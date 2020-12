Jak bezpiecznie udekorować dom na święta Bożego Narodzenia?

Dekorowanie domów na Święta to w Polsce nowy zwyczaj, który zdobywa coraz więcej zwolenników. Bajkową scenerię z łatwością wyczarujemy przy użyciu kolorowych lampek, świecących reniferów i mikołajków na naszych domach. Ogranicza nas tylko wyobraźnia i zachowanie bezpieczeństwa.

Chyba nikt nie wyobraża sobie bożonarodzeniowych świąt bez choinki. I choć podążając za trendem Eko coraz częściej odchodzimy od żywego, udekorowanego drzewka to jego symbol w domu i wokół niego zagościć musi.

Dekorujemy dom na święta

Od kilku sezonów przedświątecznym hitem dekoracyjnym są zewnętrzne lampki, ledowe siatki oraz świecące girlandy, które jako pierwsze znikają ze sklepów. Podobnie jak Amerykanie, przystrajamy nimi ogrodowe drzewa, fasadę budynku, a niekiedy i całe ogrodzenia - takie ozdoby szczególnie pięknie prezentują się w śnieżnym otoczeniu. Jednak dekorowanie domu to niełatwe zadanie i trzeba się do niego dobrze przygotować, rozpoczynając od drabiny ogrodowej. Czy jest ona niezbędna?

– Oczywiście wiele modeli drabin do wykorzystania w domu może być z powodzeniem użytkowana także na zewnątrz, np. w ogrodzie lub wokół budynku. Warunek jest jeden – równe i stabilne podłoże. A o to może być trudno, bo dom zwykle otacza grząski trawnik albo opaska wykonana z kostki brukowej z krawężnikiem, a do jego drzwi najczęściej prowadzą schody. I jak tu zawiesić lampki na ścianie powyżej? Korzystając z drabin teleskopowych, których konstrukcja pozwala na niezależne ustawienie długości każdej z nóg, a tym samym na dostosowanie ich do różnych stopni – wyjaśnia Marek Banach, ekspert z firmy Krause. Warto też wiedzieć, że korzystanie z popularnej drabiny przystawnej opartej o ścianę domu i ustawionej na trawniku wokół niego wcale nie jest w pełni bezpieczne. – To grząskie i śliskie podłoże, któremu dedykowane są specjalne szpice do drabin. Mocuje się je do dolnych części podłużnic i wbija w ziemię, dzięki czemu znacząco zwiększamy stabilność urządzenia. To proste rozwiązanie, a naprawdę wysoce skuteczne – podsumowuje ekspert.

Potrzebujesz drabiny m.in. do zawieszania dekoracji świątecznych? Zapraszamy do skorzystania z Giełdy Rolnej!