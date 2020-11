Jak bezpiecznie montować pokrycie dachowe jesienią i zimą?

Co może być dla domu większym zagrożeniem – niepewna pogoda w trakcie montażu dachu, czy też pozostawienie go bez pokrycia na kilka najbliższych, zimowych miesięcy? Z czym trzeba się liczyć, decydując się na każde z tych rozwiązań?

Doprowadzenie domu do stanu surowego zamkniętego wymaga postawienia fundamentów, ścian, okien, drzwi oraz zadaszenia. Powinno to zostać wykonane przed zimą, co pozwoli na bezpieczne wykańczanie wewnętrznych elementów budynku w chłodniejszym okresie roku, a także uchroni inwestora przed uszkodzeniami spowodowanymi zamarzaniem wody i niszczeniem murów niezabezpieczonych przed zamakaniem.

Montaż dachu jesienią – dlaczego warto?

Jak zauważa Bartłomiej Ukowski, ekspert firmy Regamet, przed zimą budowa domu powinna zostać doprowadzona do stanu surowego zamkniętego.

Pozostawienie domu w stanie otwartym (bez dachu) niesie za sobą spore ryzyko, że w okresie późnej jesieni dojdzie do przemoknięcia murów, kominów i nagromadzenia się wody we wszelkiego rodzaju zagłębieniach, takich jak: przewody kominowe, szczeliny w bloczkach ściennych itp. W konsekwencji zimą, przy ujemnych temperaturach, zamarzająca woda zmieniając swój stan skupienia, zwiększa objętość i czyni nieodwracalne szkody w postaci pęknięć przewodów kominowych oraz ścian. Nagromadzenie wody dostającej się do budynku w okresie zimowym utrudni wykonywanie prac budowlanych w późniejszym czasie. Praktycznie wstrzyma też kolejne etapy budowy, które mogłyby być realizowane zimą - podkreśla ekspert.

Specjalista podkreśla również, że opisane wcześniej decyzje najprawdopodobniej przypłacimy niemałą ilością czasu, który trzeba będzie poświęcić na późniejsze osuszanie murów. Jednocześnie praktycznie brak jest przeciwwskazań do montażu dachu w późną jesienią. Warto też pamiętać, że pokrycie dachu blachodachówką trwa średnio 4-5 dni. To krócej niż w przypadku dachówki tradycyjnej.

Za tym, żeby zdążyć z montażem pokrycia dachowego przed nastaniem zimy, przemawia wiele istotnych argumentów. Często spotykanym błędem jest przeświadczenie, że przed zimą wystarczy zabezpieczyć budowę przed zalewaniem wodą, wykonując więźbę dachową i pokrywając ją tylko membraną, a na wiosnę położyć właściwe pokrycie dachowe. Nic bardziej mylnego.

Membrana dachowa, o której mowa, odpowiedzialna jest za odprowadzanie z pomieszczeń nadmiaru wilgoci w postaci pary wodnej i nie przepuszczanie jej do wnętrza pomieszczenia. Nie służy ona jednak do zabezpieczenia dachu przed opadami atmosferycznymi.

- Paroprzepuszczalne membrany, oferowane przez Regamet, posiadają filtr umożliwiający zachodzenie opisanego procesu. Filtr ten jest jednak wrażliwy na promieniowanie UV, dlatego niezwykle istotne jest, aby membrana nie pozostawała zbyt długo wystawiona bezpośrednio na działanie promieni słonecznych. Traci ona wtedy swoje parametry paroprzepuszczalności. Zaleca się zatem możliwie jak najszybszy montaż pokrycia, co pozwoli na utrzymanie wszystkich parametrów technicznych membrany – podkreśla Bartłomiej Ukowski.

Na co zwracać uwagę przy montażu dachu późną jesienią?

Wykonanie więźby dachowej jest procesem stosunkowo prostym, a zakończenie tego etapu budowy nie jest szczególnie czasochłonne. Jednym z zagrożeń, na które należy zwrócić uwagę przy montażu pokrycia dachowego, jest niska temperatura, w jakiej dekarze wykonują obróbki blacharskie. W tym przypadku niezwykle istotne jest, aby były one wykonywane w temperaturze nie niższej niż 12-15ºC.

W procesie przeginania blachy w zbyt niskich temperaturach może dochodzić do mikropęknięć powłoki lakierniczej, a w konsekwencji do powstawania miejsc, w których może dochodzić do powstawania ognisk korozji.

Jak jednak podkreśla Bartłomiej Ukowski, to również nie powinno stanowić dużego problemu.

- Przy zbyt niskich temperaturach otoczenia dekarz powinien wykonać takie obróbki w ogrzewanym warsztacie. Zakupując gotowe obróbki dekarskie, mamy pewność, że wykonane zostały one w profesjonalny sposób i nie ma zagrożenia tym problemem - dodaje ekspert.

O czym warto pamiętać przy montażu pokrycia dachowego?

Obawy związane z montażem pokrycia dachowego, a w rezultacie – nie wykonanie tego etapu prac późną jesienią, mogą doprowadzić do licznych błędów, które mogą nas słono kosztować. Zarówno w sensie finansowym, jak i czasowym. Warto zatem posłuchać zdrowego rozsądku.

Większym zagrożeniem dla budowy domu jest pozostawienie go na okres zimowy bez należytego zabezpieczenia w postaci dachu, niż jego montaż w okresie późnojesiennym.

