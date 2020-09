Jak dbać o dach, aby służył przez długie lata?

Podpowiadamy razem z ekspertem, jak należy dbać o pokrycie dachowe tak, aby jak najdłużej zachowywało trwałość oraz piękny wygląd.

Producenci nieustannie podejmują kroki mające na celu wydłużenie trwałości oferowanych przez nich produktów. Firmy zabezpieczają blachy cynkiem, podnoszą stopień odporności na promieniowanie UV lakierów oraz zwiększają wytrzymałość pokryć na korozję.

Mimo starań o osiąganie jak najwyższej jakości, firmy zdają sobie sprawę, że pod wpływem określonych czynników i warunków zewnętrznych, nawet najlepsze pokrycie dachowe może ulec zniszczeniu czy korozji.

– Dlatego przed wyborem pokrycia dachowego warto dokładnie zapoznać się z zapisami w gwarancji danego producenta. Taki dokument szczegółowo określa warunki reklamacji czy roszczeń klienta, które będą uznawane na określonych zasadach – tłumaczy Bartłomiej Ukowski. – Dach, podobnie jak samochód czy krzesło, również jest użytkowany każdego dnia, przez co może być narażony na różnego rodzaju uszkodzenia. To, że dany produkt objęty jest 50-letnią gwarancją, nie oznacza, że przez ten czas nie trzeba o niego dbać – dodaje specjalista Regamet.

Inspekcja pokrycia dachowego to podstawa

Producenci pokryć dachowych w dokumentach gwarancyjnych zawsze zastrzegają, że stan dachu powinien być sprawdzany raz na rok lub nawet na dwa lata (w zależności od firmy).

Taka regularna inspekcja jest podstawowym środkiem prewencji i ochrony dachu oraz podstawą do uznania gwarancji w wypadku ewentualnych uszkodzeń lub korozji. Nawet drobna rysa spowodowana przez gałąź drzewa lub narzędzia fachowca, może być przyczyną powstania ogniska korozji.

– Blacha jest zawsze pokrywana warstwą cynku, a następnie specjalnego lakieru ochronnego. Mają one za zadanie zabezpieczać stal przed korozją. W przypadku drobnego naruszenia mechanicznego powłoki wierzchniej, dochodzi do zjawiska pasywacji – cynk „zalewa” powstałą rysę, chroniąc ją w ten sposób przed korodowaniem. Jednak w przypadku większych uszkodzeń, może się to nie sprawdzić. Dlatego niezbędne jest regularne dokonywanie inspekcji – zaznacza Bartłomiej Ukowski. – Niestety, wiele osób zauważa, że z ich dachem dzieje się coś niepożądanego, po raz pierwszy wchodząc na niego niejako przy okazji, np. zakładając antenę satelitarną – dodaje.

W zależności od zapisu w gwarancji, inspekcji pokrycia dachowego może dokonywać albo sam inwestor, albo autoryzowany, uprawniony do tego specjalista. Dodatkowo warto pamiętać, że w Polskim Stowarzyszeniu Dekarzy zrzeszonych jest wielu rzeczoznawców, którzy mogą dokonywać inspekcji, wydawać opinie, zabezpieczać ogniska korozji czy nawet rozpatrywać spory w zakresie reklamacji.

Jak prawidłowo zadbać o pokrycie dachowe?

Podczas regularnych inspekcji dachu należy zwracać uwagę na wszelkiego rodzaju zarysowania, nagromadzenie mchów, porostów czy utrzymującą się wilgoć. Zaleganie wody powoduje powstawanie różnic potencjału elektrycznego, a w konsekwencji potencjalnych miejsc korozji.

Jeżeli jest taka potrzeba, trzeba zmyć dach bieżącą wodą lub stosując nieagresywne środki czyszczące. Należy zawsze wybierać preparaty neutralne dla powłok lakierniczych poliestrowych czy poliuretanowych.

Warto również zwracać szczególną uwagę na krawędzie cięte, ponieważ nie są one pokrywane lakierem, a cynk jest w tym miejscu naruszony. Jeżeli podczas inspekcji zostaną odkryte ogniska korozji, inwestor powinien je oczyścić i odpowiednio zabezpieczyć.

– Produkt jest objęty gwarancją ”hutniczą” na wypadek wystąpienia ukrytej wady stali. Jeżeli z dachem dzieje się coś niepokojącego, poinformowany producent zazwyczaj uznaje takie zgłoszenia. Dach należy jednak regularnie sprawdzać, zmywać, konserwować i zabezpieczać – wyjaśnia ekspert firmy Regamet. Dodatkowo warto też zwracać uwagę na metalowe zestawy rynnowe. Są to miejsca, w których często gromadzą się wilgotniejące liście, co również może prowadzić do korozji. Dlatego rynny również należy oczyszczać i przemywać, by jak najdłużej utrzymywać je w dobrym stanie.

Szczególnie ważne jest to w przypadku pokryć dachowych montowanych w środowisku agresywnym, znajdujących się w pobliżach lasów, w zakładach produkcyjnych bądź w terenie, gdzie często padają kwaśne deszcze. Wilgoć i cień mogą znacząco przyspieszać postępowanie korozji.

Kupując blachę na takie budynki, można spodziewać się skróconego okresu gwarancyjnego bądź odmiennych warunków jej uznawania. Przykładem budynków w środowiskach o dużej agresywności jest chociażby kurnik, chlewnia czy oczyszczalnia ścieków. Ze względu na duże stężenie amoniaku i innych agresywnych związków chemicznych w tych miejscach, gwarancje i ich warunki wydawane są indywidualnie dla danej inwestycji.