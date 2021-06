Inteligentny dom to komfortowy sposób na zaoszczędzenie czasu

Odpowiedni wybór i montaż inteligentnych technologii w domu uczyni go nie tylko "smart. Dzięki nim zaoszczędzisz to, co jest najcenniejsze w twoim życiu, czyli czas.

Doba ma tylko 24 godziny. Codziennie każdy człowiek ma do dyspozycji tyle samo czasu i jedynie od nas zależy, jak go spożytkujemy. Mija dzień, miesiąc, rok… życie jest zbyt krótkie, aby tracić choćby parę minut na rzeczy tak prozaiczne, jak chociażby ręczne otwieranie bramy garażowej. Dziś dzięki zastosowaniu sprytnych technologii, zyskujemy przestrzeń do realizacji marzeń – zaczynamy korzystać świadomie z czasu.

Bądź zawsze w centrum domowego zarządzania

Czas obecnie to cenna waluta, dlatego żyjemy w ciągłym biegu, aby zrealizować wszystkie plany. Sporo czynności można wykonać przy pomocy inteligentnych technologii.

Dużo uwagi poświęcamy codziennie, chociażby na porządki oraz przygotowywanie potraw. Dlatego warto zaopatrzyć się w odkurzacz samojezdny z funkcją mopowania, dzięki któremu generalne sprzątanie będziemy robić tylko raz w tygodniu.

Na rynku są ponadto dostępne urządzenia typu multicooker, które znacząco upraszczają gotowanie, zwłaszcza jeśli postawimy na dania jednogarnkowe. Pozostaje jeszcze zmywanie naczyń, ale taki wynalazek jak zmywarka skutecznie oszczędza nasz czas, a w dodatku wodę.

Co więcej, znajdziemy już w sklepach takie sprzęty AGD, którymi możemy sterować na odległość przy pomocy aplikacji. Wiele rzeczy można ponadto zrealizować zdalnie, np. zakupy.

Obecnie nawet urzędy pozwalają załatwiać sprawy na odległość za pośrednictwem profilu zaufanego. Służba zdrowia przeszła również rewolucję cyfrową, a więc niezbędne recepty możemy uzyskać za pośrednictwem szybkiej teleporady. Zautomatyzować warto też dbanie o ogród, choćby dzięki zastosowaniu kosiarki automatycznej czy inteligentnych systemów nawadniających.

Inteligentny dom w jednym przycisku

Kolejnym ważnym elementem jest automatyka do bram wjazdowych i garażowych. Za pomocą automatów do bram, możemy otwierać i zamykać wjazd na posesję czy do garażu szybko i komfortowo, w duchu SMART przy użyciu pilota lub aplikacji w smartfonie. Docenimy tę opcję również, gdy będziemy zajęci np. gotowaniem obiadu, a okaże się, że mamy niespodziewanych gości – wówczas bez konieczności odrywania się od pracy, wpuścimy ich na podwórze. Pamiętajmy jednak, aby wybrać produkty od sprawdzonego producenta, dopasowane do naszych potrzeb.

– Rozwiązania z oferty BFT pozwalają na wyszukiwanie i diagnozowanie usterek w trybie zdalnym, co pozwala oszczędzać czas w przypadku ich wystąpienia. To wszystko jest możliwe za sprawą oprogramowania U-Base dla instalatorów, które pracuje w trybie online lub offline – wykorzystuje wówczas informacje dostępne w miejscowej bazie danych w komputerze, na którym jest zainstalowane – tłumaczy Andrzej Trojanowski, dyrektor generalny BFT Polska.

Inteligentne rozwiązania sprawdzą się również w przypadku domowych instalacji, np. zdalne zawory rur systemu wodociągowego i czujniki zalania, które odcinają dopływ wody w sytuacji awarii, nawet podczas naszej nieobecności w domu. Pozwalają szybko rozwiązać problem, czasem nawet na odległość. Niezwykle pomocne są także czujniki pożaru czy czadu, dzięki którym możemy czuć się bezpiecznie.

Świat technologii dynamicznie się zmienia, a wraz z nimi nasze domy. Dzięki inteligentnym urządzeniom, mamy więcej czasu na przyjemności i realizację marzeń, wyręczają nas bowiem w wielu trudach dnia codziennego. Co pokaże przyszłość? Z pewnością, znów nas zaskoczy kolejnymi innowacjami.

