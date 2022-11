Aż 71% Polaków chciałaby dowiedzieć się więcej jak zwiększyć bioróżnorodność w swoim ogrodzie. Poniżej 10 wskazówek, które pozwolą ci nie tylko utrzymać ale i poprawić bioróżnorodność w ogrodzie przy użyciu mniejszych nakładów sił.

Aż 70% ankietowanych właścicieli ogrodów w Polsce słyszała o bioróżnorodności lub rozumie jej założenia. Deklarują, że większa świadomość pozwoliłaby im działać lepiej na rzecz planety, jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie marki Husqvarna.

Świadomość różnorodności biologicznej w Polsce

Znaczenie prywatnych ogrodów w zwiększaniu bioróżnorodności zyskuje na znaczeniu. Świadomość różnorodności biologicznej w Polsce jest raczej wysoka: 22% respondentów bardzo dobrze zna termin, a większość (56%) w pewnym stopniu go rozumie.

“Różne rośliny i gatunki” to najczęściej wymieniane przez właścicieli ogrodów słowa w odpowiedzi na prośbę o zdefiniowanie pojęcia. Połowa ankietowanych uważa, że zmiana klimatu i malejąca bioróżnorodność są niepokojące. 22% przypisuje sobie dużą rolą we wprowadzaniu zmian. Zwiększanie bioróżnorodności ogrodu nie jest priorytetem dla 41% badanych w Polsce. Lepsza edukacja przełożyłaby się na większy nacisk na bioróżnorodność.

Bioróżnorodność to miara zróżnicowania gatunków i ekosystemów, a jej utrata ma ogromny bezpośredni wpływ na ludzi. Równowaga biologiczna ma kluczowe znaczenie dla światowych dostaw żywności, czystego powietrza, wody i medycyny, a także przyczynia się do zachowania stabilności społecznej, ekonomicznej i politycznej.

Polacy spędzają na pracach ogrodowych więcej niż ankietowani z innych państw (takich jak Szwecji, Danii, Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Belgii oraz Holandii).

Pielęgnujemy nasze tereny zieleni średnio ponad 16h w miesiącu. Idzie to w parze, z deklaracją, że hodowanie warzyw i jadalnych roślin oraz sadzenie kwiatów przyciągających pszczoły, to najczęściej podejmowane działania w ramach prowadzenia ogródka. 80% ankietowanych Polaków bierze pod uwagę bioróżnorodność przy koszeniu trawników. Realizują to poprzez rzadsze koszenie lub celowe pomijanie pewnych obszarów.

Priorytetem przy projektowaniu przydomowych terenów zieleni jest jednak nie ekologia, ale dobrze zorganizowana przestrzeń w ogrodzie do relaksu.

Jak zwiększyć bioróżnorodność w swoim ogrodzie:?

W związku z tym, że 71% Polaków chciałaby dowiedzieć się więcej na temat tego, jak egzekwować bioróżnorodność w swoim ogrodzie, Husqvarna poprosiła o 10 wskazówek profesora Alexandre’a Antonelliego, wykładowcę bioróżnorodności na Uniwersytecie w Göteborgu i dyrektora naukowego Królewskich Ogrodów Botanicznych w Kew.