Jacy są prawdziwi, polscy rolnicy?

Rolnicy w Polsce od wielu lat muszą mierzyć się ze stereotypami. Wciąż wielu osobom kojarzą się jako nieatrakcyjni mężczyźni w gumiakach, słabo wykształceni, niezaradni życiowo, ułomni, uwikłani w różnego rodzaju patologie i uzależnienia, naiwni. Niestety ten wizerunek, podsycany jest przez popularne programy telewizyjne przedstawiające życie mieszkańców wsi i małych miasteczek. Przeciwko takiemu kreowaniu wizerunku rolnika protestuje Lubelska Izba Rolnicza.

– Autorzy programów tj. „Chłopaki do wzięcia”, „Damy i wieśniaczki” czy “Rolnicy Podlasie” jako swoich bohaterów najczęściej ze świadomym zamysłem i celowością wybierają osoby słabo wykształcone, niezaradne życiowo, ułomne, uwikłane w różnego rodzaju patologie i uzależnienia, na swój sposób naiwne, często dobrotliwe. Wykorzystywana jest przy tym często zła sytuacja materialna tych ludzi lub ich naiwna chęć zaistnienia w mediach oraz w ich własnym środowisku. Osoby te godzą się na udział w tego rodzaju produkcjach za stosunkowo niskie wynagrodzenia i podpisują podsuwane im przy tym umowy, które często nie są dla nich do końca zrozumiałe. W efekcie widzom takich programów serwowana jest słabej jakości, płytka i tania rozrywka, która niestety przy sporej oglądalności a niskich nakładach finansowych przynosi zapewne ogromne dochody komercyjnym stacjom telewizyjnym i portalom internetowym – ocenia Gustaw Jędrejek, prezes LIR.

W ocenie samorządu rolniczego kreowany w ten sposób wizerunek polskiego rolnictwa i mieszkańców wsi jest krzywdzący i nieprawdziwy. Bezsprzecznie, tacy ludzie są i funkcjonują lepiej lub gorzej w każdym środowisku i społeczeństwie, ale czy naprawdę tak chcemy pokazywać polskiego rolnika? Wieś w w/w programach przedstawiana jest przez pryzmat zaniedbanych domostw, budynków gospodarczych, błotnistych podwórzy i dróg wiejskich.

– Czy tak powinna być przedstawiana polska wieś? Każdy, kto mieszka lub bywa na wsi, wie, że tak nie jest. Zdarzają się jeszcze miejsca zaniedbane, ale są to sytuacje rzadkie, a już na pewno nie są to obrazy reprezentatywne dla polskiej wsi. Rolnictwo i wieś na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat bardzo się zmieniły. Rolnik nie jest już postrzegany jako osoba niewykształcona funkcjonująca na zacofanej i zaniedbanej wsi. Polscy rolnicy już od dawna postrzegani są jako dobrze wykształceni, doświadczeni profesjonaliści, przedsiębiorcy, ludzie uczciwie i ciężko pracujący, efektywnie wykorzystujący fundusze unijne oraz nowoczesne technologie w rolnictwie Wiejskie obejścia nie różnią się już od podmiejskich osiedli, są najczęściej zadbane, nowocześnie urządzone i wyposażone. Nasze wsie i małe miejscowości są naprawdę piękne – podkreślają samorządowcy z Lubelskiej Izby Rolniczej.

Dlatego według LIR konieczna jest poprawa wizerunku w mediach polskiej wsi i rolnika. Zdaniem izby potrzebna jest produkcja alternatywnych programów telewizyjnych i internetowych, których misją będzie przedstawianie prawdziwego obrazu życia na wsi, gdzie rolnicy będą odbierani w pozytywnym świetle, jako nowocześni producenci zdrowej żywności, ludzie żyjących w zgodzie z naturą, szanujący środowisko naturalne, kultywujący rodzime tradycje.

Warto przy tym dodać, że jak wynika z badań firmy KANTAR Polska S.A. przeprowadzonych na zlecenie firmy Bayer w ramach akcji społecznej „Jest Rolnik, Jest Żywność” - wizerunek rolnika w ogólnej świadomości mieszkańców miast jest w miarę pozytywny.

Trzy najczęściej wymieniane cechy, którymi ankietowani opisywali rolników, to kolejno: pracowici (58 proc.), rodzinni (35 proc.) oraz zaradni (32 proc.). W pierwszej piątce znalazło się stwierdzenie, że rolnicy są roszczeniowi (22 proc.) oraz rozwijający się (22 proc.). Co ciekawe, osoby, które miały jakąkolwiek styczność z rolnictwem częściej wskazywały pozytywne cechy rolników i rzadziej te negatywne - co oznacza, że wizerunek rolnika znacznie zyskuje w oczach odbiorcy, jeśli tylko ten ma szanse na własne oczy zobaczyć pracę na wsi z bliska lub bezpośrednio w niej uczestniczyć.

I jeszcze jedna ciekawostka: Marta Manowska, prowadząca program „Rolnik szuka żony” niedawno udzieliła wywiadu dla dziennika „Fakt”. Jeden fragment rozmowy z prezenterką zasługuje na odnotowanie – mianowicie ten dotyczący właśnie postrzegania rolnika przez ogół społeczeństwa.

- Kiedyś z założenia odmawialiśmy rolnikowi intelektu, seksapilu i zapominaliśmy o tym, że to ludzie, którzy tak naprawdę mają wszystko, co jest potrzebne do szczęścia. Teraz to podejście się zmieniło. Pokazujemy na antenie pary, które kochają się, mają dzieci, budują razem domy, są dla siebie pociągający. Bardzo się cieszę, że dzięki naszemu programowi trochę odczarowaliśmy postać rolnika - cieszy się na łamach tabloidu prezenterka.

Jednocześnie Manowska ogłosiła w tej samej rozmowie, że dzięki jej show Polacy nie postrzegają już rolników jako "ludzi w kaloszach", tylko wykształconych i elokwentnych "obywateli świata". - To już nie jest dla Polaków tylko człowiek w kaloszach, który całymi dniami pracuje na polu. Owszem, to również część jego życia, ale wciąż ma cechy, które dla kobiet są seksowne: wiedzę, inteligencję, wygląd, zasób słów, podejście do kultury - wyliczała.