą kompatybilne, warto korzystać z oferty jednego producenta.

Wykorzystując wLightbox, można indywidualnie zaprogramować scenariusze ogrodowego oświetlenia, włączać i wyłączać światło, a także regulować jego intensywność w zależności od bieżących potrzeb. A wszystko to za pomocą jednego ruchu palca na tablecie. Instalacja oświetleniowa może działać w oparciu o zadany harmonogram lub zgodnie ze wschodami i zachodami słońca.